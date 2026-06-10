Nepotřebujete drahé vybavení ani špičkovou kondici, stačí sada koulí, parta přátel a vhodný povrch. Francouzská společenská hra Pétanque patří mezi sporty, které si získávají stále větší oblibu napříč generacemi. Dobrou zprávou je, že v Praze existuje hned několik vhodných míst, kde si můžete zahrát zcela zdarma.
Rajská zahrada na Praze 3
Perfektní příležitost nabízí Park Rajská zahrada. Hřiště je volně přístupné a není nutná žádná rezervace. Díky klidnému prostředí a upravenému povrchu patří mezi oblíbená místa rodin i rekreačních hráčů. Víceúčelový oddechový, sportovní a zábavní park se nachází v městské části Praha 3 mezi Riegrovými sady a náměstím Winstona Churchilla. Kromě oblíbené kratochvíle najdete v parku i dětské hřiště nebo stoly pro stolní tenis.
Centrální park na Praze 5
V Centrálním parku mezi Stodůlkami a Jinonicemi se nacházejí hned tři písková hřiště na pétanque. Areál je otevřený bez omezení a nabízí dostatek prostoru i pro větší skupiny hráčů. Většinu času jsou hřiště ve stínu díky nedalekým stromům.
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Park Na Pankráci
Obyvatelé Prahy 4 mohou vyrazit do parku Na Pankráci. Menší pétanquové hřiště je zasazeno do příjemného prostředí zeleně a doplněno lavičkami pro odpočinek. Opět se také jedná o hřiště s neomezeným přístupem. Pro začátečníky je na místě i tabulka s pravidly hry.
Baarův park na Brumlovce
Moderní Baarův park na Brumlovce v Praze 4 nabízí nejen hřiště na pétanque, ale dokonce i možnost bezplatného zapůjčení koulí na recepci administrativní budovy Filadelfie. Místo je ideální pro odpolední setkání s přáteli nebo kolegy po práci.
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Park U Čeňku na Černém Mostě
Na východě Prahy 9 najdete dvě volně přístupná pétanquová hřiště v Parku U Čeňku. Hřiště jsou součástí upraveného parku a návštěvníci zde najdou i lavičky i nedaleké Toi toi zařízení.
Park Václavka v Hloubětíně
Další možnost nabízí park Václavka v Praze 9. Menší hřiště na pétanque se nachází v příjemném prostředí místního parku na malém náměstíčku a je přístupné bez jakýchkoliv poplatků.
Ořechovka pro náročnější hráče
Milovníci pétanque mohou zamířit také do sportovního areálu Beseda Ořechovka v Praze 6. Zde se nachází 11 hracích ploch, jejichž využití je zdarma po předchozí rezervaci. V areálu je navíc možné zapůjčit si za drobný poplatek v hotovosti sportovní vybavení.
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