Za opravdu dobrou pizzou už není nutné vyrážet do Neapole ani Říma. Stále častěji ji lze najít i v Praze. Potvrdil to prestižní italský gastronomický průvodce 50 Top Pizza Europa 2026, který letos ocenil hned čtyři pražské pizzerie. Česká metropole tak patří mezi nejvýraznější pizzové adresy ve střední Evropě.
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Pizza Nuova mezi evropskou elitou
Největšího úspěchu dosáhla restaurace Pizza Nuova v centru Prahy poblíž obchodního domu Kotva. V letošním žebříčku obsadila 30. místo mezi nejlepšími pizzeriemi v Evropě mimo Itálii. Oproti loňsku sice ztratila několik příček, přesto zůstává jediným českým podnikem v hlavním evropském žebříčku.
Restaurace si dlouhodobě zakládá na tradiční neapolské pizze, kvalitních italských surovinách i certifikaci Associazione Verace Pizza Napoletana.
Ocenění získaly i další tři podniky
Pražský úspěch ale nekončí u jediného podniku. Označení Excellent Pizzerias, které průvodce uděluje restauracím s mimořádně vysokou úrovní, letos získaly také Da Pietro, Sasy The Original a nově také Diskotéka v Dejvicích. Právě ta patří mezi překvapení letošního ročníku a odborníky zaujala krátce po svém otevření – dominantou této restaurace je stříbrná kulovitá pec připomínající disko kouli. Podnik zároveň pořádá hudební večery s dýdžeji a kombinuje pizzerii s neformálním společenským prostorem.
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Nejde jen o těsto
Za průvodcem 50 Top Pizza stojí tým anonymních hodnotitelů, kteří restaurace navštěvují bez ohlášení. Nehodnotí přitom jen samotnou pizzu. Sledují kvalitu použitých surovin, zpracování těsta, způsob pečení, úroveň obsluhy, nabídku nápojů, atmosféru restaurace i celkový zážitek hosta. Právě proto je průvodce považován za jednu z nejprestižnějších autorit ve světě pizzy.
Tip deníku Metro