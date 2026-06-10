Kam na pétanque v Praze zdarma? Těchto 7 míst si oblíbí začátečníci i profíci

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  18:16
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Pétanque už dávno není jen francouzskou specialitou. Společenská hra se stala oblíbenou také v Česku a v Praze tak najdete řadu veřejně přístupných hřišť, kde si můžete zahrát zdarma s přáteli i rodinou. Přinášíme přehled míst, kam vyrazit za oblíbenou hrou bez placení vstupného.
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Petanque | foto: Profimedia.cz

Nepotřebujete drahé vybavení ani špičkovou kondici, stačí sada koulí, parta přátel a vhodný povrch. Francouzská společenská hra Pétanque patří mezi sporty, které si získávají stále větší oblibu napříč generacemi. Dobrou zprávou je, že v Praze existuje hned několik vhodných míst, kde si můžete zahrát zcela zdarma.

Rajská zahrada na Praze 3

Perfektní příležitost nabízí Park Rajská zahrada. Hřiště je volně přístupné a není nutná žádná rezervace. Díky klidnému prostředí a upravenému povrchu patří mezi oblíbená místa rodin i rekreačních hráčů. Víceúčelový oddechový, sportovní a zábavní park se nachází v městské části Praha 3 mezi Riegrovými sady a náměstím Winstona Churchilla. Kromě oblíbené kratochvíle najdete v parku i dětské hřiště nebo stoly pro stolní tenis.

Pétanque může hrát prakticky každý - děti, veteráni i invalidé. K jeho zvládnutí na úroveň nejlepších je však třeba dlouholetých zkušeností především v umění „číst“ terén.

Centrální park na Praze 5

V Centrálním parku mezi Stodůlkami a Jinonicemi se nacházejí hned tři písková hřiště na pétanque. Areál je otevřený bez omezení a nabízí dostatek prostoru i pro větší skupiny hráčů. Většinu času jsou hřiště ve stínu díky nedalekým stromům.

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Park Na Pankráci

Obyvatelé Prahy 4 mohou vyrazit do parku Na Pankráci. Menší pétanquové hřiště je zasazeno do příjemného prostředí zeleně a doplněno lavičkami pro odpočinek. Opět se také jedná o hřiště s neomezeným přístupem. Pro začátečníky je na místě i tabulka s pravidly hry.

Baarův park na Brumlovce

Moderní Baarův park na Brumlovce v Praze 4 nabízí nejen hřiště na pétanque, ale dokonce i možnost bezplatného zapůjčení koulí na recepci administrativní budovy Filadelfie. Místo je ideální pro odpolední setkání s přáteli nebo kolegy po práci.

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Park U Čeňku na Černém Mostě

Na východě Prahy 9 najdete dvě volně přístupná pétanquová hřiště v Parku U Čeňku. Hřiště jsou součástí upraveného parku a návštěvníci zde najdou i lavičky i nedaleké Toi toi zařízení.

Pétanque je společenský sport, který pochází z Francie.

Park Václavka v Hloubětíně

Další možnost nabízí park Václavka v Praze 9. Menší hřiště na pétanque se nachází v příjemném prostředí místního parku na malém náměstíčku a je přístupné bez jakýchkoliv poplatků.

Ořechovka pro náročnější hráče

Milovníci pétanque mohou zamířit také do sportovního areálu Beseda Ořechovka v Praze 6. Zde se nachází 11 hracích ploch, jejichž využití je zdarma po předchozí rezervaci. V areálu je navíc možné zapůjčit si za drobný poplatek v hotovosti sportovní vybavení.

Sportujte v Praze zdarma

  • Chcete se hýbat bez permanentky, neutratit ani korunu, a zároveň být venku? Workoutová hřiště v Praze nabízejí dostupný a efektivní způsob, jak posílit celé tělo. Poradíme, kam vyrazit.
  • Úplně jiný sport je cvrnkání kuliček. Hra patřila k nejoblíbenějším a zároveň nejlevnějším dětským zábavám. Dnešní děti už často ani nevědí, jak se kuličky hrají. V Praze ale existují místa, kde si podobnou zábavu mohou vyzkoušet.
  • Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery. Kde si můžete zajezdit? Odpovědi má náš seznam.
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