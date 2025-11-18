Pražská hala hostila speciální futsalový turnaj. Každý si odehrál aspoň 30 procent hrací doby

Účastníky mezinárodní akce potěšil český reprezentant i velký partner. Praha si prožila velký turnaj. Ozdobila ho hvězda.
Český tým. Trenér Lukáš Svobodník stojí druhý zleva.

V pondělí večer otevřel skóre proti Gibraltaru a včera po poledni už rozdával radost v Praze. Fotbalový reprezentant David Douděra se zúčastnil ceremoniálu Evropského futsalového turnaje Speciální olympiády v pražském Sportovním centru Řepy. S rozdáváním medailí mu pomohl i spoluhráč ze Slavie Tomáš Vlček. Závěrečný den turnaje měl zkrátka vše, co k velké sportovní akci patří.

Medaile a poháry předával i fotbalista David Douděra.

Monako se bálo o výsledek

Třeba úplně poslední zápas šampionátu přinesl drama. Monako sice v polovině zápasu vedlo 4:0, Slovensko ale nesložilo zbraně. Nejprve slovenský útočník s ledovým klidem zasekl před gólmanem míč, nechal ho projet po palubovce a pohodlně skóroval. O chvíli později Slováci vymetli šibenici a Monako se začalo bát o výsledek.

Poslední vteřiny pak přinesly „fotbalovou klasiku“: zdržování u rohového praporku. Monako i díky němu vedení udrželo a svou skupinu vyhrálo. Češi skončili třetí. Druhou skupinu ovládla Belgie, stříbro bralo Lotyšsko, bronz Německo. Turnaje se pak ještě zúčastnili Maďaři a Litva.

Nikdo nesedí na lavičce, každý si chvíli zahraje

Evropský futsalový turnaj Speciální olympiády se hrál podle upravených pravidel. Divák si však rozdílu nejspíš nevšiml.

„Dodržují se futsalová pravidla, jeden z mála rozdílů je ten, že se hraje ve formátu, kde sportovci s handicapem a bez handicapu hrají společně v poměru 3 : 2, kdy je více sportovců s handicapem a přitom se dodržuje pravidlo 30 procent, jež vyžaduje, aby každý hráč odehrál minimálně 30 procent zápasové doby,“ popsala turnaj prezidentka Speciální olympiády ČR Veronika Koníčková.

Se Speciální olympiádou má zkušenosti

Zaměstnanci Coca-coly se na akci ujali role dobrovolníků.

Český tým na turnaji vedl v roli trenéra Lukáš Svobodník, který má se Speciální olympiádou zkušenost také jako hráč. V minulosti totiž u týmu působil jako jeden z takzvaných unified partnerů.

„Ta role se dá popsat jednoduše, člověk se snaží být někým, na koho se spoluhráči mohou spolehnout, o koho se mohou opřít a kdo jim pomůže a poradí. S týmem trénuji a hráčům radím při hře. V každém kolektivním sportu takové role jsou,“ usmívá se Svobodník.

Velký turnaj měl i velkého partnera. „Jsme hrdí na naše dlouholeté globální partnerství se Speciální olympiádou. Sport i Coca-Cola spojují všechny lidi bez rozdílu a jsme rádi, že tuto myšlenku můžeme přenést i lokálně na pražský turnaj,“ dodala Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti Coca-Cola ČR a SR.

Příležitost

  • Evropský futsalový turnaj Speciální olympiády se uskutečnil v pražském Sportovním centru Řepy.
  • Projekt poskytuje lidem s mentálním postižením celoroční příležitosti ke sportovnímu tréninku a soutěžím. Jeho partnerem je společnost Coca-Cola. MET

