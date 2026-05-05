V Praze se dnes od 17:30 uskuteční protestní pochod spolku Milion chvilek s názvem „Ruce pryč od médií“. Akce reaguje na nedávný návrh zákona, který podle organizátorů ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií, tedy České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
Organizátoři formulují svůj postoj jednoznačně: „Náš požadavek je jasný: Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu! Pokud nás povedete směrem orbánovské Maďarsko, budeme nezávislost televize a rozhlasu bránit. V horku i mraze, na vesnicích i v Praze. První pochod se uskuteční v úterý 5. května v Praze - půjdeme bránit Český rozhlas,“ uvedl spolek v dubnu s tím, že podobné akce plánuje i v dalších městech.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) navrhuje od příštího roku změnit financování veřejnoprávních médií – místo koncesionářských poplatků by měly být hrazeny ze státního rozpočtu. Návrh, který v dubnu představil ministr kultury Oto Klempíř, počítá se snížením rozpočtu ČT a ČRo o 1,4 miliardy korun v roce 2027.
Česká televize i Český rozhlas návrh kritizují. Ve společném prohlášení uvedly, že změny zasahují do základních principů jejich fungování a mohou ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Premiér Babiš naopak odmítá, že by novela měla dopad na obsah vysílání. Proti návrhu se staví i opozice.
Kudy pochod projde?
Pochod vyrazí ze Staroměstského náměstí a povede přes Celetnou, Hybernskou, Seifertovu ulici, Italskou, Římskou a Balbínovu až do Vinohradské ulice, kde sídlí Český rozhlas. Organizátoři očekávají účast mezi 20 až 30 tisíci lidmi. Konec akce je plánován na 19:30.
Dnešní akce navazuje na předchozí protesty proti změnám ve veřejnoprávních médiích. Před necelými dvěma týdny se do protestů zapojili studenti po celé republice v rámci iniciativy „Média nedáme!“. Na desítkách škol proběhly stávky, diskuse nebo symbolické akce na podporu ČT a ČRo. V Praze studenti pochodovali k ministerstvu kultury. Akce vznikla na půdě Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Spolek Milion chvilek letos už také jednu demostraci pořádal. V březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní akci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Na Letné jsme si slíbili, že pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi a rozhlas, nezůstaneme sedět v koutě,“ uvedl spolek na síti X.
Loni v prosinci spolek zveřejnil výzvu na podporu prezidenta Petra Pavla v souvislosti se vznikem nové vlády a stupňujícím se tlakem na hlavu státu. Celkem ji podepsalo zhruba 783 tisíc lidí, vyplývá z webu Stojíme za prezidentem.