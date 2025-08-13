Chtějí povolení aspoň na dvou kilometrech Sprévy
S téměř stoprocentní jistotou lze tvrdit, že v Paříži už nyní nežije nikdo, kdo by stav, který zákazu před více než sto lety předcházel, pamatoval. Možná ještě v tomto městě přežívají pamětníci vánočního plavání v Seině, které bylo jako jediné povolené do začátku druhé světové války. Vyčištění řeky přišlo pařížskou radnici v přepočtu na 35 miliard korun.
O něco podobného se nyní snaží v Berlíně. I tady je už sto let veřejné plavání ve Sprévě zapovězené. Podobně jako ve francouzském hlavním městě zakázaly úřady už ve dvacátých letech vstup do vody ve městě z hygienických důvodů. Mohla za to špatná kanalizace a také dešťové splachování nečistot a chemikálií do vody.
Doteď podle odborníků platí, že při dlouhotrvajících deštích nestačí ani nyní již mnohem dokonalejší kanalizační síť pojmout všechnu vodu a ta částečně přetéká do Sprévy. To ale odpůrci sprévského koupání odmítají. Přesně sto let platný úřední zákaz považují za přežitý. „Spréva je v současnosti dostatečně čistá, aby se v ní dalo koupat,“ říká Jan Edler, představitel iniciativy Fluss Bad Berlin, která o zrušení zákazu usiluje. Výsledky měření podle něho dokazují, že i v centru Berlína je kvalita vody ke koupání dostačující. Podle nedávných odhadů by podobná očista Sprévy vyšla berlínskou radnici na třicet miliard korun, tedy o pět miliard méně než v Paříži.
To, co ale v řece uvnitř města hrozí plavcům víc než případné znečištění, je hustý lodní provoz. Navíc vstoupit do řeky v centru města není snadné, brání tomu vysoké kamenné břehy. Řeka tu je spíše plavebním kanálem než klasickým tokem s mírným vstupem ze břehu. Fluss Bad Berlin usiluje, aby byl plavcům povolen vstup do vody alespoň na 1,8 kilometru dlouhém úseku vodního kanálu. Tam kde lodě s turisty nejezdí.
Pražané se koupali ve Vltavě vždy
V porovnání s Paříží a Berlínem nebylo koupání v Praze ve Vltavě nikdy zakázáno. Před rokem 1989 ale do ní vstupovali spíše jen odvážlivci, čistota řeky nebyla ideální. Nicméně Občanská plovárna pod Letnou fungovala vždy. I v Praze platí zákaz koupání, ale především v místech, kde je silný lodní provoz. To se týká například úseků řeky nad a pod Karlovým mostem.
Jak je to v Praze se skutečnou kvalitou vody? Nedávná studie čistoty vody ve městě dokládá, že současný stav neomezuje rekreační využití toku. „Bylo zjištěno, že fekální kontaminace kontrolního profilu Vltava–Troja je neočekávaně nízká, přestože získává znečištění z mnoha zdrojů na území hlavního města Prahy. Voda na tomto profilu vykazovala v období, kdy by mohla být rekreačně využívána, ‚přijatelnou‘ jakost podle Vyhlášky číslo 238/2011 Sbírky,“ uvádí například Hana Zvěřinová Mlejnková z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
Problematická místa jsou v Praze u některých napojení pražských potoků do Vltavy, zvláště tam kde do nich ústí místní čističky odpadních vod. Další naředění vody v těchto úsecích, ale i před i za Prahou a uvnitř města proto nezavdává příčinu, aby hygienici uzavřeli hladinu pro plavce. Pravidelná měření ve městě například v Podolí zajišťují také pražské vodárny, kde je jeden z důležitých zdrojů pitné vody pro hlavní město.
Oblíbené vody