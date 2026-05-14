Letná se zaplní legendami MHD. Autobusový den nabídne svezení zdarma i program pro děti

Lukáš Karbulka
  19:41
Milovníci městské dopravy, historických vozidel i rodinných akcí si přijdou na své. Pražská integrovaná doprava připravila na Letenské pláni celodenní program plný bezplatných jízd historickými autobusy, výstav současných vozidel, dopravních atrakcí a zábavy pro děti i dospělé. Devátý ročník Autobusového dne PID proběhne v sobotu 16. května.
Sedmý ročník pražského autobusového dne se uskutečnil na Letenské pláni, předchozí ročníky se konaly v terminálu u stanice metra C Letňany. Na snímku autobus Ikarus. (18. května 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Na pražské Letenské pláni se v sobotu 16. května od 10 do 17 hodin uskuteční už 9. ročník Autobusového dne PID, největší akce systému Pražské integrované dopravy pro širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na historické autobusy, moderní vozy zapojené do systému PID i bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. Vstup na akci i všechny speciální jízdy budou zdarma.

Hlavním lákadlem jsou tradičně jízdy historickými autobusy na šesti speciálních linkách, které vyrazí z Letenské pláně do okolí Prahy. Zájemci se mohou svézt legendárními vozy, které v minulosti brázdily pražské ulice. Bezplatně pojede také historická tramvajová linka 41.

V plánu je výstava a doprava

Součástí akce je i výstava přibližně 25 současných typů autobusů jednotlivých dopravců zapojených do systému PID. Chybět nebude ani speciální technický automobil Scania určený pro zásahy při dopravních nehodách, čerpání vody nebo zvedání autobusů pomocí vaků. K vidění bude také známé odtahové vozidlo „Kačer“.

Fanoušci dopravy si mohou prohlédnout také výstavu historických označovačů a jízdenkových automatů. Připraveny budou rovněž infostánky Pražské integrované dopravy, Dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah či tematické stánky s dopravními suvenýry.

Program pro rodiny s dětmi

Na své si přijdou i rodiny s dětmi. Organizátoři připravili doprovodný program zaměřený na bezpečnost silničního provozu. Součástí budou Besipbus, sanitka, dětské dopravní hřiště nebo populární alkobrýle. DDM Modřany nabídne tematický workshop s dřevěnou hrou Pukec.

Chybět nebude ani zábava v podobě fotokoutku, skákacího hradu či řetízkového kolotoče. Zájemci mohou využít také bonusovou virtuální stanici Nextbike s možností bezplatné patnáctiminutové jízdy na sdíleném kole.

Organizátoři upozorňují, že místenky na vybrané spoje speciálních autobusových linek budou vydávány zdarma vždy nejdříve 60 minut před odjezdem daného spoje. K dispozici budou na samostatném stánku u nástupní zastávky zvláštních linek.

Podrobné informace včetně jízdních řádů speciálních linek najdou zájemci na stránkách PID – Autobusový den 2026. Akcí bude po celý den provázet novinář, moderátor a znalec dopravního prostředí Ondřej Kubala.

Speciální jízdy

V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na desítky nevšedních autobusů, které v rámci akce vyjedou na 7 mimořádných linek z Letenské pláně téměř všemi směry. Seznam vozů najdete níže.

  • Karosa B 731, Karosa B 961, Karosa B 732, Karosa C 734, Karosa B 741, Karosa ŠD11, Karosa B 932E, Karosa ŠD11, Karosa B 941E, Karosa B 941E, Karosa B 732, Karosa B 941E, Karosa C 734, Karosa B 951E
  • Škoda 706, Škoda 706 RTO, Škoda 706 RTO linkový, Škoda 706 RTO LUX RTO MTZ + Jelzc PO-1E, Jelzc + Jelzc PO-1E
  • Avia Ikarus 543.20, Ikarus 280.10, Ikarus 553.04 LUX, Ikarus 553.04 LUX
  • Irisbus Citelis 12M, Irisbus Citybus 18M, Irisbus Citybus 18M
  • MAN ND 313 Lion’s City DD
  • SOR B 9,5, SOR BN 12

