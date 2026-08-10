Praha otočila. Co bude dál s prostorem pod bývalým Stalinovým pomníkem?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:04
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Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu....

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu. (4. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Ještě před několika týdny to vypadalo, že oblíbené místo na pražské Letné může mít před sebou nejistou budoucnost. Teď se situace mění a kulturní centrum Stalin, které si za roky fungování vybudovalo své publikum, dostalo od magistrátu další šanci. Do příběhu navíc znovu vstoupili Piráti, kteří už v květnu slibovali, že se pokusí původní rozhodnutí zvrátit.

Zpátky k osvědčené tradici. Vedení Prahy totiž vrátilo do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné. Pražští radní tak zvrátili své květnové rozhodnutí o vyřazení centra. Návrh na jeho opětovné zařazení předložili Piráti.

Tržní řád určuje místa, kde je možné v hlavním městě provozovat obchodní činnost. Vyřazení centra Stalin z tohoto seznamu mohlo podle Pirátů ohrozit jeho další fungování.

„Navrátili jsme kulturní centrum Stalin do tržního řádu, takže bude moci dále fungovat,“ uvedl po jednání radních pirátský radní Adam Zábranský.

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Piráti byli proti vyřazení centra

Pražská rada centrum Stalin z tržního řádu vyškrtla na začátku května. Pro návrh tehdy hlasovali radní za Spolu a jeden zástupce STAN. Piráti naopak rozhodnutí nepodpořili.

Zábranský už tehdy avizoval, že se bude snažit rozhodnutí změnit. Nyní se mu podařilo centrum do tržního řádu znovu zařadit. Kulturní centrum pod bývalým Stalinovým pomníkem tedy opět nabídne občerstvení, pravidelné koncerty a další kulturní akce.

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Stalin měl problémy už loni

Budoucnost centra nebyla jistá už v loňském roce. Magistrát tehdy nechtěl prodloužit jeho nájemní smlouvu. Podle tehdejšího vyjádření Zábranského byly prostory pod bývalým pomníkem využívány jako sklad, což bylo v rozporu s kolaudací.

Centrum kvůli tomu muselo na čas přerušit provoz. Později však znovu otevřelo alespoň svou venkovní část.

Letní kino pod metronomem

Na místě Stalinova pomníku dnes stojí metronom

Historie místa je spojena především s monumentálním pomníkem Josifa Stalina. Ten byl dokončen v roce 1955 a se svou výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a délkou 22 metrů byl ve své době největším skupinovým sousoším v Evropě.

Pomník však na Letné vydržel jen několik let. Na konci roku 1962 byl odstraněn poté, co zesílila kritika Stalinova kultu ze strany sovětského vedení v čele s Nikitou Chruščovem.

Od roku 1991 stojí na místě bývalého monumentu Pražský metronom, jehož autorem je sochař Vratislav Karel Novák. Prostor pod někdejším pomníkem mezitím získal nové využití a stal se jedním z míst pražského kulturního a společenského života.

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