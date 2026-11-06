1836: Zemřel básník Karel Hynek Mácha
Jeden z nejvýznamnějších českých básníků zemřel 6. listopadu 1836 v Litoměřicích, pouhých deset dní před svými 26. narozeninami. Karel Hynek Mácha se do dějin literatury zapsal především básnickou skladbou Máj, která vyšla jen několik měsíců před jeho smrtí.
Mácha se uznání za svého života příliš nedočkal. Jeho dílo se však později stalo symbolem českého romantismu. Básník je v současnosti pochován na pražském Vyšehradě, kam byly jeho ostatky převezeny v roce 1938. Doslova jen několik hodin před tím, než Sudety obsadila německá armáda.
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1932: Praha získala stadion na Štvanici
Šestého listopadu 1932 byl v Praze oficiálně trvale otevřen zimní stadion na ostrově Štvanice. Šlo o první stadion s umělou ledovou plochou v Československu. Pro československý hokej znamenal obrovský krok kupředu.
Štvanice se postupně stala dějištěm významných sportovních událostí. V roce 1947 zde československá hokejová reprezentace vybojovala svůj první titul mistrů světa.
Stadion byl dlouhá desetiletí jedním ze symbolů pražského sportu. Jeho příběh však neměl šťastný konec. Kvůli havarijnímu stavu konstrukce byl létě roku 2011 zbourán.
1942: Poprvé vzlétl německý noční stíhač
S jedním dnešním výročím se na skok podíváme i k našim sousedům. Šestého listopadu 1942 totiž absolvoval první let německý noční stíhací letoun Heinkel He 219. Stroj přezdívaný Uhu (výr) patřil k technicky vyspělým letounům své doby. Byl navržen především pro boj proti spojeneckým bombardérům, které podnikaly noční nálety na německá města. Přestože měl řadu moderních prvků, do bojů zasáhl jen v omezeném počtu.
1945: Narodil se básník Jiří Žáček
Šestého listopadu 1945 se narodil český básník, spisovatel a překladatel Jiří Žáček. Jeho tvorbu znají především čtenáři dětské literatury. Proslavil se hravými básněmi, říkadly a slovními hříčkami.
Mezi jeho známé knihy patří Aprílová škola nebo Žáčkova encyklopedie pro žáčky. Vedle tvorby pro děti se věnuje také poezii pro dospělé.
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1962: Stalinův pomník definitivně zmizel z Letné
Jedno z nejvýraznějších pražských výročí připadá na 6. listopadu 1962. Právě tehdy byl třetím a posledním odstřelem definitivně odstraněn Stalinův pomník na Letné.
Monumentální sousoší, kterému lidé přezdívali „fronta na maso“, stálo nad Vltavou pouhých sedm let. Odhaleno bylo v roce 1955, tedy dva roky po Stalinově smrti. S výškou přes 15 metrů patřilo k největším svého druhu na světě.
Po odsouzení Stalinova kultu osobnosti rozhodlo komunistické vedení o jeho odstranění. Demolice probíhala několik týdnů a vyžadovala opatrné použití výbušnin.
Na místě někdejšího pomníku dnes stojí Metronom – kinetický sochařský objekt Vratislava Nováka.
1965: Krkonoše přišly o Labskou boudu
Šestého listopadu 1965 zachvátil rozsáhlý požár Labskou boudu v Krkonoších. Historický horský objekt, jehož počátky sahaly do 19. století, požár zničil.
Na jeho místě později vyrostla nová devítipatrová Labská bouda, dokončená v roce 1975. Mohutná betonová stavba se stala výraznou součástí krkonošského panoramatu a dodnes vyvolává rozporuplné reakce.