Pilotní workshop, který uspořádaly společnost Lego a nezisková organizace Elpida, se zaměřil na společnou hru dětí a seniorů. Psychologické pozorování během akce sledovalo, jak se obě generace zapojují do stavění, komunikují a spolupracují.
Děti pomáhaly
Řada seniorů původně přicházela hlavně jako doprovod svých vnoučat. Postupně se ale sami začali do stavění aktivně zapojovat. V některých případech se přitom obrátily i tradiční role. Děti, které už měly se stavebnicemi zkušenosti, pomáhaly prarodičům s návodem nebo hledáním správných dílků. „Často mluvíme o tom, jak důležitá je společná hra mezi rodiči a dětmi. Tento workshop nám ale připomněl, že stejně cenné okamžiky vznikají i mezi prarodiči a jejich vnoučaty. Pokud dokáže hra přivést generace k jednomu stolu, pak svůj účel plní dokonale,“ říká Martin Siebenhandl, generální manažer společnosti Lego pro Českou republiku a Slovensko.
Vhodné i pro seniory
Obě organizace tak společně rozšířily iniciativu Lego Půlhodinu pro rodinu, která dlouhodobě připomíná, že i 30 minut společné hry denně může podpořit rodinné vztahy. Stavění zároveň zapojuje jemnou motoriku, soustředění a práci podle vizuálních instrukcí. Podle psycholožky Kateřiny Bohaté z Linky seniorů Elpida může kombinace manuální činnosti a řešení jednotlivých úkolů představovat vhodnou aktivitu i pro starší generaci. „Z psychologického hlediska je na procesu stavění cenné, že propojuje tvoření, soustředění, práci rukou a vztahový kontakt. Nejde jen o jemnou motoriku nebo pozornost, ale také o prostor pro rozhovor, spolupráci a vzájemné učení mezi generacemi,“ uvádí Bohatá.
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Význam podobných setkání zdůrazňuje také Elpida, která se věnuje aktivnímu životu seniorů. „Mezigenerační setkávání přináší seniorům nové podněty a podporuje jejich psychickou pohodu,“ dodává ředitel organizace Jiří Hrabě.