Dnes bude převážně zataženo se sněžením, které během odpoledne a večera začne slábnout. Na Vysočině a místy ve středních Čechách ale může napadnout dalších 2 až 5 centimetrů sněhu. Teploty se budou držet kolem nuly, na horách pod bodem mrazu.
Ani v dalších dnech se obloha výrazně nevyjasní. V pátek a o víkendu meteorologové očekávají spíše oblačno až zataženo, místy slabé sněžení nebo mrznoucí mlhy. Nového sněhu už většinou přibude jen minimum, maximálně do jednoho centimetru.
|
Před pololetními prázdninami nasněží, napadne až 15 centimetrů
Zimní ráz počasí potrvá i na začátku příštího týdne. Noční teploty mohou klesat až k minus devíti stupňům, denní se budou pohybovat kolem nuly. Změna má přijít až v druhé polovině příštího týdne, kdy se postupně začne oteplovat a sníh zůstane hlavně na horách.