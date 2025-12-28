Prašan, sluneční svit, nadšení ze zasněžených hor rakouských Alp. Zimní dokonalost má jméno Puradies

Autor: Metro.cz
  9:33
V Leogangu, který je součástí největšího rakouského lyžařského regionu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, se pestrá sportovní nabídka setkává s wellness zážitky. Je pro všechny, kteří chtějí zažít zimu ve vší její nádheře a rozmanitosti. Lyžařské středisko Leogang leží v údolí v nadmořské výšce 800 metrů, asi dvacet kilometrů severně od Zell am See. Na jednom z nejslunnějších svahů se nachází velký prázdninový resort Puradies.

Vyrazte do lyžařského cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn v Salcbursku. | foto: FB Puradies

Největší lyžařská show Alp, to je to, co vás tady čeká na 408 kilometrech sjezdovek a 121 lanovkách a vlecích, spojujících Zell am See a Saalbach, Hinterglemm, Leogang a Fieberbrunn – dohromady tvoří jeden z největších a nejpestřejších lyžařských areálů v Evropě. Od širokých carvingových tratí přes rodinné svahy až po freeridové zóny – každý den můžete objevovat nové trasy a přitom stále jezdit v rámci jednoho propojeného systému.

Ledovec – záruka prašanu po celý rok

Ať už jste zkušený lyžař, nebo úplný začátečník, skicircus vás nadchne i svou pohodlností. Díky Ski ALPIN CARD, jediné permanentce pro tři top regiony – Skicircus, Schmittenhöhe v Zell am See a ledovec Kitzsteinhorn v Kaprunu – se dostanete nejen do srdce Leogangu, ale i na samotný ledovec, kde je záruka prašanu po celý rok. Pro ty, kdo chtějí ještě víc, je tu SuperSkiCard, která zahrnuje až 23 regionů, 2 843 kilometrů sjezdovek a 938 lanovek. A pokud cestujete s rodinou, potěší vás speciální nabídky.

Novinka – adrenalin pro dospělé i děti

Příjemná dovolená

  • Pokud přemýšlíte, kdy vyrazit, zvažte období 6.–11. ledna nebo 11.–15. ledna. Právě v těchto termínech má resort Puradies připravenou speciální nabídku: při rezervaci čtyř nocí v Premium Suite, Deluxe Suite nebo Chaletu vám tady zdarma zapůjčí nové lyže značky Fischer.
  • Při rezervaci tří nebo pěti noclehů v resortu, získate skipas zdarma! Tři noclehy plus jednodenní skipas zdarma, pět noclehů plus dvoudenní skipas zdarma.
  • Více informací na www.puradies.at.

Letošní zima přináší v Leogangu spoustu novinek. Mezi nejočekávanější patří nové trasy Funslope a Funcross, které potěší všechny milovníky adrenalinu. Funslope na sjezdovce Steinberg měří 400 metrů a nabízí klopené zatáčky i zábavné překážky pro děti i dospělé. Funcross u Schanteiliftu je zase ideální pro ty, kdo chtějí trénovat techniku a zároveň si užít jízdu v rytmu sněhových vln a malých skoků.

A pokud vás láká opravdová výzva, zkuste The Challenge – největší lyžařský okruh Alp. Šedesát pět kilometrů sjezdovek, 12 400 metrů převýšení a 32 lanovek – to je den plný sportovního nasazení a euforie. „Je to úžasný způsob, jak poznat celý Skicircus za jediný den. Ale rozhodně doporučuji vyrazit brzy ráno a s dobrou kondicí,“ radí Michael Madreiter.

Zajímavá nabídka

Leogang myslí i na nejmenší návštěvníky. Projekt „Kids on Ski“ nabízí dětem od tří do pěti let možnost lyžovat a učit se zdarma, a to včetně výstroje, skipasu i ubytování s rodiči v partnerských hotelech. Je to skvělý způsob, jak dětem předat radost z lyžování a naučit je bezpečnému pohybu na sněhu. Program probíhá v předvánočním období, v lednu a březnu, tedy v době, kdy jsou sjezdovky klidnější a počasí ideální pro první obloučky.

