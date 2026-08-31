Budoucí stanice metra D, dosud pracovně označované jako Náměstí Bratří Synků a Olbrachtova, ponesou názvy Nusle a Ryšánka. Nové názvy dnes schválili pražští radní.
„Jako obyvatel Prahy 4 jsem rád, že zastávka Ryšánka dostane pojmenování podle nedaleké bývalé viniční usedlosti, která pochází z poloviny 19. století,“ uvedl Michal Hroza, náměstek primátora Prahy pro oblast infrastruktury.
Další tři navrhované změny vedení města neschválilo. Stanice Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice tak zůstanou pod dosavadními názvy. Beze změny zůstanou také stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš.
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Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh
Linka metra D má v budoucnu spojit Písnici s náměstím Míru a výrazně zlepšit dopravní obslužnost jižní části Prahy.
Nové Dvory, Písnice ani Depo Písnice se nepřejmenují
Radní odmítli návrhy názvů Tempo pro stanici Nové Dvory, Sídliště Písnice místo současného názvu Písnice a Prameny pro stanici Depo Písnice.
Diskusi o pojmenování stanic metra D odstartoval už loni návrh na změnu názvu stanice Olbrachtova. Kritici upozorňovali na osobnost Ivana Olbrachta, vlastním jménem Kamila Zemana. Novinář a spisovatel byl členem komunistické strany a po druhé světové válce se aktivně podílel na politickém dění spojeném s nástupem komunistů k moci.
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Otázkou názvů se následně opakovaně zabývala místopisná komise. Ta posuzuje pojmenování ulic, náměstí, stanic a dalších veřejných míst v Praze a předkládá svá doporučení městské radě, která o nich následně rozhoduje.
První vlaky mají vyjet v roce 2032
Výstavba první části metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, nově Ryšánkou, začala v roce 2022. Úsek z Pankráce do Nových Dvorů by měl být uveden do provozu ve druhé polovině roku 2032.
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Přípravu stavby však o více než dva a půl roku prodloužila opakovaná napadení tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba druhého úseku tak začala až na konci letošního června. DPP plánuje v září vypsat také zakázku na výstavbu stanic Libuš a Depo Písnice.
Metro D má pokračovat až na náměstí Republiky
Výstavbou úseku z Pankráce do Písnice plány na rozvoj linky D nekončí. Praha připravuje také prodloužení z Pankráce na náměstí Míru. Tedy směrem na sever.
Zdůvodnění názvů jednotlivých stanic metra linky D
Náměstí Míru – název převzatý ze stávající stanice linky A, na kterou bude mít nová stanice metra D přímý přestup.
Nusle – orientačně i místopisně sjednocující název pro stanici, která bude mít dva vestibuly na náměstí Bratří Synků i na Otakarově; pro běžné každodenní užití vhodný kratší název.
Pankrác – název převzatý ze stávající stanice linky C, na kterou bude mít nová stanice metra D přímý přestup.
Ryšánka – jižní vestibul stanice ústí do křižovatky, která má tento název zažitý desítky let od doby, kdy zde byla ukončena tramvajová trať; pro orientaci vhodnější než původně navrhovaný název Olbrachtova, který byl zvolen podle poměrně dlouhé ulice, která vede až k sousední stanici metra C Budějovická.
Nádraží Krč – vzhledem k lokalitě a budoucí návaznosti na vlakové nádraží jednoznačný název vhodný i z hlediska návaznosti na železniční dopravu.
Nemocnice Krč – název zvolený podle nejvýznamnějšího cíle v bezprostředním okolí stanice – komplexu Thomayerovy nemocnice, kam míří lidé z širokého okolí; zároveň respektující dnešní název přilehlých autobusových zastávek.
Nové Dvory – název zachovává původní pracovní podobu a zároveň zohledňuje název lokality, v jejímž okolí pod stejným názvem město připravuje výstavbu celé nové čtvrti; alternativní název Tempo (historický název místní obytné kolonie) nakonec nebyl zvolen. Pro orientaci cestujících se jedná o neznámý název, který by byl trvale obsažen v názvu tramvajové konečné zastávky a dočasně i konečné stanice metra.
Libuš – tento název opět vystihuje místní čtvrť; je již v daném místě používán na nové tramvajové trati.
Písnice – pojmenováno podle místní čtvrti; nedávno navrhované lokálně přesnější pojmenování Sídliště Písnice nebylo nakonec preferováno, protože kratší název Písnice vystihuje nejen přímo tuto lokalitu, ale má širší vztah i k jejímu okolí.
Konečná stanice – její název se s ohledem na místopis dané lokality hledá složitě; zatím proto nebyl určen a bude o něm rozhodováno až na základě urbanistického rozvoje v přímém okolí stanice, který může nějaký zajímavý název vygenerovat; jednou z možných alternativ je místopisnou komisí doporučovaný název Prameny.