„Základní ambicí Právobota je pomoct uživateli rychle se zorientovat v právním problému. Umí pomáhat s právními rešeršemi, s dohledáváním relevantních souvislostí, s prací s judikaturou i s vysvětlováním právních otázek srozumitelnější formou,“ říká student práv Artur Bergman. Mluví o svém projektu Právobot. Službu původně začal budovat jako praktického pomocníka pro interní firemní záležitosti. Teď z něj vzniká ambicióznější produkt s širším využitím.
Jak vás napadlo založit Právobota?
Ten prvotní nápad vznikl vlastně docela organicky. Když jsem se učil na státnice a řešil právní příklady, říkal jsem si, že spousta věcí by šla dělat rychleji a chytřeji. Člověk tráví hodiny nad zákony, judikaturou a výklady, přitom u velké části té práce jde hlavně o to se rychle zorientovat, najít relevantní souvislosti a správně si poskládat základ problému. Tehdy už samozřejmě existovaly různé AI nástroje, ale měl jsem pocit, že pro české právo tu pořád chybí něco opravdu specializovaného. Něco, co nebude jen obecný chatbot, ale nástroj postavený cíleně pro práci s českým právním prostředím. Tak jsme začali stavět Právobota. Původně jako pomocníka do firmy, ale postupně se ukázalo, že jeho využití může být mnohem širší.
Co v současné době Právobot všechno umí a dovede?
Základní ambicí Právobota je pomoct uživateli rychle se zorientovat v právním problému. Umí pomáhat s právními rešeršemi, s dohledáváním relevantních souvislostí, s prací s judikaturou i s vysvětlováním právních otázek srozumitelnější formou. Důležité je, že nejde jen o prosté „vyhledání paragrafu“. Právobot má uživateli nabídnout odpověď v kontextu, tedy nejen to, co říká konkrétní ustanovení, ale i jak danou věc zasadit do širšího právního rámce, jak se k ní staví rozhodovací praxe a jaké argumenty v ní hrají roli.
Právní chatboti
A do budoucna?
Vedle toho ho už nyní rozšiřujeme i další oblasti. Nedávno jsme například vypustili do světa analýzu smluv a do budoucna chceme Právobota posouvat dál i směrem k práci s dokumenty, automatizaci a chytřejší podpoře při tvorbě právních textů.
Na trhu už jsou i další právní AI nástroje, třeba Advomate nebo LawrenceAI. Jak chcete v konkurenci obstát?
Já osobně vnímám pozitivně už to, že podobné projekty vůbec vznikají. České právo je dost specifické a dlouho tu chyběly nástroje, které by se mu věnovaly opravdu cíleně. To, že se tenhle segment začíná rozvíjet, je podle mě dobře pro celý trh.
Není to ale ve výsledku všechno dost podobné? Proč by si měl uživatel vybrat právě vás?
Zároveň si myslím, že do budoucna nebude rozhodovat jen to, kdo je označovaný jako „AI pro právo“, ale i to, jak kvalitně je ten produkt postavený a jakou má skutečnou hodnotu pro uživatele. U řady podobných nástrojů bývá problém, že fungují spíš jako vrstva nad jedním obecným jazykovým modelem. My jsme od začátku chtěli stavět řešení robustněji, tak, aby bylo možné kombinovat více modelů, celé řešení dál rozvíjet a nebyli jsme závislí jen na jednom dodavateli nebo jedné technologii. Ale upřímně, nejdůležitější stejně bude praxe. Jestli ten nástroj lidem opravdu pomáhá, jestli jim šetří čas a jestli jim dává odpovědi, které mají reálnou hodnotu.
Může Právobota využít každý?
Ano, a to je pro nás důležité. Chceme, aby Právobot nebyl jen nástrojem pro úzký okruh specialistů, ale aby dokázal pomoci i lidem, kteří se v právu běžně nepohybují a jen zrovna řeší konkrétní problém. Proto nabízíme možnost zeptat se Právobota na základní množství otázek zdarma. Právě tady vidíme velký smysl projektu. Dnes se spousta lidí při právních otázkách obrací na diskuzní fóra, pochybné články nebo obecné internetové rady, které bývají nepřesné, vytržené z kontextu nebo úplně špatně. Právobot má nabídnout důvěryhodnější první orientaci. Rychle, srozumitelně a na základě relevantních právních zdrojů.
Nahradí AI advokáta?
Současně právě nechceme vytvářet dojem, že AI nahradí advokáta. To není náš cíl. Právobot má sloužit jako první orientační bod, který člověku pomůže pochopit situaci a lépe se rozhodnout, co dělat dál. Právobot nemá suplovat právní zastoupení nebo individuální právní službu ani neposkytuje právní rady.
Velké téma u AI je takzvaná halucinace. Jak tenhle problém řešíte?
Tohle je v právu úplně zásadní. Uživatel nesmí získat falešný pocit jistoty jen proto, že odpověď zní sebevědomě. Proto je pro nás důležité, aby Právobot uměl přiznat limit, nejistotu nebo to, že daný dotaz nespadá do jeho oblasti. Nechceme vytvářet systém, který bude za každou cenu produkovat kategorické odpovědi. Mnohem důležitější je pro nás důvěryhodnost, opatrnost a schopnost uživateli férově říct, kde jsou limity. V právu je podle mě mnohem lepší přiznat nejistotu než nabídnout přesvědčivě znějící, ale zavádějící odpověď.
Takže když se Právobota zeptám na něco, co není právní otázkou, jak mi odpoví?
Zcela upřímně vám přizná, že tohle není jeho obor, nebude halucinovat. On prostě zná jenom právo.
Jak můžu Právobota využít já jako student práv?
Studentům může pomoct opravdu výrazně. Hodí se při přípravě na zkoušky, při řešení právních příkladů, při rychlých rešerších nebo při orientaci v judikatuře. Velká výhoda je v tom, že člověk nedostane jen stručný výsledek, ale i vysvětlení, které mu pomůže pochopit logiku právního problému. A pak je tu i ta běžná, praktická rovina. Typická situace je, když se tě někdo zeptá na právní problém mimo školu nebo kancelář a ty si potřebuješ rychle ověřit základní orientaci. I tam může být Právobot velmi užitečný. Jako rychlý první pomocník, který je zaměřený právě na české právo.
S jakými zdroji Právobot pracuje?
V tuto chvíli pracuje především s českou legislativou a judikaturou. Postupně rozšiřujeme i evropské právo a další podzákonné předpisy, například nařízení a vyhlášky. Chceme produkt stavět korektně i z hlediska zdrojů a autorského práva. Dlouhodobě je naším cílem pokrýt co nejširší relevantní právní základ, a to tak, aby Právobot co nejlépe odpovídal tomu, jak právo skutečně funguje v praxi.