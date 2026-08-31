Praha schválila nové názvy stanic metra D. Tři změny nakonec odmítla

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  15:51
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Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19....

Zahájení stavby druhého úseku linky metra D Olbrachtova – Nové Dvory (19. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Umístění stanice Olbrachtova bude podél ulice Na Strži s vazbou na ulici...
Vizualizace metra D, stanice Nemocnice Krč
Metro D bude jezdit přes rybník. Stanice Nádraží Krč nemá v Praze obdoby.
Stanice Nádraží Krč bude vymezena ze severu Jižní spojkou, z jihu železniční...
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Pražské metro D dostává konkrétnější obrysy a mění se také názvy některých jeho budoucích stanic. Změny se dotknou především úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, jehož zprovoznění město plánuje na rok 2032. Stavba nové linky zároveň pokračuje směrem na jih metropole, další úseky jsou zatím ve fázi přípravy.

Budoucí stanice metra D, dosud pracovně označované jako Náměstí Bratří Synků a Olbrachtova, ponesou názvy Nusle a Ryšánka. Nové názvy dnes schválili pražští radní.

„Jako obyvatel Prahy 4 jsem rád, že zastávka Ryšánka dostane pojmenování podle nedaleké bývalé viniční usedlosti, která pochází z poloviny 19. století,“ uvedl Michal Hroza, náměstek primátora Prahy pro oblast infrastruktury.

Další tři navrhované změny vedení města neschválilo. Stanice Nové Dvory, Písnice a Depo Písnice tak zůstanou pod dosavadními názvy. Beze změny zůstanou také stanice Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš.

Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Linka metra D má v budoucnu spojit Písnici s náměstím Míru a výrazně zlepšit dopravní obslužnost jižní části Prahy.

Nové Dvory, Písnice ani Depo Písnice se nepřejmenují

Radní odmítli návrhy názvů Tempo pro stanici Nové Dvory, Sídliště Písnice místo současného názvu Písnice a Prameny pro stanici Depo Písnice.

Diskusi o pojmenování stanic metra D odstartoval už loni návrh na změnu názvu stanice Olbrachtova. Kritici upozorňovali na osobnost Ivana Olbrachta, vlastním jménem Kamila Zemana. Novinář a spisovatel byl členem komunistické strany a po druhé světové válce se aktivně podílel na politickém dění spojeném s nástupem komunistů k moci.

Metro D: Termín dokončení, mapa i nové stanice. Kdy se konečně svezeme?

Otázkou názvů se následně opakovaně zabývala místopisná komise. Ta posuzuje pojmenování ulic, náměstí, stanic a dalších veřejných míst v Praze a předkládá svá doporučení městské radě, která o nich následně rozhoduje.

První vlaky mají vyjet v roce 2032

Výstavba první části metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou, nově Ryšánkou, začala v roce 2022. Úsek z Pankráce do Nových Dvorů by měl být uveden do provozu ve druhé polovině roku 2032.

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Přípravu stavby však o více než dva a půl roku prodloužila opakovaná napadení tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stavba druhého úseku tak začala až na konci letošního června. DPP plánuje v září vypsat také zakázku na výstavbu stanic Libuš a Depo Písnice.

Metro D má pokračovat až na náměstí Republiky

Výstavbou úseku z Pankráce do Písnice plány na rozvoj linky D nekončí. Praha připravuje také prodloužení z Pankráce na náměstí Míru. Tedy směrem na sever.

Zdůvodnění názvů jednotlivých stanic metra linky D

Náměstí Míru – název převzatý ze stávající stanice linky A, na kterou bude mít nová stanice metra D přímý přestup.

Nusle – orientačně i místopisně sjednocující název pro stanici, která bude mít dva vestibuly na náměstí Bratří Synků i na Otakarově; pro běžné každodenní užití vhodný kratší název.

Pankrác – název převzatý ze stávající stanice linky C, na kterou bude mít nová stanice metra D přímý přestup.

Ryšánka – jižní vestibul stanice ústí do křižovatky, která má tento název zažitý desítky let od doby, kdy zde byla ukončena tramvajová trať; pro orientaci vhodnější než původně navrhovaný název Olbrachtova, který byl zvolen podle poměrně dlouhé ulice, která vede až k sousední stanici metra C Budějovická.

Nádraží Krč – vzhledem k lokalitě a budoucí návaznosti na vlakové nádraží jednoznačný název vhodný i z hlediska návaznosti na železniční dopravu.

Nemocnice Krč – název zvolený podle nejvýznamnějšího cíle v bezprostředním okolí stanice – komplexu Thomayerovy nemocnice, kam míří lidé z širokého okolí; zároveň respektující dnešní název přilehlých autobusových zastávek.

Nové Dvory – název zachovává původní pracovní podobu a zároveň zohledňuje název lokality, v jejímž okolí pod stejným názvem město připravuje výstavbu celé nové čtvrti; alternativní název Tempo (historický název místní obytné kolonie) nakonec nebyl zvolen. Pro orientaci cestujících se jedná o neznámý název, který by byl trvale obsažen v názvu tramvajové konečné zastávky a dočasně i konečné stanice metra.

Libuš – tento název opět vystihuje místní čtvrť; je již v daném místě používán na nové tramvajové trati.

Písnice – pojmenováno podle místní čtvrti; nedávno navrhované lokálně přesnější pojmenování Sídliště Písnice nebylo nakonec preferováno, protože kratší název Písnice vystihuje nejen přímo tuto lokalitu, ale má širší vztah i k jejímu okolí.

Konečná stanice – její název se s ohledem na místopis dané lokality hledá složitě; zatím proto nebyl určen a bude o něm rozhodováno až na základě urbanistického rozvoje v přímém okolí stanice, který může nějaký zajímavý název vygenerovat; jednou z možných alternativ je místopisnou komisí doporučovaný název Prameny.

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