Na konci 19. století byl Zlín roztomilým zapadákovem. Po hliněných ulicích capkaly husy, obyvatel bylo jen pár tisíc. Pak přišel Tomáš Baťa. Během několika desetiletí vyrostly tovární budovy, dělnické domky, školy i kino. Město začalo připomínat průmyslovou laboratoř. Ještě v 50. letech mnozí považovali Zlín, tehdy už Gottwaldov, za „Ameriku v Československu“.
Píle se potkala s vůlí
Obuvnická firma Baťa dobyla svět díky píli, vůli a houževnatosti Tomáše Bati, jenž přišel na svět před 150 lety, 3. dubna 1876. „Baťa strhával svými vizemi a zároveň udivoval schopností je uskutečnit,“ poznamenává ekonomka Gabriela Končitíková, znalkyně baťovské filozofie.
Tomáš Baťa je podnikatelem století
Majstrštyk jménem baťovky
Zlínský rodák proslul i svou až brutální pragmatičností – v mládí byl schopen zrušit zasnoubení s dívkou jen proto, že mu kvůli nemoci nebyla s to dát dědice. Zároveň měl Baťa nervy na to, aby chladnokrevně předešel hned dvěma bankrotům. „Dobrou genetickou výbavu dostal od svého otce Antonína, který Tomáše, jedno ze svých osmi dětí, odmalička tvrdě cepoval a zároveň jej vedl k pozitivní mysli a kreativitě,“ uvádí Končitíková.
Prvnímu bankrotu předešel Tomáš tím, že vsadil na výrobu levných plátěných bot s koženou špičkou. Baťovky se nesmírně chytly, výroba doslova explodovala. Teprve třiadvacetiletý Baťa roku 1899 jel do Německa pro první šicí stroje s ručním pohonem. A výroba dále vzkvétala.
Srazte ceny na půl
Podruhé prokázal Tomáš Baťa podnikatelský čich v roce 1922, kdy měla firma značné obtíže s odbytem. Bylo krátce po válce, během níž firmu zachraňovaly vojenské zakázky. Nastala krize, firmě hrozil pád.
Tomáš zůstal v klidu, zariskoval a snížil cenu bot na polovinu. Nebývalý tah se mu vyplatil. „Poloviční ceny působily jako magnet, přilákaly do Baťových prodejen návaly zákazníků a zásoby se rychle vyprodávaly,“ upozorňuje Končitíková.
Expanze do celého světa
V roce 1923 se Baťa dokonce stal starostou Zlína. Jal se budovat supermoderní město, vznikaly školy, nemocnice, sportoviště i typické cihlové domky. Zlín se stal ukázkou baťovského stylu – práce, bydlení i vzdělávání na jednom místě.
Ve druhé polovině 20. let firma Baťa expandovala do zahraničí, po vzoru Američana Forda byla zhusta zaváděna pásová výroba, Zlínu se už tehdy říkalo „americké město“. Jen v letech 1929 až 1932 zřídil Baťa 666 prodejen ve 37 zemích, hlavně v Asii a Africe. Jméno firmy znal celý svět. Města v Indii, Pákistánu, Francii, Velké Británii, USA, Kanadě a dalších zemích vyrostla jako urbanistická kopie Zlína.
Ranní let z Otrokovic
Pohádkový příběh Tomáše Bati, který z ničeho vydupal obuvnického obra, utnula tragická nehoda. Dne 12. července 1932 startoval Tomáš Baťa z Otrokovic do Švýcarska do městečka Möhlin, kde měl otevřít novou baťovskou prodejnu. Krátce po vzletu letadlo v husté mlze havarovalo. Baťa i pilot zahynuli. Ve Švýcarsku čekal otcův přílet i jeho syn Tomáš ml., pokračovatel baťovské tradice.
Baťovská dynastie