Netflix vypustil začátkem tohoto měsíce prvních šest epizod. Další várka dorazí už za pár dní, konkrétně ve čtvrtek.

Seriál je ale již nyní do značné míry splněným snem pro diváky fantasy seriálů, ale i komiksové předlohy. Nesměl proto chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

O čem to bylo

Sandman je americký fantastický televizní seriál, adaptace komiksové série Neila Gaimana od vydavatelství Vertigo. Patří tedy pod slavné DC Comics. Děj první jedenáctidílné řady z roku 2022 pojednával převážně o Morfeovi, králi snů, a jeho osudech před, během a po věznění neuvážlivými smrtelníky. S prý vynikající komiksovou předlohou jsem si osobně zakoketoval jen letmo. Tolik ale vím, že je první sezona Sandmana adaptací úvodních dvou dílů komiksu. Konkrétně Preludia a nokturna a Domečku pro panenky.

Z prvně jmenovaného díla vycházejí epizody jedna až šest. Ty kromě spousty představovaček a úvodu do všemožných světů a pravidel (audience u Lucifera patří k vrcholům série) stojí hlavně na tom, že v nich hlavní hrdina a jeho pomocníci hledájí nejrůznější osoby či předměty. V epizodách sedm až deset se pak Morfeus snaží nejen opět nastolit řád, ale také vysvobodit lidi ze zajetí a spavé nemoci, která může v koncovém důsledku zničit celou snovou říši.

O čem to je

Touha. Zkáza. Delirium Zoufalství. Smrt a Sen. Tak znějí jména Věčných - tedy entit nadřazených bohům, mezi něž se řadí i Sandman, respektive Sen. Hlavní devizou druhé řady je tedy fakt, že nám jsou hned na úvod představeni téměř všichni divákovi dosud neznámí sourozenci hlavního hrdiny. Ten má hned v úvodu napilno. Poté, co se poštěká se zmiňovanými mocnými rodinnými protějšky i spojenci, se vydává do pekla, aby odtud vysvobodil dávnou lásku. V následující epizodě se do děje vkládá nejen Lucifer, jenž je v trochu jiném rozpoložení, než Morfeus očekával, ale i bohové Loki, Thor a Odin. V dalších dílech si pak divák dělá společně s ústředním hrdinou výlet nejen na Zemi, ale také do antického Řecka či revoluční Francie. Všudypřítomným motivem je tentokrát Snovo vykoupení, a již nyní je jasné, že bude v druhé polovině druhé řady bojovat o svou samotnou existenci.

Skvělí herci i kostýmy z Česka

Kromě vizuálních efektů, scénáře a hereckých výkonů (v titulní roli opět vidíme skvělého Toma Sturridge, z nováčků pak Adriana Lestera, Esme Creed-Miles nebo Barryho Sloanea) fanoušci vychvalují také kostýmy. Málokdo ovšem tuší, že z nich je cítit česká stopa. Návrhy kostýmů pro obě řady seriálu připravila oceňovaná britská designérka Sarah Arthur. Její kostýmy bylo kromě Sandmana možné vidět v seriálech jako Dracula, Čas čarodějnic nebo Sherlock. „Několikrát byla nominovaná na cenu Primetime Emmy a je vítězkou cen Britské akademie BAFTA a TheWifts. Její kostýmy se nevyznačují pouze kreativitou, ale i schopností dokonale podtrhnout charakter a dějové momenty,“ uvádějí zástupci tuzemské firmy Marlen, která pro zmiňovaný seriál přichystala sérii látek nejrůznějších druhů a textur.

„Látky z tkalcovny na Vysočině si můžete všimnout již v úvodních záběrech seriálu, kdy Roderick Burgess (Charles Dance) vyjde před svůj dům v hnědém županu s žakárovým vzorem – právě ta hnědá látka je dezén Rozálie z tkalcovny Marlen. Později v příběhu uvidíte i další látky z naší výroby, jako například sako postavy The Good Doctor (Jill Winternitz) nebo vestičku, kterou nosí postava Kaina (Sanjeev Bhaskar),“ píší zástupci tuzemské firmy a dodávají, že mnoho látek upředených na Vysočině lze spatřit i v aktuálně vysílané druhé řadě.

Předčasný konec

Stejně jako na první řadě se i na té druhé podílel tvůrčí tým sestávající z režiséra a scenáristy Davida S. Goyera, scenáristy Allana Heinberga a již zmiňovaného geniálního autora literární předlohy Neila Gaimana. Ironií osudu ovšem je, že posledně jmenovaný tvůrce je jak příčinou vzniku seriálového Sandmana - jednoho z nejlepších fantasy seriálů všech dob, tak i jeho konce. Donedávna bezvýhradně ctěný autor knih jako Nikdykde, Hvězdný prach, Dobrá znamení, Američtí bohové a mnohých dalších údajně nutil násilím k sexu například chůvu svého syna, a to i před jeho očima, napadal ženy, které byly v době incidentu teenagerkami nebo ve věku lehce přes dvacet let a vyhrožoval jim.

On sám samozřejmě všechna obvinění popřel, nicméně v důsledku těchto kauz společnost Disney pozastavila práce na na adaptaci Knihy hřbitova, Amazon přerušil natáčení třetí řady seriálu Dobrá znamení, přičemž Neil Gaiman z projektu odstoupil, a Netflix zastavil produkci chystaného seriálu Dead Boy Detectives. Dá se tedy předpokládat, že nebudou mít zástupci studia zájem ani o vznik třetí navazující řady Sandmana. Osoba Gaimana má nyní status nežádoucí. A pro fanoušky Pána Snů to nevěstí nic dobrého.