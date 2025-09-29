„Jedním ze symptomů dnešní společnosti se stal takzvaný levný dopamin – okamžitá odměna, která přináší krátkodobé uspokojení a na které vzniká závislost. Levný dopamin v současnosti poskytují především sociální sítě a technologie,“ popisuje hlavní motiv výstavy pro deník Metro Tichý.
Kdybyste měl popsat svou práci, případně malířskou tvorbu, jednou větou někomu, kdo o vás nikdy neslyšel, jak by zněla?
Jako malíř se zajímám o stav současného člověka. Zajímá mě napětí mezi tím, co pokládáme za realitu, a tím, co je jen jejím odrazem, případně dezinformací. Dlouhodobě se věnuji tématu obrazové manipulace.
Aktuálně intenzivně připravujete výstavu s názvem Dopamind. Jaká bude?
Stejnojmenný obraz, Dopamind, který bude na výstavě, je jakousi metaforou, která uvádí, z jaké perspektivy lze obrazy na výstavě rozečítat. Více než levný dopamin, který všichni denně konzumujeme prostřednictvím displejů našich telefonů, mě zajímá hlubší psychologie narušeného vědomí, které v tomto obraze zastupuje replikující se figura. Ta zde srůstá a cyklí se uvnitř takzvané digitální rostliny – jakési vizualizace umělé inteligence.
Mluvíte o levném dopaminu. Jakým způsobem se tento fenomén promítá do vašich obrazů?
Myslím, že se mě toto téma dotýká dvojím způsobem. Jednak cítím, že se z naší pozornosti stala obchodovatelná komodita a snažím se svou vlastní pozornost netříštit. Za druhé mě tento duševní stav zajímá tematicky. Myslím tedy, že to téma roztříštěnosti se do jisté míry propsalo i do malířské formy některých obrazů.
Co podle vás digitální realita nejvíc mění na našem vnímání skutečného světa?
Je prokázané, že lež se virtuálním prostorem šíří šestkrát rychleji než pravda. Dezinformace zažívají zlatý věk. Důsledkem je, že máme tendenci pravdu relativizovat na pouhý úhel pohledu. Popřípadě nevěřit vůbec ničemu.
Na výstavě ukazujete dvacet nových obrazů, které vznikaly víc než rok. To je obrovské množství času, kolik hodin denně tvoříte?
To nedokážu přesně říct. Maluji denně a často se do ateliéru vracím po celém dnu i večer, teď před výstavou to tempo bylo už trochu na hraně. Ale v této práci je ten čas skutečně relativní – někdy namalujete lepší věc za krátkou dobu, někdy se tím musíte prokousat. Osobně chápu obraz jako obousměrné médium – snažím se být citlivý k možnostem, které mi obraz během procesu tvorby nabídne a které nejdou dopředu racionálně vymyslet. Často to znamená, že si to člověk v danou chvíli zkomplikuje, ale tyto momenty nás mohou posunout daleko více než racionálně kalkulovaný postup.
Poprvé jste použil speciální japonskou čerň pohlcující téměř všechen světelný odraz. Jaký efekt chcete tímto u diváků vyvolat?
Ta barva má pouze minimální lom světla, vytváří velmi hluboký tón. Běžná čerň by působila tvrdě a ploše. Ve výstavě se odráží i environmentální téma a navazujete na tradici barokní malby vanitas.
Vnímáte svou práci spíš jako reflexi současnosti, nebo jako varování do budoucna?
Myslím, že ty hrozby související s enviromentální nebo geopolitickou krizí a s technologickým vývojem společností velmi silně rezonují. Prožíváme období nejistoty. Nechci se stavět do pozice kritika společnosti nebo falešného proroka. Spíš se snažím prostřednictvím obrazů s těmi tématy vyrovnávat a zároveň zachovávat určitou naději a nadhled.
Máte pocit, že malba má dnes stále sílu konkurovat obrazům, které nás obklopují na displejích?
Malba jako médium je úžasná mimo jiné v tom, že sama sebe obživuje v čase. Prostřednictvím malby se můžeme vyrovnávat i s těmi nejpalčivějšími obavami a zároveň může vzniknout vizuálně přitažlivé dílo s pozitivním nábojem. V čase technologické revoluce je malba a umění obecně důležitou protiváhou, která nám pomáhá, abychom se neztratili sami sobě. Obraz je živý, má hloubku a hmatatelnou strukturu, kterou fotografie nikdy nemůže plně přenést.
Jeden z vašich největších úspěchů je například projekt After Rembrandt Národní Galerie v Praze. Kam byste rád svou tvorbu posunul dál?
Výstavy autorovi pomáhají získat alespoň do nějaké míry odstup od vlastní práce a ukáže se, co je nosné, a co je potřeba změnit. To mě bude zaměstnávat v nejbližší době po výstavě. Pak se musím nadechnout a soustředit se na další výstavní projekty, které teď začínáme domlouvat s galeriemi, jež mě zastupují v Itálii a Německu.
Co vás v poslední době nejvíc inspirovalo mimo výtvarné umění?
V posledních letech jsem začal pěstovat různé druhy palem a cykasů. Dělá mi dobře pozorovat růst. Vnímám to jako určitý ventil, protiváhu obrovského nárůstu násilí a destrukce, kterého jsme svědky. Hodně času se snažím trávit se svou rodinou.