Odpočinek s výhledem na hory

Po dni stráveném na svazích není nic lepšího než dopřát si zasloužený odpočinek. Leogang je známý svými moderními wellness resorty, které kombinují architekturu s přírodou a nabízejí dokonalou regeneraci těla i mysli. A jedním z těchto výjimečných míst je resort Puradies, ideálně umístěný přímo mezi dvěma lanovkami. Kromě výborné polohy pro milovníky zimních sportů se může pochlubit i tím, že si po dni stráveném na sjezdovkách můžete dopřát regeneraci v jednom z nejkrásnějších spa v oblasti.

„Naše wellness centrum jsme navrhli tak, aby bylo součástí okolní přírody. Panoramatické sauny, venkovní bazén s výhledem na zasněžené hory, prosklená tělocvična i klidové zóny – vše je propojeno s krajinou, takže máte pocit, že jste stále venku, i když relaxujete v teple,“ popisuje Michael Madreiter, jeden z majitelů resortu Puradies.

Dobroty v oceňovaných restauracích

Kromě wellness láká Puradies i špičkovou gastronomií. Jeho restaurace Ess:enz, oceněná dvěma čepicemi Gault Millau, nabízí moderní pojetí alpské kuchyně s důrazem na lokální suroviny a sezonnost. Tento závazek k výjimečnosti se odráží i v samotném designu hotelu. Puradies získal nejedno mezinárodní designérské ocenění, a to především za svůj unikátní Bar & Lounge Freiraum, který je vyfrézovaný z 16 tisíc dubových kostek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Strašnická

Strašnická

Tramvaj Škoda 52T na lince číslo 7 ve stanici Strašnická. Jedná se o vůz evidenčního čísla 9504 z vozovny Hloubětín, který byl vyroben v roce 2025.

vydáno 28. prosince 2025  11:13

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku, na vrcholu minus deset

ilustrační snímek

Silný vítr dnes zastavil kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek. Odpoledne by se situace mohla zlepšit,...

28. prosince 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Fatální nehoda mladého řidiče. Narazil do jiného auta a přes svodidla sjel do řeky

Policejní auto.

Mladý řidič v sobotu ve 23:30 mezi Mostem a Bílinou zřejmě nezvládl řízení, havaroval a později následkům nehody podlehl. Informoval o tom mluvčí policie Václav Krieger. Silnice I/13 byla krátce...

28. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Někdy mám oči plné slz, emoce k doprovázení patří, říká nemocniční kaplanka

Nemocniční kaplanka Michaela Kadlčíková z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve...

Svou pracovnu má v 10. pavilonu, kam míří příbuzní vážně nemocných pacientů i pozůstalí. Michaela Kadlčíková je součástí týmu nemocničních kaplanů v Baťově nemocnici ve Zlíně. A také matkou tří dětí...

28. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Dopravní komplikace na Děčínsku. Sypače havarovaly na zledovatělé silnici

Mráz, déšť a ledovka komplikují dopravu v Česku. V Hostivicích leží poprašek...

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na Kunratice ve stejném okrese byly v...

28. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prašan, sluneční svit, nadšení ze zasněžených hor rakouských Alp. Zimní dokonalost má jméno Puradies

Vyrazte do lyžařského cirkusu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn v...

V Leogangu, který je součástí největšího rakouského lyžařského regionu Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, se pestrá sportovní nabídka setkává s wellness zážitky. Je pro všechny, kteří chtějí...

28. prosince 2025  9:33

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Silnice na Děčínsku ráno uzavřela ledovka, sypače havarovaly

ilustrační snímek

Silnice na severu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Komunikace z Hřenska do Jetřichovic a dál do Chřibské na Děčínsku a také cesta z Chřibské směrem na...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Výročí 555 let od úmrtí Jiřího z Poděbrad město připomene encyklopedií osobností

ilustrační snímek

Výročí 555 let od úmrtí krále Jiřího z Poděbrad si město Poděbrady připomene mimo jiné vydáním Velké encyklopedie poděbradských osudů. Knihu s 800 medailony...

28. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.