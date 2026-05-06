Praha plánuje novou halu na Florenci. Jak vypadá vítězný návrh?

Lukáš Karbulka
  15:44
Nová odbavovací hala na pražské Florenci získává konkrétní podobu. Architektonickou soutěž vyhrálo studio UPSTRUCTURE, které nabídlo modulární a udržitelné řešení. Projekt je součástí širší proměny území Florenc 21.
Novou odbavovací halu na Florenci navrhnou architekti z UPSTRUCTURE | foto: studio UPSTRUCTURE

Architektonická soutěž na podobu dočasné odbavovací haly autobusového nádraží Florenc má svého vítěze. Nejlépe hodnocený návrh předložilo studio UPSTRUCTURE, za nímž se na dalších příčkách umístila studia Multi a Abrama. Soutěž uspořádala společnost Penta Real Estate ve spolupráci s INSPIRELI.

Cílem bylo najít kvalitní a funkční architektonické řešení, které nabídne důstojné zázemí pro cestující a zároveň přispěje k oživení veřejného prostoru v oblasti Florenc. Návrh musel zároveň počítat s dočasným charakterem stavby i budoucí proměnou území v rámci projektu Florenc 21.

„Rozhodli jsme se dát v soutěži na dočasnou odbavovací halu prostor studentům a mladým talentům. Nová hala je důležitým krokem v postupné proměně území v plnohodnotnou městskou čtvrť propojující centrum Prahy s Karlínem. Vítězný návrh nás přesvědčil kombinací architektonické kvality, funkčnosti a citlivého zasazení do prostředí Negrelliho viaduktu. Ocenili jsme důraz na udržitelné materiály a možnost budoucí demontáže v případě stěhování haly na nové místo, které vzejde z chystané dopravní studie města,“ říká Rudolf Vacek, Managing Director Penta Real Estate ČR.

Modulární konstrukce a důraz na udržitelnost

Vítězný návrh stojí na jednoduchém, ale flexibilním konceptu. Základem je modulární ocelová konstrukce, do které jsou vloženy samostatné jednotky zázemí a služeb.

„Základním konceptem nové odbavovací haly autobusového nádraží je jednoduchá, modulární a přestavitelná ocelová struktura, do níž jsou vloženy samostatné moduly zázemí a retailu. Geometrie a provoz místa ve výsledku určily orientaci konstrukčního rastru i tvar střechy, který formuje charakteristickou siluetu objektu. Ta stavbě dává jasnou a čitelnou identitu. Typizovaná konstrukce zároveň umožňuje variabilitu dispozice, snadnou demontáž i budoucí opětovné využití jednotlivých prvků,“ vysvětluje Pavel Paseka ze studia UPSTRUCTURE.

Podle organizátorů soutěže návrh přesvědčil nejen funkčností, ale i schopností reagovat na okolní veřejný prostor.

„Pro INSPIRELI je zásadní propojovat reálné projekty s novou generací architektů. Tato soutěž ukázala, že i velmi komplexní zadání v exponované lokalitě může přinést silné a inovativní návrhy. Vítězný koncept přesvědčil porotu svou funkčností a schopností pracovat a komunikovat s okolním veřejným prostorem,“ říká Mariana Vahalová.

Součást proměny území Florenc 21

Soutěž přímo navazuje na urbanistickou koncepci Florenc 21, která počítá s rozsáhlou transformací brownfieldu mezi Masarykovo nádraží, autobusovým nádražím Florenc a Negrelliho viadukt. V budoucnu zde má vzniknout moderní městská čtvrť propojující centrum s Karlínem.

Do soutěže se zapojily desítky týmů z Česka i zahraničí. Porota hodnotila návrhy podle pravidel České komory architektů, a to zejména z hlediska architektonické kvality, funkčnosti, udržitelnosti a možnosti dalšího využití konstrukce.

Dočasné řešení na dlouhé období

Nová odbavovací hala bude sloužit jako přechodné řešení po dobu transformace celé lokality, která může trvat dalších 15 až 20 let. Nabídne zázemí pro cestující, administrativní prostory i doplňkové služby.

Součástí projektu je také úprava veřejného prostoru v okolí haly, včetně využití oblouků Negrelliho viaduktu pro komunitní, kulturní i komerční aktivity. V budoucnu má lokalitu zásadně ovlivnit i plánovaná železniční infrastruktura včetně projektu Nového spojení II.

