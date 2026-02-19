Pojďme pod dnech. V pátek ráno i během dopoledne bude převládat velká oblačnost, během dne se ale od severozápadu začne vyjasňovat. Večer se oblačnost znovu zvětší a na západě Čech se mohou objevit i srážky – většinou sněhové, v nižších polohách přechodně dešťové.
Nejvyšší denní teploty se budou držet jen mezi –3 až +2 °C. Na Moravě a zejména ve Slezsku však počasí znepříjemní silnější vítr, kvůli kterému může být pocitová teplota odpoledne až –10 °C.
V sobotu začne obleva
V noci na sobotu ještě teploty klesnou, místy až k –9 °C, na jihovýchodě dokonce kolem –11 °C. Přes den už ale dorazí obleva. Od západu začne přibývat srážek, které budou postupně přecházet ze sněhu do deště.
Na Moravě se místy mohou objevit mrznoucí srážky, které mohou komplikovat dopravu. Denní maxima už ale vystoupají na 1 až 6 °C, na východě zůstanou kolem nuly.
Neděle přinese výrazný teplotní skok
Neděle už bude ve znamení znatelného oteplení. Po ránu se teploty budou pohybovat mezi 0 až 5 °C, přes den ale vystoupají na 7 až 12 °C. Na východě republiky zůstanou o něco nižší.
Počítat je třeba s občasným deštěm, ve vyšších horských polohách se ještě může objevit sněžení. Na severovýchodě se zpočátku může objevit i slabá ledovka.
Začátek jara?
Teplé počasí vydrží i na začátku příštího týdne. Pondělí přinese zataženou oblohu a déšť, postupně se ale mohou objevit i přeháňky a částečné protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty se znovu dostanou na 7 až 12 °C.
Od úterý do čtvrtka se bude počasí dál nést v jarnějším duchu. Přechodně se sice objeví déšť nebo přeháňky, ale při zmenšené oblačnosti, zejména ve středu, mohou v Čechách teploty vystoupat až k 16 °C.