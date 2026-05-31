Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek využije nedělní přípravný duel od 16.00 s Kosovem jako poslední příležitost k otestování hráčů před uzavřením nominace na MS ve fotbale 2026 ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V utkání, které se odehraje na Letné, dostanou šanci především fotbalisté, kteří stále bojují o místo v závěrečném výběru, včetně všech tří nováčků.
Český národní tým zahájil závěrečnou přípravu na světový šampionát ve čtvrtek v Praze. Koubek má aktuálně k dispozici 29 hráčů, z nichž po zápase s Kosovem vyřadí tři jména. Právě proto chce dát prostor hráčům, u nichž ještě není o nominaci definitivně rozhodnuto.
„Někteří prověření hráči do utkání nezasáhnou. Není nutné je znovu testovat a navíc mají za sebou náročný závěr klubové sezony. Nováčci naopak dostanou příležitost všichni,“ uvedl reprezentační kouč.
Premiérové starty pro benjamínky?
Premiérový start v národním týmu by si tak mohli připsat útočník Christophe Kabongo a záložníci Alexander Sojka s Hugo Sochůrkem. Pozitivní zprávou pro realizační tým je zdravotní stav mužstva. Přestože řada reprezentantů absolvovala náročnou sezonu v evropských soutěžích, nikdo momentálně nebojuje s vážnějším zraněním.
Otazník zatím visí jen nad nasazením kapitána Ladislava Krejčího, jehož start trenér ještě zvažuje. Kapitán reprezentace by ale měl být na šampionát stoprocentně fit. „Pozitivní zprávou pro realizační tým je zdravotní stav mužstva. Přestože řada reprezentantů absolvovala náročnou sezonu v evropských soutěžích, nikdo momentálně nebojuje s vážnějším zraněním,“ uvedl Krejčí.
Po zdravotní pauze se vrací Hložek
Do hry by se měl zapojit také Adam Hložek, který se nedávno vrátil po dlouhé zdravotní pauze. Trenér plánuje dát ofenzivnímu univerzálovi zhruba poločas, aby mohl ukázat aktuální formu.
„Kondičně je připravený, to jsme věděli. Potřebujeme ale vidět jeho herní praxi a zjistit, jak se na něm dlouhá pauza podepsala. Teď je to hlavně na něm, aby ukázal své kvality,“ vysvětlil Koubek.
Po přáteláku tři z kola ven
Nejtěžší část práce však trenéra teprve čeká. Krátce po skončení utkání bude muset oznámit třem hráčům, že se do finální nominace na mistrovství světa nevešli.
„Je to velmi nepříjemná situace. Každého, koho se to dotkne, mi bude lidsky líto. Na ten moment se vůbec netěším, ale rozhodnutí udělat musíme,“ přiznal otevřeně čtyřiasedmdesátiletý kouč.
Podle něj nebude rozhodovat pouze výkon v jednom zápase. Trenérský štáb zohledňuje dlouhodobou výkonnost, typologii hráčů, jejich využitelnost v plánovaném herním systému i celkové zapadnutí do týmu.
Další cesta národního týmu
Po utkání s Kosovem odcestuje česká reprezentace do Spojených států amerických. V New Jersey odehraje generálku proti Guatemale a následně se přesune do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Koreji.
Atmosféra v týmu je podle Koubka velmi pozitivní. Hráči už se soustředí výhradně na blížící se světový šampionát a těší se na první zápasy za oceánem.
„Všichni se na mistrovství světa těšíme. Jakmile dorazíme na místo a začneme naplno vnímat atmosféru turnaje, věřím, že přijde absolutní koncentrace na náš úkol,“ řekl reprezentační trenér.
Kde sledovat zápas?
Přátelský zápas českých fotbalistů odvysílá ČT2.