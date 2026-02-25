„Jsem velmi rád, že se v podstatě celá světová špička rozhodla přijet po olympijských hrách také na mistrovství světa. Podle mě to dokazuje, že Praha a Česká republika jsou lákavé nejen pro fanoušky, ale i pro samotné sportovce,“ říká Evžen Milčinský, předseda organizačního výboru ISU mistrovství světa v krasobruslení 2026.
Krasobruslařští fanoušci se mohou těšit na největší světové hvězdy. Přijede fenomén tohoto sportu Američan Ilia Malinin i japonští olympijští medailisté Yuma Kagiyama a Shun Sato. Mezi přihlášenými chybí zatím pouze překvapivý olympijský vítěz Michail Šajdorov z Kazachstánu.
Také ženská soutěž, která patřila k vrcholům nedávných olympijských her Milano Cortina, nabídne kompletní špičku. Do Prahy podle všeho dorazí Američanky Amber Glenn a olympijská vítězka Alysa Liu, stříbrná Japonka Kaori Sakamoto, trojnásobná mistryně světa, která jen těsně přišla o olympijský titul, i bronzová Ami Nakai rovněž z Japonska.
Ve startovních listinách nechybějí ani domácí zástupci. „Samozřejmě mě velmi těší, že české krasobruslení má své zastoupení v každé kategorii,“ dodává Milčinský. V soutěži žen bude reprezentovat Barbora Vránková, mezi muži bronzový medailista z lednového mistrovství Evropy v Sheffieldu Georgii Reshtenko, ve sportovních dvojicích Anna Valesi a Martin Bidař a v tancích na ledě sourozenecké dvojice Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Některé části programu už jsou vyprodané, na jiné ještě vstupenky jsou , a to na portálech www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.
„Chtěl bych pozvat všechny fanoušky krasobruslení, aby neváhali, koupili si vstupenky a přišli se do O2 areny podívat osobně. Je jisté, že si odnesou nezapomenutelný zážitek,“ dodává předseda organizačního výboru Milčinský.