Před 35 lety svět šokoval nelidský masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu

Scénu z pekingského náměstí Nebeského klidu tajně zachytil americký občan Jeff Widener, zaměstnanec tiskové agentury AP. Mimochodem, identita odvážlivce nebyla nikdy jednoznačně odhalena.

Pláč po dobrém soudruhovi

V noci z 3. na 4. června 1989, půl roku před sametovou revolucí v Československu (viz infobox), byly bezprecedentně potlačeny šest týdnů trvající protesty čínského lidu. Roznětkou k houstnoucímu napětí se již v dubnu stalo úmrtí Chu Jao-panga, velmi oblíbeného reformátora bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny.

Pietní shromáždění stovky tisíc lidí se změnilo v manifestaci za demokratické reformy v zemi. Od poloviny května protestující obsadili náměstí Nebeského klidu a drželi na něm hladovku, týden nato už jich bylo více než milion.

Konec zbraní ze Západu

Protesty se také rozšířily do dalších měst. To bylo na čínskou vládu příliš a zakročila. Tisíce vojáků s tanky přijely večer 3. června na náměstí a začaly do demonstrantů střílet. Stovky až tisíce studentů, dělníků a dalších aktivistů přišly o život kulkou či pod pásy tanků nebo byly zraněny. Evropská unie a USA na masakr reagovaly dosud platným zákazem dovozu zbraní do Číny.

Údaje o počtu obětí vojenského zásahu se rozcházejí. Podle oficiálních údajů přišlo při událostech v celé Číně o život 931 lidí a více než 20 tisíc jich bylo zraněno. Pod tankovými pásy nebo při střelbě našlo v Pekingu smrt 523 osob a zranění utrpělo více než 10tisíc lidí. Společnost Amnesty International udává ale nejméně 1300 mrtvých a podle britských dokumentů, odtajněných před dvěma lety, bylo na náměstí Nebeského klidu obětí minimálně 10 tisíc. Tehdejší premiér Li Pcheng si pro svou bezvýhradnou podporu tvrdého zásahu vysloužil nelichotivou přezdívku „řezník z náměstí Nebeského klidu“.

Šok pro samotnou vládu

Demonstrující, kteří zákrok přežili, byli vystaveni vlně represí. Tisíce lidí byly zatčeny a kolem třech desítek jich je stále ve vězení. Na druhou stranu, pro čínskou vládu byl masakr kvůli drtivé kritice ze zahraničí dlouho velkým traumatem. Evropské hospodářské společenství reagovalo na potlačení studentských demonstrací zmražením diplomatických vztahů – obnoveny byly v roce 1992 – a zavedením zbrojního embarga, jež stále platí. USA krátkodobě uvalily sankce na mezivládní obchod.

Nezapomínají

O demonstracích z roku 1989 se doposud nepíše v žádných čínských učebnicích a toto téma je v Číně nadále tabuizováno. Každoročně si ale událost připomínají aktivisté po celém světě, včetně Hongkongu a Tchaj-wanu.