V pátek bude nad naším územím převládat jasné nebo skoro jasné nebe. Nadále se budou vyskytovat ranní a dopolední mlhy, které mohou být zejména v západní polovině Čech i mrznoucí. Nejvyšší denní teploty v pátek vyšplhají na 12 až 17 °C, v horských polohách kolem 1000 m n. m. se budou pohybovat kolem 9 °C. Slabý proměnlivý vítr přispěje k pocitově velmi příjemnému klimatu, ačkoliv rozptylové podmínky zůstanou prozatím mírně nepříznivé.
Víkend slibuje stabilní teploty
Víkend si udrží podobný ráz jako pátek. V sobotu bude opět jasno s maximy mezi 12 a 17 °C. V místech s déletrvající nízkou oblačností nebo mlhou, která se očekává zejména v jihozápadních Čechách a Polabí, však teploty zůstanou kolem 9 °C. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 4 až −1 °C, při uklidnění větru až -3 °C.
Neděle přinese mírné přibývání oblačnosti na polojasno až oblačno, srážky se však neočekávají a teploty se udrží v rozmezí 11 až 16 °C. Ráno se mohou opět ojediněle objevit i mrznoucí mlhy. Noční teploty se budou pohybovat mezi 3 a -2 °C.
Výhled na příští týden
Podle střednědobého výhledu se charakter počasí výrazně nezmění ani v první polovině příštího týdne. Pondělí i následující dny budou pokračovat v trendu jasné až polojasné oblohy s denními teplotami mezi 12 a 17 °C. Noční minima se však budou stále pohybovat blízko bodu mrazu, nejčastěji v rozmezí 5 až 0 °C. Mírná změna v podobě ojedinělých přeháněk se očekává až v závěru příštího týdne, kdy dojde k postupnému přibývání oblačnosti od západu.