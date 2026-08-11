Opravy se na Pražském okruhu týkají úseků mezi nultým a třetím kilometrem a mezi 82,5. a 76,6. kilometrem, a to včetně mimoúrovňových křižovatek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde nechá zbrousit horní vrstvu vozovky a následně ji upraví tak, aby se zlepšily její protismykové vlastnosti.
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Úpravy mají zároveň přispět ke snížení hluku od projíždějících automobilů a prodloužit životnost vozovky. Řidiči se přitom nemusí obávat úplného uzavření okruhu. Provoz zůstane zachován v režimu 2+2, tedy ve dvou zúžených jízdních pruzích v každém směru.
Nejprve opravy trhlin, poté broušení vozovky
„Před samotným broušením opravíme ještě drobné trhliny speciálním plastbetonem. Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který na silnici velmi rychle tuhne,“ vysvětlil v tiskové zprávě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Po odbroušení horní vrstvy vozovky přijde na řadu speciální zpevňující postřik. Ten má zvýšit odolnost povrchu proti loupání a drolení, které způsobuje především intenzivní provoz těžkých nákladních vozidel.
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Vymění se také svodidla a značení
ŘSD chce během oprav využít čas také k dalším úpravám. Dělníci vymění svodidla, obnoví vodorovné dopravní značení a modernizují telematická zařízení.
„Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených pruzích,“ uvedl Rýdl.