Do dnešního večera připadne nejvíce nového sněhu na hory. V Krušných horách, Jizerských horách a Krkonoších může napadnout kolem 5 centimetrů sněhu. Menší, ale stále reálná šance na nový sníh je i na Šumava a Orlické hory.
V intenzivnějších přeháňkách se sníh může objevit i mimo hory, pravděpodobně s výjimkou oblastí pod 300 metrů nad mořem.
Pozor na sníh i v nižších polohách
Zajímavá situace nastane ve čtvrtek a v noci na pátek, kdy jih republiky ovlivní frontální rozhraní. Právě tam se očekávají srážky, které mohou být sněhové i v nižších polohách. Na jižní Morava může v nižších polohách výjimečně i pršet.
|
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
V jižní Čechy, na jihu Vysočina a místy i na jihu Moravy by se mohla vytvořit souvislejší sněhová pokrývka.
Velmi nízká pocitová teplota
Pátek přinese závěrečné ochlazení. Odpolední teploty se budou pohybovat jen mezi −4 a 0 °C. Na Moravu a do Slezska navíc dorazí silnější vítr, který srazí pocitovou teplotu až k −10 °C.
Zároveň ale půjde o poměrně slunečný den, hlavně v Čechách, zatímco Morava a Slezsko mohou mít zpočátku více oblačnosti. Možná půjde o poslední takto chladný den letošní zimy.
|
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Od víkendu obrat
S víkendem se začne počasí postupně měnit. Na horách sice může ještě sněžit, místy i vydatněji, ale srážky budou rychle přecházet do deště. Na začátku příštího týdne už teploty vyšplhají přes 10 °C a Česko tak čeká první výraznější náznak jara.