Největší lyžařská show Alp, to je to, co vás tady čeká na 408 kilometrech sjezdovek a 121 lanovkách a vlecích, spojujících Zell am See a Saalbach, Hinterglemm, Leogang a Fieberbrunn – dohromady tvoří jeden z největších a nejpestřejších lyžařských areálů v Evropě. Od širokých carvingových tratí přes rodinné svahy až po freeridové zóny – každý den můžete objevovat nové trasy a přitom stále jezdit v rámci jednoho propojeného systému.
Ledovec – záruka prašanu po celý rok
Ať už jste zkušený lyžař, nebo úplný začátečník, skicircus vás nadchne i svou pohodlností. Díky Ski ALPIN CARD, jediné permanentce pro tři top regiony – Skicircus, Schmittenhöhe v Zell am See a ledovec Kitzsteinhorn v Kaprunu – se dostanete nejen do srdce Leogangu, ale i na samotný ledovec, kde je záruka prašanu po celý rok. Pro ty, kdo chtějí ještě víc, je tu SuperSkiCard, která zahrnuje až 23 regionů, 2 843 kilometrů sjezdovek a 938 lanovek. A pokud cestujete s rodinou, potěší vás speciální nabídky.
Novinka – adrenalin pro dospělé i děti
Příjemná dovolená
Letošní zima přináší v Leogangu spoustu novinek. Mezi nejočekávanější patří nové trasy Funslope a Funcross, které potěší všechny milovníky adrenalinu. Funslope na sjezdovce Steinberg měří 400 metrů a nabízí klopené zatáčky i zábavné překážky pro děti i dospělé. Funcross u Schanteiliftu je zase ideální pro ty, kdo chtějí trénovat techniku a zároveň si užít jízdu v rytmu sněhových vln a malých skoků.
A pokud vás láká opravdová výzva, zkuste The Challenge – největší lyžařský okruh Alp. Šedesát pět kilometrů sjezdovek, 12 400 metrů převýšení a 32 lanovek – to je den plný sportovního nasazení a euforie. „Je to úžasný způsob, jak poznat celý Skicircus za jediný den. Ale rozhodně doporučuji vyrazit brzy ráno a s dobrou kondicí,“ radí Michael Madreiter.
Zajímavá nabídka
Leogang myslí i na nejmenší návštěvníky. Projekt „Kids on Ski“ nabízí dětem od tří do pěti let možnost lyžovat a učit se zdarma, a to včetně výstroje, skipasu i ubytování s rodiči v partnerských hotelech. Je to skvělý způsob, jak dětem předat radost z lyžování a naučit je bezpečnému pohybu na sněhu. Program probíhá v předvánočním období, v lednu a březnu, tedy v době, kdy jsou sjezdovky klidnější a počasí ideální pro první obloučky.
Odpočinek s výhledem na hory
Po dni stráveném na svazích není nic lepšího než dopřát si zasloužený odpočinek. Leogang je známý svými moderními wellness resorty, které kombinují architekturu s přírodou a nabízejí dokonalou regeneraci těla i mysli. A jedním z těchto výjimečných míst je resort Puradies, ideálně umístěný přímo mezi dvěma lanovkami. Kromě výborné polohy pro milovníky zimních sportů se může pochlubit i tím, že si po dni stráveném na sjezdovkách můžete dopřát regeneraci v jednom z nejkrásnějších spa v oblasti.
„Naše wellness centrum jsme navrhli tak, aby bylo součástí okolní přírody. Panoramatické sauny, venkovní bazén s výhledem na zasněžené hory, prosklená tělocvična i klidové zóny – vše je propojeno s krajinou, takže máte pocit, že jste stále venku, i když relaxujete v teple,“ popisuje Michael Madreiter, jeden z majitelů resortu Puradies.
Dobroty v oceňovaných restauracích
Kromě wellness láká Puradies i špičkovou gastronomií. Jeho restaurace Ess:enz, oceněná dvěma čepicemi Gault Millau, nabízí moderní pojetí alpské kuchyně s důrazem na lokální suroviny a sezonnost. Tento závazek k výjimečnosti se odráží i v samotném designu hotelu. Puradies získal nejedno mezinárodní designérské ocenění, a to především za svůj unikátní Bar & Lounge Freiraum, který je vyfrézovaný z 16 tisíc dubových kostek.