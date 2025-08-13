Praha není jako Berlín. Nikdy tu totiž nezakázali koupání v místní řece

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:30
Koupání v Seině povoleno. V souvislosti s olympijskými hrami, kdy se v hlavní pařížské vodní tepně konal plavecký závod v rámci triatlonu, si nakonec Pařížané vyvzdorovali opětné povolení veřejného koupání v této řece.

Prezidentský kandidát Petr Pavel si vyjel na paddle boardech po Vltavě. (3. srpna 2022) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Chtějí povolení aspoň na dvou kilometrech Sprévy

S téměř stoprocentní jistotou lze tvrdit, že v Paříži už nyní nežije nikdo, kdo by stav, který zákazu před více než sto lety předcházel, pamatoval. Možná ještě v tomto městě přežívají pamětníci vánočního plavání v Seině, které bylo jako jediné povolené do začátku druhé světové války. Vyčištění řeky přišlo pařížskou radnici v přepočtu na 35 miliard korun.

O něco podobného se nyní snaží v Berlíně. I tady je už sto let veřejné plavání ve Sprévě zapovězené. Podobně jako ve francouzském hlavním městě zakázaly úřady už ve dvacátých letech vstup do vody ve městě z hygienických důvodů. Mohla za to špatná kanalizace a také dešťové splachování nečistot a chemikálií do vody.

Doteď podle odborníků platí, že při dlouhotrvajících deštích nestačí ani nyní již mnohem dokonalejší kanalizační síť pojmout všechnu vodu a ta částečně přetéká do Sprévy. To ale odpůrci sprévského koupání odmítají. Přesně sto let platný úřední zákaz považují za přežitý. „Spréva je v současnosti dostatečně čistá, aby se v ní dalo koupat,“ říká Jan Edler, představitel iniciativy Fluss Bad Berlin, která o zrušení zákazu usiluje. Výsledky měření podle něho dokazují, že i v centru Berlína je kvalita vody ke koupání dostačující. Podle nedávných odhadů by podobná očista Sprévy vyšla berlínskou radnici na třicet miliard korun, tedy o pět miliard méně než v Paříži.

To, co ale v řece uvnitř města hrozí plavcům víc než případné znečištění, je hustý lodní provoz. Navíc vstoupit do řeky v centru města není snadné, brání tomu vysoké kamenné břehy. Řeka tu je spíše plavebním kanálem než klasickým tokem s mírným vstupem ze břehu. Fluss Bad Berlin usiluje, aby byl plavcům povolen vstup do vody alespoň na 1,8 kilometru dlouhém úseku vodního kanálu. Tam kde lodě s turisty nejezdí.

Pražané se koupali ve Vltavě vždy

V porovnání s Paříží a Berlínem nebylo koupání v Praze ve Vltavě nikdy zakázáno. Před rokem 1989 ale do ní vstupovali spíše jen odvážlivci, čistota řeky nebyla ideální. Nicméně Občanská plovárna pod Letnou fungovala vždy. I v Praze platí zákaz koupání, ale především v místech, kde je silný lodní provoz. To se týká například úseků řeky nad a pod Karlovým mostem.

Jak je to v Praze se skutečnou kvalitou vody? Nedávná studie čistoty vody ve městě dokládá, že současný stav neomezuje rekreační využití toku. „Bylo zjištěno, že fekální kontaminace kontrolního profilu Vltava–Troja je neočekávaně nízká, přestože získává znečištění z mnoha zdrojů na území hlavního města Prahy. Voda na tomto profilu vykazovala v období, kdy by mohla být rekreačně využívána, ‚přijatelnou‘ jakost podle Vyhlášky číslo 238/2011 Sbírky,“ uvádí například Hana Zvěřinová Mlejnková z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Problematická místa jsou v Praze u některých napojení pražských potoků do Vltavy, zvláště tam kde do nich ústí místní čističky odpadních vod. Další naředění vody v těchto úsecích, ale i před i za Prahou a uvnitř města proto nezavdává příčinu, aby hygienici uzavřeli hladinu pro plavce. Pravidelná měření ve městě například v Podolí zajišťují také pražské vodárny, kde je jeden z důležitých zdrojů pitné vody pro hlavní město.

