V Praze se v úterý uskutečnil protestní pochod spolku Milion chvilek s názvem „Ruce pryč od médií“. Akce reagovala na nedávný návrh zákona, který podle organizátorů ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií, tedy České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
Organizátoři formulovali svůj postoj jednoznačně: „Náš požadavek je jasný: Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu! Pokud nás povedete směrem orbánovské Maďarsko, budeme nezávislost televize a rozhlasu bránit. V horku i mraze, na vesnicích i v Praze. První pochod se uskuteční v úterý 5. května v Praze - půjdeme bránit Český rozhlas,“ uvedl spolek v dubnu s tím, že podobné akce plánuje i v dalších městech.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž navrhuje od příštího roku změnit financování veřejnoprávních médií – místo koncesionářských poplatků by měly být hrazeny ze státního rozpočtu. Návrh, který v dubnu představil ministr kultury Oto Klempíř, počítá se snížením rozpočtu ČT a ČRo o 1,4 miliardy korun v roce 2027.
Česká televize i Český rozhlas návrh kritizují. Ve společném prohlášení uvedly, že změny zasahují do základních principů jejich fungování a mohou ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Premiér Babiš naopak odmítá, že by novela měla dopad na obsah vysílání. Proti návrhu se staví i opozice.
Kudy pochod prošel?
Krátce po 18:00 shromáždění vyrazilo ze Staroměstského náměstí k budově ČRo. Trasa vedla za asistence policie ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova, Italská a cíl byl ve Vinohradské ulici u budovy ČRo. Organizátoři demonstrace vyzvali přítomné, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a průvod probíhal v klidné atmosféře. Podle nich jde o důležitou akci pro dobrou věc, kterou by si lidé měli i přes vážné téma užít. Zástupci spolku Milion chvilek na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem „Ruce pryč od médií“.
Podporovatelé veřejnoprávních médií nesli transparenty s hesly jako „Svobodná média“, „Nezávislost má cenu“ či „Nesvobodná média = nesvobodná země“. V průvodu také bubnovali a troubili, skandovali například „Média nedáme“ a směrem k přihlížejícím volali „Pojďte s námi“. Čelo průvodu dorazilo k budově ČRo kolem 19:15. Zaměstnanci ČRo lidem mávali z oken a balkónů budovy, měli plakáty, na kterých děkovali za podporu. Lidem také v projevu poděkoval předseda stávkového výboru odborů ČRo Jan Křemen. Zároveň popřel informace resortu kultury, že by se dnes na schůzce odborů s ministrem Oto Klempířem (za Motoristy) podařilo najít v několika klíčových oblastech návrhu shodu. Odbory nadále trvají na zachování současného financování rozhlasu a televize, řekl Křemen. Na závěr shromáždění zazněla státní hymna. Organizátoři očekávali účast mezi 20 až 30 tisíci lidmi.
Organizátoři už mezitím oznámili, že plánují další události. A to na neděli 17. května od 17:00 v podobě pochodů na obranu médií ve 12 krajských městech. O týden později bude v Praze pochod, který zastaví před Úřadem vlády ČR.
Dnešní akce navazuje na předchozí protesty proti změnám ve veřejnoprávních médiích. Před necelými dvěma týdny se do protestů zapojili studenti po celé republice v rámci iniciativy „Média nedáme!“. Na desítkách škol proběhly stávky, diskuse nebo symbolické akce na podporu ČT a ČRo. V Praze studenti pochodovali k ministerstvu kultury. Akce vznikla na půdě Studentské rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Spolek Milion chvilek letos už také jednu demostraci pořádal. V březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní akci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Na Letné jsme si slíbili, že pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi a rozhlas, nezůstaneme sedět v koutě,“ uvedl spolek na síti X.
Loni v prosinci spolek zveřejnil výzvu na podporu prezidenta Petra Pavla v souvislosti se vznikem nové vlády a stupňujícím se tlakem na hlavu státu. Celkem ji podepsalo zhruba 783 tisíc lidí, vyplývá z webu Stojíme za prezidentem.