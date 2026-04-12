Před 65 lety obletěl Jurij Gagarin Zemi. V kosmu byl „prostý ruský hoch“ jen pasažérem

Matouš Waller, Metro.cz
  8:00
Přesně před 65 lety se z kazašské stepi vznesla raketa, která změnila dějiny lidstva. Ze sovětského kosmodromu Bajkonur odstartoval 12. dubna 1961 první člověk do vesmíru – Jurij Gagarin. Celé to ale mohlo být úplně jinak.

Oficiální snímek prvního kosmonauta Jurije Gagarina ve skafandru | foto: pro iDNES.cz

Bylo mu 27 let a ještě před pár lety pracoval jako vyučený slévač. Pocházel ze zapadlé vesničky Klušino, jeho rodiče pracovali v kolchozu. Nakonec se z něj stal symbol technologické převahy Sovětského svazu a jméno, které se učí děti po celém světě.

Dvě hodiny čekání na start

K lodi Vostok 1 vystoupal po schůdcích do výšky 35 metrů přesně v devět hodin ráno místního času. Start ale přišel až v 11:07. Čekání v malé kabině trvalo téměř dvě hodiny. Pak už následovalo něco, co do té doby nikdo nezažil.

Gagarin strávil ve vesmíru 108 minut. Během jediného oběhu planety obletěl téměř celou Zemi.

Letěl jako pasažér

Paradoxně první člověk ve vesmíru neměl loď prakticky řídit. Let probíhal plně automaticky podle předem nastaveného programu. Gagarin dostal jasné instrukce: na nic nesahat. Řízení měl převzít pouze v případě krizové situace.

A riziko bylo obrovské. Nikdo si tehdy nebyl jistý, jak lidské tělo zareaguje na stav beztíže. Lékaři i konstruktéři pracovali s teoriemi, ale zkušenost neexistovala žádná. Gagarin byl v podstatě pokusným králíkem.

Přistání daleko od plánu

Ani návrat na Zemi nebyl bez komplikací. Přistávací modul dosedl zhruba 1 500 kilometrů od plánovaného místa. Kvůli technické poruše se Gagarin musel z kabiny katapultovat a poslední kilometry absolvoval na padáku. Přistál nezraněn.

Hrdina byl na světě.

Jenže jeho jméno mohlo být jiné. Ve finálním výběru zůstali dva kandidáti – Gagarin a German Titov. O výběru rozhodovaly nejen schopnosti, ale i původ. „Prostý ruský hoch“ ze skromných poměrů byl pro sovětskou propagandu ideální.

Do vesmíru už se nevrátil

Po historickém letu se z Gagarina stal Hrdina Sovětského svazu a globální celebrita. Místo další mise však následovala diplomatická kolečka, návštěvy škol, továren i zahraničních státníků. Sovětské vedení si svého symbolu příliš cenilo na to, aby znovu riskovalo jeho život.

K dalšímu letu měl nejblíže v roce 1967 jako náhradník nové lodi Sojuz. Do kabiny však usedl kosmonaut Vladimir Komarov, který při návratu zahynul.

Gagarin se mezitím vrátil k létání. Osud mu ale druhou šanci nedal. Dne 27. března 1968 zahynul při cvičném letu na stíhačce MiG-15. Bylo mu 34 let.

Tři dny poté se s ním v Moskvě loučily desetitisíce lidí. Je pohřben v Kremelské zdi po boku nejvýznamnějších představitelů Sovětského svazu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

12. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.