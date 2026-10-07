Vietnamský dopravce si stejně jako tchajwanský Starlux, který začal do Prahy létat v srpnu, vybral českou metropoli jako svou první evropskou destinaci. VietJet nabídne spojení dvakrát týdně, v úterý a sobotu, s technickým přistáním v Almaty.
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Vietnam láká stále více českých turistů
Vietnam přitom české turisty láká stále víc. Podle Josefa Trejbala, obchodního ředitele portálu Letuška.cz, vzrostla letos poptávka Čechů po letenkách meziročně přibližně o deset procent a u asijských destinací je růst ještě výraznější. „Přispívá k tomu kombinace nové nabídky, dostupnosti a cenové konkurence,“ říká.
Praha má pro Vietnam význam také kvůli početné asi sedmdesátitisícové vietnamské komunitě v Česku. Nové spojení tak nemusí využívat jen turisté. Pro ostatní je důležitá hlavně další možnost, jak se do jihovýchodní Asie dostat bez klasického přestupu v zemích Blízkého východu.
Starlux sází na komfort, VietJet na cenu
A právě konkurence je pro cestující možná nejzajímavější část celého příběhu. Starlux se profiluje jako prémiová aerolinka se čtyřmi cestovními třídami, VietJet naopak staví především na ceně. Vedle nich z Prahy do Asie létají například Korean Air, Asiana, China Airlines nebo Hainan Airlines.
Další konkurent může přijít z Jižní Koreje. Společnost Trinity Airways, dříve známá jako T’way Air, získala práva na tři lety týdně mezi Českem a Koreou. Kdy přesně spojení začne, zatím ale není jasné.
|Letecká společnost
|Frekvence
|Destinace
|VietJet
|2× týdně
|Hanoj
|Starlux
|4x týdně
|Tchaj-pej
|Korean Air
|4x týdně
|Soul
|Asiana Airlines
|3x týdně
|Soul
|China Airlines
|2x týdně
|Tchaj-pej
|Hainan Airlines
|3x týdně
|Peking
Více aerolinek může znamenat nižší ceny
„Každý nový dopravce zároveň zvyšuje konkurenční tlak. Ten je na trhu patrný už nyní a pomáhá držet ceny pod kontrolou, přestože náklady aerolinek neklesají,“ upozorňuje Trejbal. Podle něj se u dálkových destinací objevují akční nabídky častěji a výraznější růst zájmu je právě u Asie.
Orientační ceny zpátečních letenek z Prahy do Asie: