Z vaší knihy na mě dýchá kus Bohumila Hrabala, kousek Jaroslava Haška a taky tam cítím něco z vyškrábaných čmáranic na hospodských záchodcích. Co vy na to?
Já na to, že máte recht. Od každého tam je kousek. Jsem odkojený hlavně tvorbou Jaroslava Haška a Šimka a Grossmanna, respektive Krampola, přičemž alespoň s tím posledním jsem se stačil setkat a zásobovat ho párem svých knih včetně Povaleče – takže tímto si dovoluji pozdravovat Jirku Krampola do věčných lovišť, kam se nedávno odebral. Později mě formoval také Ladislav Klíma a Charles Bukowski a samozřejmě trochu i Bohumil Hrabal. No a protože šedivá je teorie, ale zelený strom života, jednou muselo dojít i na můj osobní vstup do světa hospod. Tomu se asi nedalo zabránit. A co se týká čmáranic z hospodských záchodků, doporučuji jejich antologii Klíč je ve výčepu, kterou dal dohromady Patrik Ouředník.
Psal jste své texty ponejvíc v knajpě? Nebo v klidu domova?
V hospodě jsem je většinou nepsal, to by v případě povídek asi ani moc nešlo, ačkoli u básniček jsem to tak kdysi dělal. I když je fakt, že třeba Jaroslav Hašek naopak většinu povídek v hospodě napsal. Ale určitě jsem si z hospod přinesl náměty na povídky a často i nějaké fragmenty v sešitcích načmárané propiskou anebo poznámky zapsané v mobilních telefonech. A ty poznámky jsem pak později v klidu domova přepisoval do počítače, kde vznikly výsledné texty. Někdy ty povídky také vyplynuly z historek, které jsem v hospodě vícekrát opakoval, a ony pak vlastně už získaly jakousi zárodečnou formu povídku.
Každopádně jde o příběhy rozkročené hodně v čase – od dob, kdy prezidentoval Václav Klaus, až po časy covidové.
Tvrdé jádro knihy vzniklo v letech 2003 až 2008, přičemž jsme chtěli knihu vydat poprvé už v roce 2009. Můj obětavý nakladatel Dan Štverák z Clinamenu tehdy žádal o grant na vydání, ale nic nedostal. Zkusili jsme to o rok později, a zase nic. Takže rukopis Povaleče šel tenkrát k ledu. Mezitím jsem ale psal další texty, něco pro Povaleče do šuplíku, ale také úplně jiné věci, takže mi v roce 2014 vyšel román Zahradníkův rok na hřbitově a o rok později povídkový soubor Sněhurka, jakou svět neviděl!
A pak přišel koronavirus.
Za covidu mi vyšel výbor poezie V předsíni dýchal idiot a předloni kniha snů Půlnoční rapsódie. Až teprve poté jsem se naplno vrátil k chudákovi Povalečovi a pokoušel jsem se s pomocí několika přátel z toho šuplíkového rukopisu, který hrozivě nabobtnal, vytesat nějaký tvar. A to se vlastně povedlo až na přelomu letošního roku, přičemž knihu vydal Clinamen na konci dubna. Covid se tam tedy v závěru také propsal do několika textů. A aby rozptyl nebyl tak malý, nakonec jsem tam vrazil ještě memoáry reflektující mou školní docházku na základce v osmdesátých letech a navrch autentický fragment z počátku let devadesátých, kdy jsem jakožto náctiletý začal jezdit na metalové zábavy, kde jsem se seznamoval s démonem alkoholem a fraucimorem. Mimochodem musím poděkovat ministerstvu kultury, jež knihu nakonec podpořilo tvůrčím stipendiem.
Ústředními tématy jsou ženy, chlast, hospody. Zapomněl jsem na něco? Jaké ženy se vám vlastně vždy nejvíc líbily? A jak to na vaší vztahové frontě vypadá aktuálně?
To je ovšem otázka za milion anebo, vzhledem k našim malým českým poměrům, aspoň za pět set! Myslíte barvu vlasů, postavu, nebo typ? Platinová blondýna, míry 90-60-90, IQ 85 nebo 150? Tak ano, to by asi šlo. Ale jak jsem viděl před pěti lety na výstavě svého oblíbeného sochaře Kurta Gebauera, většinou to bývá jinak. On si kdysi přeměřil svou manželku a pak podle ní udělal textilní figurínu, přičemž ty míry byly úplně jiné, a přesto s ní žije už od mládí, takže to bude asi v něčem jiném. To mně se tedy nepodařilo. Aktuálně? Z přítelkyně se nejdřív stala kamarádka s výhodou, pak přítelkyně na telefonu. A teď se to posunulo do té další fáze, kdy už si ani nevoláme. Tomu nevím, jak se říká. Nekamarádka bez výhod?
Líbí se mi ironie a sebeironie, které knížkou prostupují. Sebe přirovnáváte k „neteplému“ Freddiemu Mercurymu, vaše knižní alter ego se jmenuje Hektor Hnípal. Jaký humor je vám vlastně nejbližší a nejmilejší?
Černý humor, přesněji řečeno humor šibeniční. Myslím si, že bez humoru by nebyl život možný. Alespoň ten můj tedy rozhodně ne. Vždycky, když se mi v životě něco nepovedlo, musel jsem se na to později podívat z jiného úhlu pohledu, abych tam našel tu komickou, groteskní či tragikomickou rovinu. A když jsem se potom mohl sám zasmát, měl jsem vyhráno, trauma bylo pryč. Byly to ostatně grotesky Charlieho Chaplina, Bustera Keatona, Laurela a Hardyho, Vlasty Buriana, Voskovce a Wericha a dalších, které jsem nasával od dětství v televizi. Kromě toho mám velmi rád Monty Pythonův létající cirkus a Městečko South Park, ale třeba i Simpsonovy a Futuramu. Z českých věcí samozřejmě Cimrmany.
Je vám padesát, do důchodu je ještě daleko. Kam se váš život za těch patnáct let, kam je zasazena knížka, posunul? Kdy jste se měl nejlépe – třeba je to právě v současnosti?
Tak ano, jak říká jeden můj kamarád: Roky se hnaly kolem nás! Z mladého rebela bez příčiny se během desetiletí stal takový rádoby milý stařeček, který si dá už jen tu a tam v hospodě jedno či dvě piva s přáteli, aby se neřeklo a aby se jeho tělesná schránka zcela nerozpadla. Pokud pominu časy idylického dětství a nezralého mládí, pak je to opravdu možná právě teď.