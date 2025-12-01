Predazzo přestavělo skokanský areál pro olympiádu. Beton, ocel a automatické zasněžování nahradily původní dřevo

V Trentu je cítit napětí ještě dřív, než spatříte první zasněžený kopec. Ticho hor se tu mísí s vůní příprav a zvukem stavebních strojů, které dokončují poslední detaily před největší zimní událostí desetiletí. Deník Metro se vydal do Itálie podívat se na vlastní oči, jak probíhají finální práce na jednom z klíčových dějišť zimních olympijských her v roce 2026. A nebylo to ledajaké místo, naši stopu jsme otiskli přímo v Trentinu, kde ve Val di Fiemme vyrostla modernizovaná kolébka světového skoku i běžeckého lyžování.
Nově zrekonstruované skokanské můstky v Predazzu. | foto: PREDAZZO

Predazzo je malé alpské městečko, které už více než tři dekády píše dějiny severského lyžování. Jeho skokanský stadion, postavený v roce 1990, patří k ikonám svého druhu. Pro olympijské hry 2026 však musel projít zásadní proměnou.

„Po tolika letech byl konec nevyhnutelný. Sníh, déšť, vítr, všechno to dřevo zničilo. Museli jsme začít znovu,“ říká Kristina Bellante, provozní manažerka areálu Stadio del Salto v Predazzu.

Přeměna trvala tři roky. Nové konstrukce jsou nyní z betonu a oceli, zasněžování je plně automatizované a oba můstky prošly změnou profilu podle pravidel Mezinárodní lyžařské a snowboardingové federace. Dokonce proběhl i testovací závod, který odhalil nutné úpravy. Ty se ještě před zimou stihly doplnit.

Rekonstrukce vyšla přibližně na 44 milionů eur. Sedmdesát procent pokryla provincie Trento, zbytek stát a další instituce. „Skokani sem jezdí trénovat po celý rok, a hlavně mimo hlavní turistickou sezonu. To je pro ekonomiku oblasti zásadní,“ dodává Bellante a zdůrazňuje obrovskou roli dobrovolníků. Těch je v lokalitě přes tisíc. Díky hrám se jejich počet zvedl na dva a půl tisíce. „Máme obrovské štěstí. V údolí žijí lidé, kteří dělají tuhle práci z čisté lásky ke sportu. Někteří jsou s námi od devadesátek,“ vysvětluje Bellante.

Co se týče kapacity, například při mistrovství světa se do Predazza vešlo až 20 tisíc fanoušků, zatímco na olympiádě bude povoleno pouze pět tisíc míst, a to z důvodu bezpečnosti.

Příprava lyží je jako recept na babiččin štrúdl

Jen několik kilometrů od Predazza, v samém srdci Val di Fiemme, leží stadion běžeckého lyžování v Lago di Tesero. Právě zde se odehrají olympijské běžecké disciplíny i paralympijské závody – a místo má za sebou desítky let tradice. Hostilo mistrovství světa v letech 1991, 2003 a 2013 abpřivítalo stovky závodů Světového poháru.

Nyní představuje jedno z nejdůležitějších center běžeckého lyžování v Itálii. „V roce 2013 jsme tu měli na startu 36 tisíc diváků. Tentokrát kvůli bezpečnosti povolíme pouze devět tisíc,“ vysvětluje manažerka areálu běžeckého lyžování ve Val di Fiemme Marisa Giacomuzzi. Kapacita je tedy výrazně nižší než při mistrovství světa, ale důraz na bezpečnost je logický. Olympijské hry totiž podléhají přísnějším pravidlům.

Zimní olympijské hry v Itálii začínají 6. února ceremoniálem v Miláně.

Všechno v novém

Areál prošel v posledních letech rozsáhlou modernizací: nový systém zasněžování, úpravy tratí pro paralympijské kategorie, nové technické zázemí a také unikátní prostor s takzvanými wax cabins, což jsou místnosti určené pro přípravu lyží. „Právě příprava lyží je jako recept na babiččin štrúdl. Nikdy ho nedáte cizímu člověku,“ směje se Giacomuzzi. Právě proto mají týmy vlastní kabiny a pro olympiádu jich přibylo víc než kdy dřív. Jedním z důležitých kroků byla i kompletní bezbariérovost celého prostoru.

Stejně jako v Predazzu, i zde organizátoři kladou důraz na plynulý provoz během her. Údolí se neuzavře, silnice zůstávají otevřené a lyžařské areály budou fungovat normálně. Parkování vyřeší satelitní parkoviště se shuttly, aby se lidé mohli pohodlně dopravit přímo ke stadionu. „Chceme, aby vše běželo hladce a aby si i turisté užili možná nejlepší sjezdovky sezony,“ uzavírá Giacomuzzi.

