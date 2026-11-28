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Důchodci, kteří žijí sami, se při výpočtu superdávky považují za tzv. zranitelnou domácnost. To je mírně zvýhodňuje nad lidmi, kteří žijí také jako single, ale je jim třeba 30 let. Konkrétně v Praze je normativní nájemné u jednočlenné domácnosti 13 380 Kč, u zranitelné jednočlenné domácnosti (tedy pro samostatně žijícího seniora) 16 810 Kč.
Co ale takový normativ ve skutečnosti znamená? Rozhodně nejde o částku, kterou člověk zaplatí měsíčně za nájem. V Praze stojí v současnosti nájem bytu 2kk v průměru 24 990 Kč/měsíc (doslova jde o medián spočítaný webem Becomelocal z údajů několika realitních webů). Průměrný starobní důchod činí dle ČSSZ 21 814 Kč, v Praze je o něco vyšší. Na konci loňského roku dosahoval 22 211 Kč.
Příklad: Důchodce v Praze bez superdávky
Senioři, kteří bydlí sami v nájemních bytech v hlavním městě, tak zpravidla nemají šanci utáhnout nájemné z důchodu. Otázkou je, zda jim pomůže superdávka. Kolik peněz mohou dostat a zda jim to náklady pokryje, si ukážeme na následujícím příkladu.
- Důchodce žije sám v nájemním bytě, kromě nájmu platí ještě energie.
- Pobírá „průměrný pražský důchod“, tedy 22 211 korun.
- Platí průměrný pražský nájem za 2kk 24 990 korun.
- Za energie dá měsíčně 3 500 korun.
- Pokud nemá další příjem ani superdávku, jen za bydlení skončí každý měsíc v minusu 6 279 Kč.
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Kolik bude superdávka? Rozhodují uznatelné náklady
Pokud ve stejném případě důchodce požádá o superdávku, její výpočet závisí na takzvaných uznatelných nákladech na bydlení:
|Položka
|Skutečné náklady
|Započítá stát
|Nájemné
|24 990 Kč
|16 810 Kč
|Energie
|3 500 Kč
|3 220 Kč
|Celkem
|28 490 Kč
|20 030 Kč
Jak je vidět, do uznatelných nákladů se nepočítá celé nájemné, ale pouze normativ, který zde funguje jako strop pro uznání nákladů. Podobně ani náklady na energie a služby spojené s bydlením se nepočítají celé, ale pouze do výše tzv. energetického paušálu, který je u jednočlenné zranitelné domácnosti 3 220 korun.
Uznatelné náklady se následně porovnají s částkou, kterou si má důchodce platit za bydlení ze svého. V daném případě vyjdou na 7 784,40 Kč (počítají se jako 30 procent důchodu plus ještě 10 procent z toho, oč důchod převyšuje dvojnásobek životního minima).
A výše superdávky? Z uznatelných nákladů se odečte zákonná spoluúčast a vyjde 12 246 korun. Takovou částku by tedy důchodce z našeho příkladu měl dostat měsíčně.
Pokud ovšem splní i další kritéria, která jsou pro superdávku nezbytná. Například to, že nesmí vlastnit nemovitost k bydlení, mít dvě či více aut nebo přes 200 tisíc na účtě. A také u něj nesmí bydlet například vnuk, jehož příjmy by se pak započítaly do příjmů domácnosti.
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Jak na tom bude důchodce se superdávkou?
Ani při kladném vyřízení superdávky na tom důchodce z našeho příkladu nebude nijak zvlášť dobře. Podívejme se, kolik měsíčně dostane, kolik vydá za bydlení a kolik mu zbyde na všechny další výdaje.
|Položka
|Částka
|Starobní důchod
|22 211 Kč
|Superdávka na bydlení
|+12 246 Kč
|Celkový měsíční příjem
|34 457 Kč
|Nájemné
|−24 990 Kč
|Energie
|−3 500 Kč
|Zůstane na ostatní potřeby
|5 967 Kč
Seniorovi tedy po zaplacení nájmu a energií zůstane 5 967 Kč měsíčně na potraviny, léky, hygienu, dopravu a další životní potřeby.
Dodejme, že důchodce nemá nárok na jiné dávky, například ani na složku superdávky na živobytí. Ta se totiž odvíjí pouze od příjmu, bez ohledu na to, kolik z něj měsíčně odchází na povinné výdaje. Důchodce z našeho příkladu by musel mít důchod jen do 7 865 korun, aby na tuto složku dosáhl. Vzhledem k tomu, že v současnosti je minimální starobní důchod 9 800 korun, starobní důchodci na složku na živobytí nedosahují.
Finanční krize může přijít po ztrátě životního partnera
I když superdávka má zvýhodnění pro zranitelné domácnosti, u řady seniorů to stačit nemusí. Důvodem je vysoký rozdíl mezi skutečnými a normativními náklady na bydlení. Ty se nově počítají ne ze všech tržních nájmů, ale jen z těch, které platí lidé dostávající superdávku.
Navíc se také stále víc rozvírají nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem, což u řady lidí vede k domněnce, že každý si může najít takový nájem, na jaký mu stačí příjmy. Výše uvedený příklad, který čerpá z průměrného nájmu a průměrného důchodu, naznačuje, že to tak není.
Pro seniory a seniorky, kteří strávili velkou část života s manželkou či manželem a bydlení hradili ze dvou důchodů, může být ztráta životního partnera zlomovým bodem i po finanční stránce. Důchod na nájem najednou nestačí a senior, který celý život šetrně hospodařil a žádné dávky nebral, se náhle ocitá ve velmi tíživé situaci.
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Stěhování do levnějšího?
Řada mladších lidí si tento problém, který se může v budoucnu týkat i jich, vůbec nepřipouští. Navíc mnohdy udílí seniorům rady, aby se přestěhovali do levnějšího nebo do domova pro seniory.
Problém je ale v tom, že příklad nájmu, který jsme uvedli výše, není v Praze nijak „přestřelený“, a v úvahu pak připadá pouze stěhování do jiného menšího města. Ani tím si ale důchodce nemusí pomoci, protože mimo Prahu jsou normativy nižší, navíc „přesadit“ člověka v důchodovém věku mimo prostředí, v němž žil desítky let, není dobrý nápad.
„To, že člověk nadále žije ve svém původním prostředí, znamená, že využije veškeré dostupné kapacity ke svému samostatnému životu. U nás se to řeší umístěním do instituce, někdy i sto kilometrů daleko. Jsou tak přetrhány veškeré přirozené vztahy,“ uvedla například lékařka a předsedkyně České gerontologické společnosti Iva Holmerová v rozhovoru pro Český rozhlas.