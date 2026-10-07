Praha se stává branou do Asie. Po aerolince Starlux přichází levnější konkurence

Autor: Vilém Janouš
  18:45
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Letušky aerolinky VietJetAir

Letušky aerolinky VietJetAir | foto: Famous

Letoun společnosti VietJet
Generální manažer Vietjet Air Tran Huu Quoc (druhý zleva) a Michal Markovič...
Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
Letadlo Airbus A350-1000 společnosti Starlux ve verzi Airsorayama (1. září 2026)
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Ještě před pár lety byla cesta z Prahy do Asie často spojená s přestupem a hledáním nejlepší kombinace letů. Teď se situace mění. O české cestující začíná být mezi asijskými aerolinkami zájem a další důkaz přijde už v sobotu, kdy z Prahy poprvé odstartuje VietJet do Hanoje.

Vietnamský dopravce si stejně jako tchajwanský Starlux, který začal do Prahy létat v srpnu, vybral českou metropoli jako svou první evropskou destinaci. VietJet nabídne spojení dvakrát týdně, v úterý a sobotu, s technickým přistáním v Almaty.

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Vietnam láká stále více českých turistů

Vietnam přitom české turisty láká stále víc. Podle Josefa Trejbala, obchodního ředitele portálu Letuška.cz, vzrostla letos poptávka Čechů po letenkách meziročně přibližně o deset procent a u asijských destinací je růst ještě výraznější. „Přispívá k tomu kombinace nové nabídky, dostupnosti a cenové konkurence,“ říká.

Letoun společnosti VietJet

Praha má pro Vietnam význam také kvůli početné asi sedmdesátitisícové vietnamské komunitě v Česku. Nové spojení tak nemusí využívat jen turisté. Pro ostatní je důležitá hlavně další možnost, jak se do jihovýchodní Asie dostat bez klasického přestupu v zemích Blízkého východu.

Starlux sází na komfort, VietJet na cenu

A právě konkurence je pro cestující možná nejzajímavější část celého příběhu. Starlux se profiluje jako prémiová aerolinka se čtyřmi cestovními třídami, VietJet naopak staví především na ceně. Vedle nich z Prahy do Asie létají například Korean Air, Asiana, China Airlines nebo Hainan Airlines.

Další konkurent může přijít z Jižní Koreje. Společnost Trinity Airways, dříve známá jako T’way Air, získala práva na tři lety týdně mezi Českem a Koreou. Kdy přesně spojení začne, zatím ale není jasné.

Přímé lety z Prahy do Asie
Letecká společnostFrekvenceDestinace
VietJet2× týdněHanoj
Starlux4x týdněTchaj-pej
Korean Air4x týdněSoul
Asiana Airlines3x týdněSoul
China Airlines2x týdněTchaj-pej
Hainan Airlines3x týdněPeking

Více aerolinek může znamenat nižší ceny

„Každý nový dopravce zároveň zvyšuje konkurenční tlak. Ten je na trhu patrný už nyní a pomáhá držet ceny pod kontrolou, přestože náklady aerolinek neklesají,“ upozorňuje Trejbal. Podle něj se u dálkových destinací objevují akční nabídky častěji a výraznější růst zájmu je právě u Asie.

Orientační ceny zpátečních letenek z Prahy do Asie:

  • Hanoj – od 18 000 Kč (s mezipřístáním v Almaty)
  • Tchaj-pej – od 21 000 Kč
  • Soul – od 19 500 Kč
  • Peking – od 24 000 Kč
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