Pražané chtějí platit kartou. Podnikatelé bez terminálu tak přicházejí o tržby

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  16:38
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V Praze preferují bezhotovostní platby. Sedm z deseti Pražanů kvůli nemožnosti platit kartou nákup neuskutečnilo. | foto: FiskalPro

Bezhotovostní platby se v Praze staly běžnou součástí každodenního života. Podle aktuálního průzkumu společnosti FiskalPRO preferuje platbu kartou téměř 89 procent Pražanů a více než 70 procent z nich už někdy kvůli nemožnosti zaplatit bezhotovostně neuskutečnilo plánovaný nákup. Pro místní podnikatele tak může absence platebního terminálu znamenat ztrátu tržeb.

Bezhotovostní platby jsou v Praze stále běžnější a pro většinu zákazníků představují samozřejmou součást nakupování. Podle aktuálního průzkumu technologické společnosti FiskalPRO preferuje platbu kartou téměř 89 procent Pražanů. Více než sedm z deseti obyvatel metropole navíc přiznává, že už někdy od plánovaného nákupu ustoupili jen proto, že obchodník neumožňoval bezhotovostní platbu. Pro podnikatele tak absence platebního terminálu může znamenat přímou ztrátu zákazníků i tržeb.

Pražané dávají přednost kartě před hotovostí

Praha patří mezi regiony s nejvyšší oblibou bezhotovostních plateb v České republice. Podle průzkumu dává 63,9 procenta obyvatel hlavního města jednoznačně přednost platbě kartou, dalších 24,6 procenta ji spíše preferuje. Hotovost naopak upřednostňují necelá čtyři procenta respondentů.

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S rostoucí popularitou digitálních plateb se zároveň mění očekávání zákazníků. Možnost zaplatit kartou dnes většina lidí považuje za standard, a to nejen v restauracích nebo obchodech, ale také v menších provozovnách či stáncích.

Terminál už není výhoda, ale standard

Možnost bezhotovostní platby očekává i u drobných podnikatelů téměř 87 procent Pražanů. Ještě výraznější je podpora názoru, že platba kartou by měla být běžnou součástí každého podnikání. Souhlasí s tím více než 91 procent respondentů. Podle nich by tuto možnost měly nabízet například kadeřnictví, barber shopy, menší obchody nebo stánky s občerstvením.

„Data jasně ukazují, že bezhotovostní platba již není benefitem, ale základním očekáváním zákazníka. Pro podnikatele, kteří stále váhají, to znamená reálné riziko ztráty tržeb. Zákazník, který u sebe hotovost nemá, prostě odejde jinam,“ uvedl Lukáš Beňo, Country Sales Manager společnosti FiskalPRO.

Zákazníci bez možnosti platby kartou odcházejí

Průzkum zároveň ukázal, že nejde pouze o teoretický problém. Více než 77 procent Pražanů už někdy odešlo z menší provozovny bez nákupu kvůli tomu, že nebylo možné zaplatit kartou.

Pro téměř dvě třetiny obyvatel metropole navíc možnost bezhotovostní platby přímo ovlivňuje rozhodování o nákupu. Přibližně 28 procent respondentů ji označilo za zásadní faktor, dalších 36 procent uvedlo, že jejich rozhodnutí významně ovlivňuje.

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Nejvýraznějším zjištěním průzkumu je skutečnost, že 70,5 procenta Pražanů už někdy neuskutečnilo plánovaný nákup právě kvůli nemožnosti zaplatit kartou.

Ztracené tržby mohou být vysoké

Nejde přitom o drobné částky. Více než třetina respondentů, kteří kvůli absenci bezhotovostní platby nákup neuskutečnili, uvedla, že by utratila mezi 500 a 1 000 korunami. Dalších téměř sedm procent by za nákup zaplatilo více než tisíc korun.

Každý zákazník, který odejde bez nákupu, tak může pro podnikatele znamenat citelnou finanční ztrátu.

Praha předbíhá celostátní průměr

Ve srovnání se zbytkem republiky mají Pražané na dostupnost moderních platebních metod výrazně vyšší nároky. Zatímco celostátně očekává možnost platby kartou i u menších podnikatelů přibližně 75 procent lidí, v Praze je to téměř 87 procent.

Podobný rozdíl je patrný i v názoru na to, zda by bezhotovostní platby měly být standardem každé provozovny. Na celostátní úrovni si to myslí více než 80 procent respondentů, v Praze pak přes 91 procent.

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Pražané také častěji přiznávají, že kvůli nemožnosti zaplatit kartou od nákupu ustoupili. Zatímco v hlavním městě má tuto zkušenost 70,5 procenta lidí, celorepublikový průměr činí 64 procent.

Podnikatelé by neměli podceňovat změnu zákaznického chování

Zkušenosti společnosti FiskalPRO ukazují, že někteří podnikatelé stále považují platební terminál především za náklad. Výsledky průzkumu však naznačují, že mnohem větší ztrátou může být zákazník, který kvůli nemožnosti zaplatit kartou odejde ke konkurenci.

V prostředí, kde lidé stále častěji používají platební kartu nebo mobilní telefon namísto hotovosti, se možnost bezhotovostní platby stává jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti.

Průzkum probíhal v květnu 2026 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na reprezentativním vzorku 509 respondentů ve věku 18 až 65 let.

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