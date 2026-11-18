Akce se do české metropole vrátí po dvou letech, naposledy se tu konala v roce 2025.
O vítězství se bude bojovat až do neděle
Jedním z hlavních taháků bude opět týmový GCL Super Cup. Ten se odehraje v průběhu tří dnů. Ve čtvrtek 18. listopadu čeká jezdce čtvrtfinále, v pátek semifinále a v neděli vyvrcholí soutěž bojem o celkové vítězství. Před domácím publikem se představí také tým Prague Lions. Sobotní program bude patřit individuální soutěži LGCT Super Grand Prix. Její celková dotace dosáhne 1,25 milionu eur.
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Na start se přitom nedostane každý, účastníci si musejí místo vybojovat během sezony Longines Global Champions Tour. V Praze už zvítězili například EdwinaTops-Alexander, Ben Maher nebo Henrik von Eckermann
Mezi závody přijde na řadu i koňská show
Prague Playoffs ale nejsou jen o samotných závodech. Součástí programu bývají také artistická vystoupení a koňské show, při nichž se parkurové kolbiště promění v prostor pro hudební a světelnou podívanou.
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Doprovodný program zahrnuje také Fan & Shopping Village v sousedním O2 universu, kde návštěvníci najdou jezdecké vybavení, módu a další zboží. Připraveny budou rovněž autogramiády s jezdci.
Že akce přitahuje i diváky mimo úzkou jezdeckou komunitu, naznačuje návštěvnost posledního ročníku. V roce 2025 si podle pořadatelů koupilo vstupenky přes 40 tisíc lidí. Jednodenní i vícedenní vstupenky už jsou v prodeji.