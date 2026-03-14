Praha pro mě nebyla skok, ale přímo šok, vzpomíná herečka Lucie Polišenská

  10:30
Herečka, kterou vídáme v seriálovém hitu Polabí i na jevišti Divadla Metro, má za sebou premiéru komedie a doma čerstvou cenu Thálie. Jenže místo večírků ji často najdete s motykou v ruce na statku u Příbrami. V rozhovoru mluví o tom, proč pro ni byl příchod do Prahy větší šok než vstup na prkna Národního divadla, jak se vyrovnává s trémou a proč by si před představením nedala ani malé pivo.
Lucie Polišenská

Lucie Polišenská | foto: Monika Navrátilová

Lucie Polišenská v seriálu Polabí
Lucie Polišenská v seriálu Polabí
Lucie Polišenská v seriálu Polabí
Lucie Polišenská v seriálu Polabí
5 fotografií

Kde jste doma sošku Thálie ubytovala?
Ona se nejdřív ke mně domů musela dostat, což bylo trochu složitější, protože na předávání ceny v rámci festivalu Prix Bohemia Radio v Olomouci jsem jela vlakem, odtamtud rovnou do Prahy na zkoušku, tak jsem ji nechtěla vláčet v kufru. Dovezla mi ji až později kamarádka autem pěkně zabalenou v krabici. Zatím mám sošku v pražském bytě na poličce v koutku, kde mi přijde v relativně největším bezpečí. Až opravíme dům na venkově, najdeme pro ni místo v něm.

Nebude uprostřed hospodářství na vašem rekonstruovaném statku působit umělecká trofej trochu jako UFO z jiné planety?
To se teprve uvidí! Ale máte pravdu, že jakmile tam vystoupím z auta, stane se ze mě paní velkostatkářka se spoustou práce kolem a na nějaké sošky nemyslím.

Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Když jste natáčela rozhlasovou hru Olmerka, myslela jste často na Evu Olmerovou?
Chtěla jsem se o ní samozřejmě co nejvíce dozvědět, koukala na dokumenty a záznamy jejích vystoupení, pouštěla si písničky, ale společně s režisérem Alešem Vrzákem jsme se nevydali cestou dokonalé nápodoby slavné osobnosti, spíš jsme šli po příběhu, naladění se. A o napodobování zpěvu paní Evy už nemůže být vůbec řeč, takové dovednosti jako ona v tomto oboru nemám. Takže jsem se jí snažila přiblížit, ovšem po svém. Bylo to svobodnější a ve výsledku myslím uvěřitelnější, než kdybychom se pokusili vyloženě o dokudrama.

Byla s vámi Eva Olmerová v myšlenkách třeba i ve chvílích, kdy jste se na statku ohýbala nad záhonem?
Kolikrát ano. Ale spíš jsem přemýšlela, jak se dá takový život zvládnout. Jak osud na člověku kolikrát zapracuje a co všechno ho v životě prověří. Celé dvacáté století je nabité takovými okamžiky. Já sama jsem se narodila tři roky před sametovou revolucí, tak nemůžu moc hodnotit, navíc co mám druhé soudit… Pokud jde o Evu Olmerovou, soustředila jsem se hlavně na lidskou stránku. Myslím, že jsem do té role byla obsazena taky díky podobné energii. I ona byla taková energetická střela.

Jak by asi dopadlo vaše setkání, kdyby k němu mohlo dojít?
Vůbec netuším. Evě Olmerové by dneska bylo přes devadesát, to je jiný svět. Nicméně bavila jsem se o ní dlouho s Bárou Hrzánovou, která ji osobně znala a která ve Viole nazkoušela hru Olmerka. Prokecaly jsme spolu cestu do Olomouce, kvůli mně si Bára ve vlaku nepospala, jak měla původně v úmyslu. Paní Eva se v životě s ničím moc nemazala, třeba v tomhle bychom si asi rozuměly. Těžko říct. Zaujalo mě, že byla velká trémistka. A než vyšla na jeviště, musela si dát na kuráž, což je pro mě zrovna něco nemyslitelného, před představením bych nevypila ani malé pivo. Ale že je takhle nervózní někdo, kdo má takový dar od pánaboha, to mi přijde hodně zajímavé. Lidi, kteří něco doopravdy umí, jsou kolikrát plní pochyb, a naopak ti, kdo nedovedou dohromady vůbec nic, jsou těmi největšími suverény. Jak se teď poslouchám, jestli tam tohle dáte, budu za úplnou krávu!

Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Naopak. Myslím, že ta slova by podepsala většina z nás. Mimochodem, jak jste na tom s trémou vy?
Na divadle? Jak kdy. Do premiéry musím jít s pocitem, že jsem opravdu připravená, mám ráda mít takzvaně nazkoušeno. I tak bývám hodně nervózní, ale už mě to tolik neparalyzuje jako dřív. Koncem loňského roku jsem měla premiéru v Divadle Radka Brzobohatého a tam mě tréma dohnala o něco víc. Po letech v Národním divadle jsem zkoušela na menší scéně a musela jsem si zvyknout, že jsme si s diváky nablízko. V Národním jste na velkém jevišti přeci jen trochu schovaný. Takže trému pořád mívám, jen s ní asi už umím líp zacházet. I když se kolikrát ve mně dějí strašné věci, navenek to snad vidět není. Starší kolegové mi teda tvrdí, že s věkem nervozita před představeními spíš přibývá, tím mi nedělají radost.

Vidíte, asi bych vsadil na to, že z Národního divadla je herec víc ztrémovaný než z hraní na menší scéně…
Práce v Národním divadle si pořád vážíte, nezevšední vám, ale i z takové instituce se postupně stává místo, kde jste prostě často. Zvyknete si a jste otrkanější. Naplno mi to všechno dochází spíš ve chvílích, kdy do Národního přijdu z druhé strany, tedy když se jdu podívat na kolegy a sednu si do hlediště jako běžný divák. Najednou mě ta krása kolem, architektura, vznešenost ohromí mnohem víc. Kdežto během hraní řešíte kostýmy, rekvizity, musíte se soustředit na řadu drobností a na to ostatní v tu chvíli trochu zapomínáte.

Trvalo vám dlouho, než jste si na zlatou kapličku zvykla?
Zas tak ne, protože jsem do ní přecházela z angažmá ve vinohradském divadle, které mi v mnohém přišlo podobné. Budova Národního divadla je samozřejmě ohromná, zákulisí obrovské, šatny v patrech a tak dále, ale nebyl to pro mě zas tak velký skok. Vinohrady jsou taky úžasné – architekturou, svou historií, velikostí jeviště… naplňují vás podobnými pocity. Jasně, když jsem si poprvé skutečně uvědomila, že stojím na prknech Národního divadla, hrklo ve mně: Hej, to je hustý! Nicméně kdybych přišla z oblasti nebo nějakého menšího divadla, byla bych určitě rozklepanější.

Větší skok tedy pro vás byl příchod z rodného Šumperka do Prahy na DAMU?
No ježíšmarjá!

V jakém smyslu?
Třeba jsem neuměla jezdit metrem. Dostat se poprvé z hlavního nádraží na kolej na Jižním Městě, to byl skoro neřešitelný úkol. Kamarád se mnou projel trasu kolej–škola a té jsem se držela jako klíště. Praha pro mě nebyla skok, ale přímo šok! Ve všem. V rytmu toho města, v nekonečných možnostech, jak se zabavit, kam vyrazit, kdy chcete, na co chcete… Dneska už je to pro mě rutina, ale tenkrát jsem jenom valila oči. Je pravda, že my byli doslova od rána do večera ve škole, byl to pro mě takový tábor, a zvykala jsem si postupně. Doteď mi přijde trochu srandovní, jak si suverénně jezdím po Praze autem, protože první roky byly fakt krušné.

Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Mezi divadelníky jste se pohybovala už v Šumperku, ale světáčtí spolužáci z Prahy byli asi něco jiného, že?
Co na to říct, aby mě nezabili…? Myslím, že jsme hlavně byli všichni rádi, že jsme se na školu dostali. Že nás deset uspělo mezi třemi stovkami uchazečů. Byli jsme ročník hezky namíchaný půl napůl, pět kluků a pět holek, pět pražských a pět mimopražských. Samozřejmě že se nám vidlákům ti pražští dobráci ze začátku trochu posmívali, jak se neorientujeme a nevíme, která bije, jenže oni zas věděli úplnou tužku o jiných věcech. Povodili si nás, to je pravda, ale jinak na nás byli hodní. My jsme byli všichni stejně ztracení z té školy, takže jestli pak někdo trefil domů, nebo ne, bylo vlastně úplně jedno.

Zmínila jste Divadlo Radka Brzobohatého, v němž hrajete v komedii Nejkrásnější kocovina o třech čtyřicátnicích, které se vydávají na třídní sraz. Poznáváte se ve své postavě?
Třídní sraz je téma, které v sobě máme zakódované všichni. Někdo se po letech rád setká, někdo se tomu vyhýbá, někdo se rád pochlubí, jiní by se při promítání fotek osypali. Ve dvaceti si něco plánujete, najednou je vám čtyřicet a život je někde úplně jinde. To mi přišlo jako dobrá orná půda pro komedii. Navíc komedie o holkách kolem čtyřicítky tu chyběla, jsem ráda, že jsme ji udělaly. Nehraju v ní sebe, ale v čem jsme si s mojí postavou hodně podobné, je neustálé glosování situací. Moje kamarádky tvrdí, že to jsem celá já. Hlavně nenechat spadnout jediný vtípek pod stůl!

Zůstali vám kamarádi i mimo hereckou branži?
Zůstali a vážím si toho, že jsme naše vazby udrželi. Říkám jim původní kamarádi, jsou to převážně lidi z pěveckého sboru, do kterého jsme chodili v Šumperku. Teď jsme rozstřelení po republice, oni hlavně po Moravě, ale občas se sjedeme na jedno místo, a to je potom velký cirkus. Vezmeme kytary a prozpíváme celý večer, jsme takhle zvyklí, takže to s kulturou pořád souvisí. A pak mám kolegy a přátele ze školy, z divadel, jsou to různé skupinky.

Navazují se vám snadno kamarádství v branži, o které panují obecné představy, že je plná nepřejícnosti a naschválů?
Ano, protože prostředí, které popisujete, jsem opravdu nezažila. Možná z toho důvodu, že jsem nikdy pro nikoho nebyla konkurencí nebo to tak alespoň nestavím. Na takové věci já nehraju. Každý jsme nějaký, ne všichni si musíme sednout, to je jasné, ale s tím, čemu se říká „dámská šatna“, tedy s nějakou nevraživostí a pomluvami mezi kolegyněmi, jsem se nesetkala. Spoustu herců a hereček považuju za svoje kámoše a je to pro mě důležité. Vlastně bych asi nedovedla hrát s lidmi, ke kterým bych si neuměla vytvořit osobní vztah.

Lucie Polišenská v seriálu Polabí

Mezi přáteli a kolegy máte přezdívku Kecka. Chápu dobře, že jste si ji vysloužila pro svou výřečnost a vyřídilku?
Dejme tomu… Původně moje přezdívka nebyla Kecka, ale Kecinka. Jenže protože v Praze jste líní mluvit a všechno zkracujete, stala se z ní Kecka. S kecáním souvisí spíš v druhém plánu, ale nechtějte po mně, abych vám vyprávěla, jak vznikla. Znáte situace, které nedávají smysl, když je chcete vysvětlit druhým lidem? Tak to je přesně ten případ. Mám tu přezdívku ráda, říkají mi takhle kámoši, řada kolegů, vlastně i můj muž! Nějak ke mně už patří. I když Igor Bareš se mě jednou během představení zeptal: A proč vám říkají Šlapko? Holt ne všichni si ji pamatují…

Původně vystudovala zdravotnickou školu

  • Lucie Polišenská je divadelní, televizní, filmová, rozhlasová herečka a zpěvačka. Je vdaná, žije střídavě v Praze a na Příbramsku.
  • Vystudovala střední zdravotnickou školu. Navštěvovala pěvecký sbor a jako elév začínala v šumperském divadle. Následovalo studium herectví na pražské DAMU.
  • Po první příležitosti v divadle na Kladně byla v angažmá v Divadle na Vinohradech a v Národním divadle, odkud předloni odešla na volnou nohu. Stále tu má na repertoáru čtyři inscenace. Hraje též v Divadle Radka Brzobohatého, Divadle Metro, na Letních shakespearovských slavnostech či v Ypsilonce v inscenaci Cabaret Calembour.
  • Natočila seriály jako Polabí, Zločin na dobré cestě, Zoo, Slunečná, Krejzovi, Ohnivý kuře a filmy Princezna stokrát jinak, Milion, Betlémské světlo, Hádkovi, Instalatér z Tuchlovic, Kobry a užovky a další.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o...

Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav...

14. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Velikonoční program v ústeckém domě dětí a mládeže uleví o prázdninách rodičům

ilustrační snímek

Dům dětí a mládeže (DDM) v Ústí nad Labem si připravil bohatý velikonoční program na 2. dubna, kdy začínají žákům prázdniny. Uleví tak rodičům, kteří musí do...

14. března 2026  8:15,  aktualizováno  8:15

Jdeme směrem, který architektonickou soutěž nepoužívá, hájí rozhodnutí radní

Libor Picka, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a...

Rekonstrukce bývalých lázní v Plzni spojená se stavbou galerie by podle krajského radního pro kulturu Libora Picky ze STAN mohla začít na jaře příštího roku. Právě Picka má ve vedení kraje nyní...

14. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk, provoz na trati je přerušen

V Bakově nad Jizerou vlak táhl zaklíněného muže. (19. prosince 2021)

Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují přerušen.

14. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Orlová na Karvinsku chystá další obměnu veřejného osvětlení za 12 milionů Kč

ilustrační snímek

V Orlové na Karvinsku začne příští týden další část výměny veřejného osvětlení. Dělníci v ulicích města obmění přes 800 svítidel. Od nového LED osvětlení si...

14. března 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Už za Bati chtěli ve Zlíně nové reprezentativní nádraží. Dodnes nestojí

Pro Ladislavu Horňákovou je výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa poslední,...

Je pozoruhodné, že některé věci, které Zlíňany trápily už před devadesáti lety, jsou stále nedořešené. Třeba vlakové nádraží, které dnes patří k nejpalčivějším problémům města, považovali už v...

14. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Výročí narození Komenského připomene na Slovácku program pro školy i výstava

ilustrační snímek

Výročí narození Jana Amose Komenského připomene v tomto měsíci na Slovácku, tedy v jeho rodném kraji na jihovýchodě Moravy, program pro školy či výstava...

14. března 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

V budějovické Artovně si zájemci vyrobí boty i koberec. Dají si u toho kávu

Lenka Horvát (vlevo) a Lenka Štifterová založili Artovnu (13. března 2026).

Vyvolat si vlastní fotografii v temné komoře, vyrobit si koberec, přijít na přednášku, užít si teambuilding, zajít na výstavu nebo si jen v klidu posedět u kávy. To všechno se skrývá v jediném místě....

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Skrytá rokoková krása. Zámek u Žatce zdobí vzácné malby, čekají na odhalení

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum....

Na zámku Stekník nedaleko Žatce proběhl doplňující restaurátorský průzkum. Odborníci v jižním křídle památky zkoumali vzácné nástěnné malby, které jsou z velké části dosud ukryté pod novějšími...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.