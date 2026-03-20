Letošní ročník ovládlo především drama Jedna bitva za druhou (One Battle After Another), které získalo Oscara za nejlepší film. Silnou pozici měl i snímek Hříšníci (Sinners), jenž proměnil několik hereckých a technických kategorií. Mezi další výrazné tituly patří například vizuálně výrazný Frankenstein nebo animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů (KPop Demon Hunters). Všechny tyhle tituly lze nyní zkouknout z pohodlí domova, a to zcela zdarma v rámci předplatného v tuzemsku dostupných internetových televizí.
Téma oskarových snímků, a kde je možné na ně koukat, nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Absolutní vítěz na HBO
Jedním z nejčastěji skloňovaných snímků loňského roku a absolutním vítězem amerických cen se stala Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Generační talent Anderson odmítl hrát podle žánrových klišé a vyplatilo se to. Výsledkem je opravdu zábavná a do jisté míry i nepředvídatelná podívaná. Premiéru v kinech měla loni na podzim, mezitím doputovala na obrazovky HBO Max.
Obří chlap, obří robot, obří mimozemský problém. Viděli jsme Válečné monstrum od Netflixu
Příběh o bývalých revolucionářích, kteří znovu spojí síly, aby zachránili unesenou dceru jednoho z nich, je směsicí politického thrilleru, westernu, absurdní komedie i existenciálního dramatu. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti a Benicio Del Toro jsou ve svých rolích rovněž excelentní. Jediné, co odrazuje, je dlouhá stopáž. Na DiCapriův a Pennův výkon ale ani měsíce po zhlédnutí nemůžu zapomenout. Není proto divu, že druhý zmiňovaný získal sošku za nejlepšího herce ve vedlejší roli.
Zubatí Hříšníci na Max
Dvojčata bratři Smoke a Stack (dvojrole Michael B. Jordan) se vracejí do rodného města, aby zanechali svou komplikovanou minulost za sebou a mohla začít od začátku, dokud nezjistí, že zde na ně čeká ještě větší zlo. Tak zní děj snímku Hříšníci, který jsem si osobně doplnil teprve v neděli večer, tedy pár hodin před vyhlášením Oscarů. Osobně jsem prostřednictvím HBO Max ocenil jak patřičně krvavou akční upířinu, tak i oceňovanou klipovou afroamerickou stylizaci. Pokud vám nevadí opravdu dlouhé úvodní představovačky a pozvolné budování atmosféry, Hříšníci jsou přesně pro vás. Při sledování jsem měl však pocit, že bych si tento (podle mnohých notně přeceňovaný) snímek mnohem lépe vychutnal na velkém plátně.
Hamnet už brzy na SkyShowtime
Komorně laděný film Hamnet, inspirovaný románem Maggie O’Farrell, si nenápadně podmanil publikum po celém světě. Hlavní devizou je mimořádný výkon Jessie Buckley, která jako Agnes strhává pozornost diváků i kritiků. Po triumfu na Zlatých glóbech a cenách BAFTA si irská herečka odnesla i Oscara. Snímek je zatím novinka, a je tedy k vidění pouze v kinech. Studio Universal jej nicméně podle svého zvyku plánuje nasadit na platformě SkyShowtime.
Citová hodnota dorazí na Netflix
Rodinné drama Citová hodnota završilo svou úspěšnou festivalovou pouť evropskými oceněními a večerem Oscarů. Předčilo konkurenci jako Drobná nehoda, Sirat, Tajný agent či Hlas Hindž Radžab a stalo se nejlepším zahraničním filmem roku. Režisér Joachim Trier ve svém snímku zkoumá složitou dynamiku rodiny a stopy traumat. Ústřední postavou je Gustav, kterého mistrně ztvárnil Stellan Skarsgård, a který po letech usiluje o nápravu vztahu se svými dvěma dcerami.
Podobně jako Hamnet, i Trierův snímek stále úřaduje v kinech. S jeho uvedením se počítá na streamovací platformě Netflix.
Hodina zmizení na HBO
Hororový thriller Hodina zmizení, který se objevil v tuzemských kinech loni v létě, se dočkal na Oscarech zvláštní pozornosti hlavně díky moderátorovi akce Conanovi O’Brienovi, který perfektně zparodoval jednu z klíčových scén snímku. Herečka Amy Madigan poté vyhrála Oscara za vedlejší ženskou roli v tomto filmu. Dokonale chápu proč. Vzájemně propojený hororový epos o zmizení celé školní třídy v malém městě je podle mého nejlepší mysteriózní film loňského roku. Vše začíná v okamžiku, kdy několik teenagerů přesně ve 2.17 ráno beze stopy zmizí. Tato děsivá událost rozproudí sled temných a navzájem propojených příběhů. Postupným prolínáním dějových linií se odhalují hlubší vrstvy tajemství, které sužuje celé město.
Netflixovský korejský trend a Brad Pitt
na Apple TV+
Zbytek vezmeme svižně. Animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů, oceněný nově Oscarem, zná, nebo o něm alespoň slyšel, nejspíš každý, kdo má doma malou dcerku. Film, za nímž stojí Chris Appelhans a Maggie Kang, si loni v červnu okamžitě získal teenagery po celém světě. Jen během červnové premiéry si snímek připsal 33 milionů zhlédnutí a rychle se vyšvihl mezi deset nejsledovanějších pořadů na platformě Netflix. Příběh, který sleduje souboj dvou hudebních kapel, byl původně určen jen pro VOD. Jde ale o takovou hitovku, že se později dočkal také uvedení v kinech.
Držitel Oscara za nejlepší zvuk, film F1, je aktuálně k vidění na Apple TV+. Příběh stárnoucího závodníka v podání Brada Pitta je něco jako Top Gun na kolech. Jde o neskutečně zábavnou jízdu a patrně o nejvíc blockbusterový snímek, co jsem loni viděl. A vy byste měli také.
Oscar 2026. Nejlepším filmem je Jedna bitva za druhou. Uspěl také Pan Nikdo proti Putinovi
Český finiš
Mezi letošní oscarové vítěze patří i dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Cesta jeho autora a bývalého učitele Pavla Talankina vedla přes odvážné natáčení v ruské škole na Uralu, kde Rusové verbují do války mladičké studenty, přes azyl v Česku až na červený koberec v Los Angeles. Jeho film opětovně zařazují mnohá česká kina.
Za poplatek se ale dá zkouknout také prostředníctvím platforem DaFilms a KVIFF TV. Přeji příjemné koukání!
Oscary za rok 2025 – přehled vítězů
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, uspěly také Franz, Studna i Raději zešílet v divočině