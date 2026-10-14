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Pokud chata nebude přes zimu vytápěná, nejbezpečnější je uzavřít přívod vody a vypustit ji z potrubí, bojleru, splachovací nádržky i dalších zařízení. Pouhé zavření ventilu nestačí. Voda, která zůstane v rozvodech, může při mrazu zamrznout a potrubí poškodit. Po oteplení pak začne unikat a napáchá škody na podlahách, stěnách i vybavení.
Alternativou je temperování objektu nad bod mrazu. I tady je ale potřeba počítat s možným výpadkem elektřiny nebo poruchou vytápění, s čím případně mohou pomoci teplotní čidla a detektory úniku vody, případně domluvená kontrola sousedem.
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Ověřte rozsah pojištění
„U nevytápěné chaty je důležité ověřit si nejen rozsah pojištění vodovodních škod, ale také povinnosti stanovené ve smlouvě. Pokud majitel zanedbá předepsaná opatření a právě to podstatně přispěje ke vzniku škody nebo zvětší její rozsah, může to ovlivnit výši pojistného plnění,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Samotná skutečnost, že chata zůstane několik měsíců prázdná, automaticky neznamená, že pojištění přestává platit. Rozhodují konkrétní smluvní podmínky a okolnosti škody. Pojištění navíc obvykle nepokrývá například běžné opotřebení nebo následky dlouhodobě neřešeného problému.
Starý zámek nemusí stačit
Dalším zimním rizikem jsou krádeže a vandalismus. U pojištění proti krádeži vloupáním mohou podmínky stanovit, jak musí být objekt zabezpečený a jaké překážky musí pachatel překonat. Požadavky se mohou lišit také podle hodnoty odcizených věcí.
Před odjezdem je proto vhodné zkontrolovat dveře, zámky a okna. Venku by neměly zůstávat žebříky ani nářadí, které by mohlo usnadnit vstup do budovy. Cennou elektroniku, sportovní vybavení nebo zahradní techniku je lepší odvézt, případně uložit na bezpečné místo.
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Pozornost si zaslouží i vedlejší stavby, například kůlny a zahradní domky. Jejich vybavení nemusí být pojištěno ve stejném rozsahu jako věci uložené v hlavním objektu. Před zimou se také vyplatí ověřit, zda smlouva odpovídá skutečnosti a zda je nemovitost správně vedena jako rekreační objekt.
Zatékání nebo sníh mohou škodu ještě zvětšit
Před zazimováním by majitelé měli zkontrolovat střechu, okapy, komín a okolní stromy. Uvolněná krytina nebo poškozené okno mohou při dešti a sněžení způsobit další škody. Na horské chatě je nutné počítat také se zatížením střechy sněhem a s místními podmínkami.
Kontrola před zimou je důležitá i proto, že menší závada může během několika měsíců bez povšimnutí přerůst ve větší problém. Neexistuje přitom jednotná povinnost jezdit na každou chatu v pevně stanovených intervalech. Konkrétní požadavky je nutné hledat v pojistné smlouvě a jejích podmínkách.
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Před odjezdem se vyplatí stav objektu vyfotografovat a poznamenat si provedená opatření. Dokumentace může později pomoci při řešení pojistné události. Zároveň je vhodné zkontrolovat sjednané pojistné částky, zejména pokud majitel chatu rekonstruoval nebo pořídil nové vybavení.
Co dělat, když se škoda stane?
Jestliže po návratu objeví škodu, měl by zabránit jejímu dalšímu zvětšování, vše zdokumentovat a co nejdříve kontaktovat pojišťovnu. Poškozené věci je dobré uchovat, pokud je to možné a bezpečné, a větší opravy předem konzultovat s pojišťovnou. Při neodkladném zásahu, například při aktivním úniku vody, má samozřejmě přednost ochrana majetku před dalším poškozením.