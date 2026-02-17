Pražské teplo proti ruskému mrazu. Praha 6 posílá partnerskému městu Chmelnyckyj 4 elektrocentrály

Autor: Marek Peška
  5:49
Praha 6, respektive její vedení, patří mezi nejhlasitější kritiky ruské agrese ze všech částí české metropole. Ukrajinské město Chmelnyckyj, jež je partnerským městem šestky, teď od ní dostane čtyři výkonné elektrocentrály. Jedná se o reakci na kritickou situaci způsobenou útoky na energetickou infrastrukturu a silnými mrazy.

„Budeme pomáhat tak dlouho, jak bude třeba,“ říká k aktuální pomoci obyvatelům ukrajinského města Chmelnyckyj starosta Prahy 6 Jakub Stárek. | foto: Praha 6

Město Chmelnyckyj se v posledních týdnech ocitlo v kritické situaci – Rusko pokračuje s útoky na civilní cíle a energetiku. Kvůli tomu dochází ke každodenním výpadkům elektřiny. Nejhorší situace při nočních teplotách klesajících až k minus 20 stupňům je v nemocnicích, školách a sociálních zařízeních.

„Vojenské cvičení“

  • Přesně za týden to budou čtyři roky, kdy Rusko na Ukrajinu zaútočilo. Před invazí přitom prezident Vladimir Putin tvrdil, že soustředění armády u hranic obou zemí je jen cvičení.

Šestka proti ruské agresi

„Praha 6 stojí za Ukrajinou pevně od samého počátku ruské invaze. Naše podpora partnerskému městu není jen jednorázovým gestem, ale dlouhodobým závazkem. Budeme pomáhat tak dlouho, jak bude třeba. Uvědomujeme si, že tamní obyvatelé nebojují jen za svou svobodu,“ říká starosta šestky Jakub Stárek. Praha 6 pomáhá svému partnerskému městu dlouhodobě už od začátku „speciální ruské operace“. Šestka na Ukrajinu poslala několik nevyužívaných, ale funkčních aut, zdravotnický materiál či poskytla finanční dary na obnovu infrastruktury. A také poskytuje uprchlíkům ubytování a zajišťuje integrační programy.

Prázdné byty po diplomatech

Vedle Prahy 6 je velkým kritikem Rusů také sousední Praha 7, která před několika lety otevřela téma prázdných bytů po ruských diplomatech. Sedmička chce, aby sloužily uprchlíkům, stejně tak požaduje zbourání obrovské zdi oddělující park Stromovku od areálu ambasády. Podle katastru pozemky, které Rusko zabralo ještě v sovětských dobách, patří státu. A Rusko si je i po roce 1990 ponechalo bez jakéhokoli podepsaného dokumentu. Server iRozhlas před lety také zjistil, že byty na území Prahy 6 jeden z ruských zaměstnanců ambasády pronajímal dalším občanům federace, a to bez nájemní smlouvy, s platbami v hotovosti a bez potvrzení platby a také souhlasu úřadů.

17. února 2026

