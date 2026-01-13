Namrzlé chodníky, sníh a led dělají z obyčejné procházky městem adrenalinový zážitek. Kdo ale nese odpovědnost, když uklouznete a zraníte se? A máte vůbec šanci získat odškodnění? Právníci upozorňují, že rozhodují detaily.
„Míru odškodnění může ovlivnit i jednání chodce – konkrétně nevhodná obuv, neadekvátní trasa, způsob pohybu či ovlivnění návykovými látkami, pokud se skutečně promítly do pádu,“ říká advokát Jan Bunganič z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.
Nafoťte si místo, kde jste uklouzli
Podle něj je v případě pádu nutné mít k dispozici dostatek důkazů. Je třeba přesně určit místo pádu, například pomocí fotografií, a to včetně zachycení okolí – třeba osvětlení. Důležité je také prokázat vhodné oblečení a celkový stav chodce.
„Nebojte se oslovit kolemjdoucí svědky, kteří vám například pomohli vstát. Zásadní je rovněž zpracovat jak předpovědi počasí, tak skutečné povětrnostní podmínky v danou chvíli a konkrétní den,“ radí Bunganič.
Zároveň připomíná, že námraza může překvapit kohokoliv. Nelze však vždy automaticky spoléhat na to, že pozemní komunikace budou v každém okamžiku dokonale ošetřeny pro bezstarostný pohyb.
Byl chodník posypaný solí?
V zásadě lze rozlišit dvě situace. První je zranění při občasné námraze. V aktuálních zimních podmínkách ale může k uklouznutí dojít i na souvislé vrstvě kluzkého povrchu. Podle Ústavního soudu se především zkoumá, zda vlastník chodníku splnil svou prevenční povinnost – tedy zda zajistil bezpečný pohyb na komunikaci. Jinými slovy, zda byla komunikace řádně udržována posypovou solí, v dostatečných intervalech a v návaznosti na předpověď počasí a aktuální povětrnostní podmínky.
I zde je však možné tzv. spoluzavinění poškozeného, pokud i on přispěl ke svému pádu a následnému zranění vlastní neopatrností.
Pád sněhu nebo ledu ze střechy: Kdo za to odpovídá?
Podle Direct pojišťovny je odpověď jednoznačná: majitel domu. Ten musí zajistit bezpečnost svého objektu, protože nese odpovědnost nejen za případná zranění chodců, ale i za škody na majetku. Odpovědnost může vlastník přenést na správce domu, vždy je však vhodné mít takové pověření písemně zdokumentované.
Pokud dojde ke zranění, je nutné v případě potřeby zavolat záchrannou službu a zajistit poškozenému odpovídající péči. Událost je dobré důkladně zdokumentovat – vyfotit místo, stav objektu i samotné poškození, ať už jde o újmu na zdraví, nebo majetku. Důležité je zaznamenat datum a čas události a získat kontakty na svědky. Pokud jsou škody závažnější, je vhodné přivolat policii, která o události sepíše záznam.
Stačí výstražná cedule?
Cedule s nápisem „Pozor, padá sníh!“ je sice projevem ohleduplnosti, ale sama o sobě nestačí. Stejně tak ani zábrany, které mají zabránit průchodu chodců. Majitelé nemovitostí se tím odpovědnosti za škody a zranění nezbavují.
Co když vám spadne led ze střechy na auto?
Pokud nemáte havarijní pojištění, můžete škodu vymáhat po majiteli nemovitosti, ze které sníh nebo led spadl. Výrazně jednodušší cestou je však uzavření havarijního pojištění, které podobná rizika kryje.