Praha klouže! Víme, kdy máte nárok na odškodnění za bolavý pád na chodníku

Autor: Metro.cz
  7:12
Uklouznutí na namrzlém chodníku v Praze nemusí znamenat jen bolest, ale i nárok na odškodnění. Kdy odpovídá obec, kdy majitel domu a kdy si za pád může chodec sám? Advokát radí, jaké důkazy si pohlídat a co rozhoduje u soudu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej BičištěMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Namrzlé chodníky, sníh a led dělají z obyčejné procházky městem adrenalinový zážitek. Kdo ale nese odpovědnost, když uklouznete a zraníte se? A máte vůbec šanci získat odškodnění? Právníci upozorňují, že rozhodují detaily.

„Míru odškodnění může ovlivnit i jednání chodce – konkrétně nevhodná obuv, neadekvátní trasa, způsob pohybu či ovlivnění návykovými látkami, pokud se skutečně promítly do pádu,“ říká advokát Jan Bunganič z advokátní kanceláře bpv Braun Partners.

Nafoťte si místo, kde jste uklouzli

Podle něj je v případě pádu nutné mít k dispozici dostatek důkazů. Je třeba přesně určit místo pádu, například pomocí fotografií, a to včetně zachycení okolí – třeba osvětlení. Důležité je také prokázat vhodné oblečení a celkový stav chodce.

„Nebojte se oslovit kolemjdoucí svědky, kteří vám například pomohli vstát. Zásadní je rovněž zpracovat jak předpovědi počasí, tak skutečné povětrnostní podmínky v danou chvíli a konkrétní den,“ radí Bunganič.

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Záchranka aktivovala traumaplán

Zároveň připomíná, že námraza může překvapit kohokoliv. Nelze však vždy automaticky spoléhat na to, že pozemní komunikace budou v každém okamžiku dokonale ošetřeny pro bezstarostný pohyb.

Byl chodník posypaný solí?

V zásadě lze rozlišit dvě situace. První je zranění při občasné námraze. V aktuálních zimních podmínkách ale může k uklouznutí dojít i na souvislé vrstvě kluzkého povrchu. Podle Ústavního soudu se především zkoumá, zda vlastník chodníku splnil svou prevenční povinnost – tedy zda zajistil bezpečný pohyb na komunikaci. Jinými slovy, zda byla komunikace řádně udržována posypovou solí, v dostatečných intervalech a v návaznosti na předpověď počasí a aktuální povětrnostní podmínky.

I zde je však možné tzv. spoluzavinění poškozeného, pokud i on přispěl ke svému pádu a následnému zranění vlastní neopatrností.

Pád sněhu nebo ledu ze střechy: Kdo za to odpovídá?

Podle Direct pojišťovny je odpověď jednoznačná: majitel domu. Ten musí zajistit bezpečnost svého objektu, protože nese odpovědnost nejen za případná zranění chodců, ale i za škody na majetku. Odpovědnost může vlastník přenést na správce domu, vždy je však vhodné mít takové pověření písemně zdokumentované.

Pokud dojde ke zranění, je nutné v případě potřeby zavolat záchrannou službu a zajistit poškozenému odpovídající péči. Událost je dobré důkladně zdokumentovat – vyfotit místo, stav objektu i samotné poškození, ať už jde o újmu na zdraví, nebo majetku. Důležité je zaznamenat datum a čas události a získat kontakty na svědky. Pokud jsou škody závažnější, je vhodné přivolat policii, která o události sepíše záznam.

Stačí výstražná cedule?

Cedule s nápisem „Pozor, padá sníh!“ je sice projevem ohleduplnosti, ale sama o sobě nestačí. Stejně tak ani zábrany, které mají zabránit průchodu chodců. Majitelé nemovitostí se tím odpovědnosti za škody a zranění nezbavují.

Co když vám spadne led ze střechy na auto?

Pokud nemáte havarijní pojištění, můžete škodu vymáhat po majiteli nemovitosti, ze které sníh nebo led spadl. Výrazně jednodušší cestou je však uzavření havarijního pojištění, které podobná rizika kryje.

Témata: chodník, sníh, zranění

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Staroměstské náměstí v Praze

Staroměstské náměstí v Praze

Zatímco na na Dakaru závodníci bojují s dunami písečnými, v Praze vozy zdolávaly sněhové závěje přímo v centru města. Spanilá jízda party nadšenců na Staroměstském náměstí. 10. 1. 2026

vydáno 13. ledna 2026  9:24

Můstek

Můstek

Do stanice metra Můstek stále zatéká. Bez kbelíků se to neobejde od roku 1978,co tato stanice byly otevřena.

vydáno 13. ledna 2026  9:24

Fotografie vánočních stromků v ulicích. Fotka byla pořízena v ulici Střešovická, na Praze 6.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

Mrštikova ulice

Mrštikova ulice

Vyhozené stromky v Mrštíkově ulici.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Reaguji na vaší výzvu, a zasílám dvě fotografie vánočních stromků v ulicích. Fotka byla pořízena v ulici Střešovická, na Praze 6.

vydáno 13. ledna 2026  9:23

Zastavený provoz na úseku Nádraží Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo náměstí. Odklonem jezdily linky 1, 6, 14, 17, 25. Překážku tvořil chybně zachycený osobní vůz v kolejišti.

vydáno 13. ledna 2026  9:22

Spolek napadl nový územní plán obce u Lipna, kraj ho kvůli vadám zrušil

Letecký pohled na Lipno. V dolní části je Přední Výtoň, vlevo nahoře pak Lipno...

Developeři se dlouhodobě zajímají o Přední Výtoň, obec na pravém břehu lipenské přehrady. Ta se sice snaží zvyšovat počet stálých obyvatel, zalidněnost jí však roky zvyšují pouze turisté. Také pro ně...

13. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Zastavený provoz v úseku Holešovice - Výstaviště - Strossmayerovo náměstí. Překážku tvořil chybně zachycený osobní vůz v kolejišti.

vydáno 13. ledna 2026  9:21

Zdravím vás v novém roce.

vydáno 13. ledna 2026  9:20

Centrum(Mustek)

Centrum(Mustek)

Chodníky v Praze

vydáno 13. ledna 2026  9:19

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Ledovka na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

vydáno 13. ledna 2026  9:18

Bečvářova ulice

Bečvářova ulice

Vyhozené vánoční stromky

vydáno 13. ledna 2026  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.