Oblíbené vody

  • V Praze i jinde jsou oblíbená místa ke koupání v řekách.
  • V Hradci Králové na náplavce Labe na Eliščině nábřeží je umístěn žebřík ponořený do vody, jenž umožňuje bezpečný slez do řeky. Koupání je tu na vlastní nebezpečí.
  • V Českých Budějovicích umožňuje koupání v Malši a ve Vltavě celkem devět mol.
  • V Brně usnadňuje přístup do řeky Svratky i za účelem koupání například relativně nové schodiště ve čtvrti Komín.
  • V Plzni se lze v řece Svratce vykoupat na obnovené Městské plovárně. Ta byla založena už v roce 1910, ale v 60. letech kvůli špatné kvalitě vody v řece postupně zanikla.
  • Žádná oficiální koupaliště na řece nemají například v Ústí nad Labem a v Jihlavě. Města to nepovolují, lidé využívají veřejná koupaliště mimo řeku.
  • Pět set tisíc. Tolik je zřejmě v Česku podle odhadů domácích zapuštěných i nezapuštěných bazénů. Řadíme se tak ke světové bazénové špičce. Je to asi o tisíc bazénů na sto tisíc obyvatel víc než v sousedním Německu. Naproti tomu Praha zaostává v počtu koupališť a veřejných bazénů na počet obyvatel v rámci České republiky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Astrofyzik dnes nafotil průlet kosmické stanice před Sluncem

Nad Českem bylo dnes možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Astrofyzik Petr Horálek stanici před...

13. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Albrechtic Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i kamionům...

13. srpna 2025  20:32

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:52

Objev vědců by mohl zlepšit léčbu rakoviny, vyvinuli nové molekulární útvary

Objev mezinárodního týmu pod vedením vědců z CEITEC Masarykovy univerzity by mohl zásadně zlepšit léčbu rakoviny. Vyvinuli nové molekulární útvary, které mohou...

13. srpna 2025  17:56,  aktualizováno  17:56

Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na DIAMO, chystá další

13. srpna 2025  19:29

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

V sídlištním vnitrobloku v plzeňském obvodu Bolevec je nové workoutové hřiště

V sídlištním vnitrobloku v plzeňském obvodu Bolevec je nové workoutové hřiště. Téměř na sto metrech čtverečních ho postavil první městský obvod na přání...

13. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Hradec Králové si chce vzít na investice do škol a stacionáře úvěr 700 mil. Kč

Město Hradec Králové si chce vzít bankovní úvěr 700 milionů korun a utratit jej v letech 2026 až 2028 za prioritní investice do škol a sociální péče. Finanční...

13. srpna 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Hisense uvádí první 116" RGB-MiniLED TV na světě: Zlom ve standardu obrazu a zvuku pro domácí zábavu

13. srpna 2025  18:43

Praha není jako Berlín. Nikdy tu totiž nezakázali koupání v místní řece

Koupání v Seině povoleno. V souvislosti s olympijskými hrami, kdy se v hlavní pařížské vodní tepně konal plavecký závod v rámci triatlonu, si nakonec Pařížané vyvzdorovali opětné povolení veřejného...

13. srpna 2025  18:30

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Spor se sousedem, pozdní začátek rekonstrukce. Školáci se v září do lavic nevrátí

Radnice v Hradci Králové nezvládla naplánovat opravu Základní školy Malšova Lhota, která začala loni v říjnu a měla být hotová v polovině srpna. Děti z mateřské i základní školy se tak v září z...

13. srpna 2025  18:22

Do železničního muzea v Lužné přijedou modeláři, chystá se i zápis rekordu

Do železničního muzea v Lužné u Rakovníka přijedou o víkendu modeláři, představí desítky modelů nejen ze železniční oblasti. Chystá se i zápis rekordu v počtu...

13. srpna 2025  16:44,  aktualizováno  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.