Bylo mu 27 let a ještě před pár lety pracoval jako vyučený slévač. Pocházel ze zapadlé vesničky Klušino, jeho rodiče pracovali v kolchozu. Nakonec se z něj stal symbol technologické převahy Sovětského svazu a jméno, které se učí děti po celém světě.
Dvě hodiny čekání na start
K lodi Vostok 1 vystoupal po schůdcích do výšky 35 metrů přesně v devět hodin ráno místního času. Start ale přišel až v 11:07. Čekání v malé kabině trvalo téměř dvě hodiny. Pak už následovalo něco, co do té doby nikdo nezažil.
Gagarin strávil ve vesmíru 108 minut. Během jediného oběhu planety obletěl téměř celou Zemi.
Letěl jako pasažér
Paradoxně první člověk ve vesmíru neměl loď prakticky řídit. Let probíhal plně automaticky podle předem nastaveného programu. Gagarin dostal jasné instrukce: na nic nesahat. Řízení měl převzít pouze v případě krizové situace.
A riziko bylo obrovské. Nikdo si tehdy nebyl jistý, jak lidské tělo zareaguje na stav beztíže. Lékaři i konstruktéři pracovali s teoriemi, ale zkušenost neexistovala žádná. Gagarin byl v podstatě pokusným králíkem.
Přistání daleko od plánu
Ani návrat na Zemi nebyl bez komplikací. Přistávací modul dosedl zhruba 1 500 kilometrů od plánovaného místa. Kvůli technické poruše se Gagarin musel z kabiny katapultovat a poslední kilometry absolvoval na padáku. Přistál nezraněn.
Hrdina byl na světě.
Jenže jeho jméno mohlo být jiné. Ve finálním výběru zůstali dva kandidáti – Gagarin a German Titov. O výběru rozhodovaly nejen schopnosti, ale i původ. „Prostý ruský hoch“ ze skromných poměrů byl pro sovětskou propagandu ideální.
Do vesmíru už se nevrátil
Po historickém letu se z Gagarina stal Hrdina Sovětského svazu a globální celebrita. Místo další mise však následovala diplomatická kolečka, návštěvy škol, továren i zahraničních státníků. Sovětské vedení si svého symbolu příliš cenilo na to, aby znovu riskovalo jeho život.
K dalšímu letu měl nejblíže v roce 1967 jako náhradník nové lodi Sojuz. Do kabiny však usedl kosmonaut Vladimir Komarov, který při návratu zahynul.
Gagarin se mezitím vrátil k létání. Osud mu ale druhou šanci nedal. Dne 27. března 1968 zahynul při cvičném letu na stíhačce MiG-15. Bylo mu 34 let.
Tři dny poté se s ním v Moskvě loučily desetitisíce lidí. Je pohřben v Kremelské zdi po boku nejvýznamnějších představitelů Sovětského svazu.