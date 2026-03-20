Přeceňovaní Hříšníci, zmatený DiCaprio i korejské lovkyně. Kde si pustíte letošní oscarové snímky?

Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Oscarová sezona je již několik dní za námi a 98. ročník cen Akademie přinesl několik výrazných vítězů. Diváky ale tradičně zajímá nejen to, kdo si odnesl sošku, ale hlavně kde si oceněné filmy mohou pustit doma. V tomto ohledu přináším dobré zprávy. Řadu titulů už na tuzemských streamovacích platformách najdete. Nicméně u některých vítězů si bohužel ještě chvíli počkáme.
Z filmu Hříšníci (Sinners) | foto: Warner Bros

Letošní ročník ovládlo především drama Jedna bitva za druhou (One Battle After Another), které získalo Oscara za nejlepší film. Silnou pozici měl i snímek Hříšníci (Sinners), jenž proměnil několik hereckých a technických kategorií. Mezi další výrazné tituly patří například vizuálně výrazný Frankenstein nebo animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů (KPop Demon Hunters). Všechny tyhle tituly lze nyní zkouknout z pohodlí domova, a to zcela zdarma v rámci předplatného v tuzemsku dostupných internetových televizí.

Téma oskarových snímků, a kde je možné na ně koukat, nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Jedna bitva za druhou je k zapůjčení na Apple TV, Prime Video a Lepší.TV. Za předplatné je ke zhlédnutí na HBO Max.

Absolutní vítěz na HBO

Jedním z nejčastěji skloňovaných snímků loňského roku a absolutním vítězem amerických cen se stala Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Generační talent Anderson odmítl hrát podle žánrových klišé a vyplatilo se to. Výsledkem je opravdu zábavná a do jisté míry i nepředvídatelná podívaná. Premiéru v kinech měla loni na podzim, mezitím doputovala na obrazovky HBO Max.

Obří chlap, obří robot, obří mimozemský problém. Viděli jsme Válečné monstrum od Netflixu

Příběh o bývalých revolucionářích, kteří znovu spojí síly, aby zachránili unesenou dceru jednoho z nich, je směsicí politického thrilleru, westernu, absurdní komedie i existenciálního dramatu. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti a Benicio Del Toro jsou ve svých rolích rovněž excelentní. Jediné, co odrazuje, je dlouhá stopáž. Na DiCapriův a Pennův výkon ale ani měsíce po zhlédnutí nemůžu zapomenout. Není proto divu, že druhý zmiňovaný získal sošku za nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Zubatí Hříšníci na Max

Dvojčata bratři Smoke a Stack (dvojrole Michael B. Jordan) se vracejí do rodného města, aby zanechali svou komplikovanou minulost za sebou a mohla začít od začátku, dokud nezjistí, že zde na ně čeká ještě větší zlo. Tak zní děj snímku Hříšníci, který jsem si osobně doplnil teprve v neděli večer, tedy pár hodin před vyhlášením Oscarů. Osobně jsem prostřednictvím HBO Max ocenil jak patřičně krvavou akční upířinu, tak i oceňovanou klipovou afroamerickou stylizaci. Pokud vám nevadí opravdu dlouhé úvodní představovačky a pozvolné budování atmosféry, Hříšníci jsou přesně pro vás. Při sledování jsem měl však pocit, že bych si tento (podle mnohých notně přeceňovaný) snímek mnohem lépe vychutnal na velkém plátně.

Paul Mescal ve filmu Hamnet

Hamnet už brzy na SkyShowtime

Komorně laděný film Hamnet, inspirovaný románem Maggie O’Farrell, si nenápadně podmanil publikum po celém světě. Hlavní devizou je mimořádný výkon Jessie Buckley, která jako Agnes strhává pozornost diváků i kritiků. Po triumfu na Zlatých glóbech a cenách BAFTA si irská herečka odnesla i Oscara. Snímek je zatím novinka, a je tedy k vidění pouze v kinech. Studio Universal jej nicméně podle svého zvyku plánuje nasadit na platformě SkyShowtime.

Stellan Skarsgård ve filmu Citová hodnota

Citová hodnota dorazí na Netflix

Rodinné drama Citová hodnota završilo svou úspěšnou festivalovou pouť evropskými oceněními a večerem Oscarů. Předčilo konkurenci jako Drobná nehoda, Sirat, Tajný agent či Hlas Hindž Radžab a stalo se nejlepším zahraničním filmem roku. Režisér Joachim Trier ve svém snímku zkoumá složitou dynamiku rodiny a stopy traumat. Ústřední postavou je Gustav, kterého mistrně ztvárnil Stellan Skarsgård, a který po letech usiluje o nápravu vztahu se svými dvěma dcerami.

Podobně jako Hamnet, i Trierův snímek stále úřaduje v kinech. S jeho uvedením se počítá na streamovací platformě Netflix.

