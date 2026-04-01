Před 150 lety se narodil Tomáš Baťa. Levné a kvalitní boty mu dobyly svět

David Halatka
  9:50
Geniální byznysmen Tomáš Baťa by oslavil 150. narozeniny. Riskoval, inovoval a vybudoval značku Baťa známou po celém světě. Jeho příběh změnil nejen rodné město Zlín, ale i české podnikání.
Tomáš Baťa, zakladatel impéria Baťa a dlouholetý starosta Zlína | foto: Profimedia.cz

Na konci 19. století byl Zlín roztomilým zapadákovem. Po hliněných ulicích capkaly husy, obyvatel bylo jen pár tisíc. Pak přišel Tomáš Baťa. Během několika desetiletí vyrostly tovární budovy, dělnické domky, školy i kino. Město začalo připomínat průmyslovou laboratoř. Ještě v 50. letech mnozí považovali Zlín, tehdy už Gottwaldov, za „Ameriku v Československu“.

Píle se potkala s vůlí

Obuvnická firma Baťa dobyla svět díky píli, vůli a houževnatosti Tomáše Bati, jenž přišel na svět před 150 lety, 3. dubna 1876. „Baťa strhával svými vizemi a zároveň udivoval schopností je uskutečnit,“ poznamenává ekonomka Gabriela Končitíková, znalkyně baťovské filozofie.

Tomáš Baťa je podnikatelem století

Majstrštyk jménem baťovky

Zlínský rodák proslul i svou až brutální pragmatičností – v mládí byl schopen zrušit zasnoubení s dívkou jen proto, že mu kvůli nemoci nebyla s to dát dědice. Zároveň měl Baťa nervy na to, aby chladnokrevně předešel hned dvěma bankrotům. „Dobrou genetickou výbavu dostal od svého otce Antonína, který Tomáše, jedno ze svých osmi dětí, odmalička tvrdě cepoval a zároveň jej vedl k pozitivní mysli a kreativitě,“ uvádí Končitíková.

Prvnímu bankrotu předešel Tomáš tím, že vsadil na výrobu levných plátěných bot s koženou špičkou. Baťovky se nesmírně chytly, výroba doslova explodovala. Teprve třiadvacetiletý Baťa roku 1899 jel do Německa pro první šicí stroje s ručním pohonem. A výroba dále vzkvétala.

Vzkvétající Zlín na pohlednici z roku 1928

Srazte ceny na půl

Podruhé prokázal Tomáš Baťa podnikatelský čich v roce 1922, kdy měla firma značné obtíže s odbytem. Bylo krátce po válce, během níž firmu zachraňovaly vojenské zakázky. Nastala krize, firmě hrozil pád.

Tomáš zůstal v klidu, zariskoval a snížil cenu bot na polovinu. Nebývalý tah se mu vyplatil. „Poloviční ceny působily jako magnet, přilákaly do Baťových prodejen návaly zákazníků a zásoby se rychle vyprodávaly,“ upozorňuje Končitíková.

Dvě ikony, jedno dědictví. Spojení Baťa a Botas uvádí nový model Baťasky

Expanze do celého světa

V roce 1923 se Baťa dokonce stal starostou Zlína. Jal se budovat supermoderní město, vznikaly školy, nemocnice, sportoviště i typické cihlové domky. Zlín se stal ukázkou baťovského stylu – práce, bydlení i vzdělávání na jednom místě.

Ve druhé polovině 20. let firma Baťa expandovala do zahraničí, po vzoru Američana Forda byla zhusta zaváděna pásová výroba, Zlínu se už tehdy říkalo „americké město“. Jen v letech 1929 až 1932 zřídil Baťa 666 prodejen ve 37 zemích, hlavně v Asii a Africe. Jméno firmy znal celý svět. Města v Indii, Pákistánu, Francii, Velké Británii, USA, Kanadě a dalších zemích vyrostla jako urbanistická kopie Zlína.

Zleva: pokračovatel dynastie Thomas George Bata, na obrazu Tomáš Baťa st. a Tomáš Baťa ml.

Ranní let z Otrokovic

Pohádkový příběh Tomáše Bati, který z ničeho vydupal obuvnického obra, utnula tragická nehoda. Dne 12. července 1932 startoval Tomáš Baťa z Otrokovic do Švýcarska do městečka Möhlin, kde měl otevřít novou baťovskou prodejnu. Krátce po vzletu letadlo v husté mlze havarovalo. Baťa i pilot zahynuli. Ve Švýcarsku čekal otcův přílet i jeho syn Tomáš ml., pokračovatel baťovské tradice.

Baťovská dynastie

  • Výchovu Tomáše Bati ml. (1914–2008) striktně řídil otec Tomáš. V jinošském věku syna vyslal studovat jazyky do Anglie a do Švýcarska.
  • V létě 1932 Baťa starší tragicky zahynul. Jeho syn však ještě nebyl plnoletý, podnik podle závěti připadl Janu Antonínu Baťovi, nevlastnímu bratrovi zakladatele.
  • Za éry Jana Antonína byl vybudován Baťův kanál (1934–1936) a také Zlínský mrakodrap (1938). V roce 1938 dosáhl stav zaměstnanců koncernu Baťa počtu 42 tisíc.
  • Jan Antonín Baťa uprchl před nacisty do USA a později do Brazílie, Tomáš zakotvil v Kanadě. V Československu byly Baťovy závody znárodněny, stal se z nich Svit a ze Zlína Gottwaldov.
  • V 60. letech se Tomáš Baťa ml. ujal řízení firmy Bata Shoe Organization (BSO). V roce 1984 předal vedení BSO do rukou svého syna Thomase George Bati, který se narodil v roce 1948.

