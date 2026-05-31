Přátelák českých fotbalistů před MS 2026: Proti Kosovu dostanou šanci nováčci

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   9:15
Sledovat Metro na Googlu
Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední domácí přípravný zápas před MS ve fotbale 2026. Trenér Miroslav Koubek proti Kosovu nasadí především hráče bojující o konečnou nominaci a příležitost dostanou také všichni tři nováčci. Zkušený kouč zároveň potvrdil, že mužstvo netrápí žádné vážnější zdravotní problémy a po utkání oznámí finální podobu kádru pro světový šampionát.

Střela Ladislava Krejčího míří do dánské branky v prodloužení barážového duelu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek využije nedělní přípravný duel od 16.00 s Kosovem jako poslední příležitost k otestování hráčů před uzavřením nominace na MS ve fotbale 2026 ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. V utkání, které se odehraje na Letné, dostanou šanci především fotbalisté, kteří stále bojují o místo v závěrečném výběru, včetně všech tří nováčků.

Český národní tým zahájil závěrečnou přípravu na světový šampionát ve čtvrtek v Praze. Koubek má aktuálně k dispozici 29 hráčů, z nichž po zápase s Kosovem vyřadí tři jména. Právě proto chce dát prostor hráčům, u nichž ještě není o nominaci definitivně rozhodnuto.

„Někteří prověření hráči do utkání nezasáhnou. Není nutné je znovu testovat a navíc mají za sebou náročný závěr klubové sezony. Nováčci naopak dostanou příležitost všichni,“ uvedl reprezentační kouč.

Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

Premiérové starty pro benjamínky?

Premiérový start v národním týmu by si tak mohli připsat útočník Christophe Kabongo a záložníci Alexander Sojka s Hugo Sochůrkem. Pozitivní zprávou pro realizační tým je zdravotní stav mužstva. Přestože řada reprezentantů absolvovala náročnou sezonu v evropských soutěžích, nikdo momentálně nebojuje s vážnějším zraněním.

Otazník zatím visí jen nad nasazením kapitána Ladislava Krejčího, jehož start trenér ještě zvažuje. Kapitán reprezentace by ale měl být na šampionát stoprocentně fit. „Pozitivní zprávou pro realizační tým je zdravotní stav mužstva. Přestože řada reprezentantů absolvovala náročnou sezonu v evropských soutěžích, nikdo momentálně nebojuje s vážnějším zraněním,“ uvedl Krejčí.

Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vstřelený gól.

Po zdravotní pauze se vrací Hložek

Do hry by se měl zapojit také Adam Hložek, který se nedávno vrátil po dlouhé zdravotní pauze. Trenér plánuje dát ofenzivnímu univerzálovi zhruba poločas, aby mohl ukázat aktuální formu.

„Kondičně je připravený, to jsme věděli. Potřebujeme ale vidět jeho herní praxi a zjistit, jak se na něm dlouhá pauza podepsala. Teď je to hlavně na něm, aby ukázal své kvality,“ vysvětlil Koubek.

Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Domácí Švýcaři se o zlato poperou s Finy

Po přáteláku tři z kola ven

Nejtěžší část práce však trenéra teprve čeká. Krátce po skončení utkání bude muset oznámit třem hráčům, že se do finální nominace na mistrovství světa nevešli.

„Je to velmi nepříjemná situace. Každého, koho se to dotkne, mi bude lidsky líto. Na ten moment se vůbec netěším, ale rozhodnutí udělat musíme,“ přiznal otevřeně čtyřiasedmdesátiletý kouč.

Podle něj nebude rozhodovat pouze výkon v jednom zápase. Trenérský štáb zohledňuje dlouhodobou výkonnost, typologii hráčů, jejich využitelnost v plánovaném herním systému i celkové zapadnutí do týmu.

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program finále, výsledky a jak si vedli Češi?

Další cesta národního týmu

Po utkání s Kosovem odcestuje česká reprezentace do Spojených států amerických. V New Jersey odehraje generálku proti Guatemale a následně se přesune do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Koreji.

Atmosféra v týmu je podle Koubka velmi pozitivní. Hráči už se soustředí výhradně na blížící se světový šampionát a těší se na první zápasy za oceánem.

„Všichni se na mistrovství světa těšíme. Jakmile dorazíme na místo a začneme naplno vnímat atmosféru turnaje, věřím, že přijde absolutní koncentrace na náš úkol,“ řekl reprezentační trenér.

Kde sledovat zápas?

Přátelský zápas českých fotbalistů odvysílá ČT2.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Statek na severu Prahy se promění na gymnázium pro stovky studentů

Památkově chráněný areál Brandejsova statku se změní na gymnázium. Zůstanou tam...

Chátrající památka na severním okraji metropole, suchdolský Brandejsův statek, by se měla proměnit po obnově za přibližně miliardu korun na gymnázium. Sloužit bude stovkám studentů.

31. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit graffiti vztahující se k historii města. V podchodu u zdravotní školy by pak měli umělci obnovit...

31. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

DÄ›lnĂ­ci zaÄŤnou budovat zĂˇkladovou desku parkovacĂ­ho domu u DÄ›tskĂ© nemocnice Brno

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici dělníci zbourali budovu v místě, kde parkovací dům vyroste,...

31. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea Cheb o tajemném cínovém dole Sauersack vysoko v Krušných horách. Zaujalo zejména propojení...

31. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Východočeské divadlo Pardubice.

Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

31. května 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

V těchto dnech probíhají zkušební jízdy. Letos od září má vozit první cestující.

vydáno 31. května 2026  9:33

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přátelák českých fotbalistů před MS 2026: Proti Kosovu dostanou šanci nováčci

Střela Ladislava Krejčího míří do dánské branky v prodloužení barážového duelu.

Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední domácí přípravný zápas před MS ve fotbale 2026. Trenér Miroslav Koubek proti Kosovu nasadí především hráče bojující o konečnou nominaci a příležitost...

31. května 2026  9:15

„Pokoušíme se o úspěch, často neuspějeme a nevíme proč."

31. května 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.