Z filmu Hodina zmizení

Hodina zmizení na HBO

Hororový thriller Hodina zmizení, který se objevil v tuzemských kinech loni v létě, se dočkal na Oscarech zvláštní pozornosti hlavně díky moderátorovi akce Conanovi O’Brienovi, který perfektně zparodoval jednu z klíčových scén snímku. Herečka Amy Madigan poté vyhrála Oscara za vedlejší ženskou roli v tomto filmu. Dokonale chápu proč. Vzájemně propojený hororový epos o zmizení celé školní třídy v malém městě je podle mého nejlepší mysteriózní film loňského roku. Vše začíná v okamžiku, kdy několik teenagerů přesně ve 2.17 ráno beze stopy zmizí. Tato děsivá událost rozproudí sled temných a navzájem propojených příběhů. Postupným prolínáním dějových linií se odhalují hlubší vrstvy tajemství, které sužuje celé město.

Snímek z filmu K-pop: Lovkyně démonů

Netflixovský korejský trend a Brad Pitt
na Apple TV+

Zbytek vezmeme svižně. Animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů, oceněný nově Oscarem, zná, nebo o něm alespoň slyšel, nejspíš každý, kdo má doma malou dcerku. Film, za nímž stojí Chris Appelhans a Maggie Kang, si loni v červnu okamžitě získal teenagery po celém světě. Jen během červnové premiéry si snímek připsal 33 milionů zhlédnutí a rychle se vyšvihl mezi deset nejsledovanějších pořadů na platformě Netflix. Příběh, který sleduje souboj dvou hudebních kapel, byl původně určen jen pro VOD. Jde ale o takovou hitovku, že se později dočkal také uvedení v kinech.

Brad Pitt v aktuálním kinohitu F1

Držitel Oscara za nejlepší zvuk, film F1, je aktuálně k vidění na Apple TV+. Příběh stárnoucího závodníka v podání Brada Pitta je něco jako Top Gun na kolech. Jde o neskutečně zábavnou jízdu a patrně o nejvíc blockbusterový snímek, co jsem loni viděl. A vy byste měli také.

Oscar 2026. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou. Uspěl také Pan Nikdo proti Putinovi

Český finiš

Mezi letošní oscarové vítěze patří i dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Cesta jeho autora a bývalého učitele Pavla Talankina vedla přes odvážné natáčení v ruské škole na Uralu, kde Rusové verbují do války mladičké studenty, přes azyl v Česku až na červený koberec v Los Angeles. Jeho film opětovně zařazují mnohá česká kina.

Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Za poplatek se ale dá zkouknout také prostředníctvím platforem DaFilms a KVIFF TV. Přeji příjemné koukání!

Oscary za rok 2025 – přehled vítězů

  • Nejlepší film: Jedna bitva za druhou
  • Režie: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
  • Herec v hlavní roli: Michael B. Jordan - Hříšníci
  • Herečka v hlavní roli: Jessie Buckley - Hamnet
  • Herec ve vedlejší roli: Sean Penn - Jedna bitva za druhou
  • Herečka ve vedlejší roli: Amy Madigan - Hodina zmizení
  • Zahraniční celovečerní film: Citová hodnota - režie Joachim Trier, Norsko
  • Adaptovaný scénář: Paul Thomas Anderson - Jedna bitva za druhou
  • Původní scénář: Ryan Coogler - Hříšníci
  • Animovaný film: K-pop: Lovkyně démonů
  • Krátký animovaný film: Dívka, která plakala perly
  • Hraný krátký film: Zpěváci / Dvě osoby vyměňující si sliny
  • Dokument: Pan Nikdo proti Putinovi
  • Krátký dokument: Všechny prázdné pokoje
  • Píseň: Golden - K-pop: Lovkyně démonů
    Hudba: Ludwig Goransson - Hříšníci
  • Kostýmy: Kate Hawley - Frankenstein
  • Masky: Mike Hill, Jordan Samuel, and Cliona Furey - Frankenstein
  • Casting: Cassandra Kulukundis - Jedna bitva za druhou
  • Výprava: Tamara Deverell, Shane Vieau - Frankenstein
  • Zvuk: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo a Juan Peralta - F1: The Movie
  • Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, and Daniel Barrett - Avatar: Oheň a popel
  • Střih: Andy Jurgensen - Jedna bitva za druhou
  • Kamera: Autumn Durald Arkapaw - Hříšníci

Přeceňovaní Hříšníci, zmatený DiCaprio i korejské lovkyně. Kde si pustíte letošní oscarové snímky?

ZĂˇmek v ZĂˇkupech promÄ›nil bĂ˝valĂ˝ depozitĂˇĹ™ na apartmĂˇ cĂ­saĹ™ova hofmistra

