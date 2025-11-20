Představujeme dvě novinky. Legenda se vrací ve stylu a dospělácké Mini s duší rebela

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:00
Italské retro proti britské eleganci. Fiat Grande Panda zaujme pixelovými světly a hravými odkazy na minulost, zatímco Mini Countryman C sází na prémiový interiér a čistý moderní styl. Oba vozy míří na řidiče, kteří chtějí víc než jen přesun z bodu A do bodu B.
Fotogalerie3

Stále působí drobně, ale uvnitř je místa dost. Panda je nyní Grande. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Italská kráska

Nový Fiat Grande Panda přináší retro vibe osmdesátek v moderním kabátě: pixelová světla, 3D nápis na dveřích, palubka s malým autíčkem a materiály, které myslí na planetu.

Panda už není mrňous, je dlouhá 3,99 metru a sází na hranatý hračkovitý design plný chytrých detailů a digitálních odkazů. Na trhu je s elektrickou i hybridní verzí, přičemž ceny startují pod půl milionem korun.

Světelný podpis tvoří vertikálně uspořádané LED segmenty využívající pixelovou grafiku, které se objevují vpředu i vzadu a dodávají vozu nezaměnitelný výraz.

Mezi hranatými větráky je testovací dráha i s miniaturou.

Na bocích karoserie, přímo v robustních plastových ochranných panelech, je vylisovaný výrazný trojrozměrný nápis PANDA, jenž zdůrazňuje fortelnost a hravě odkazuje na terénní charakter starších modelů 4x4. Ani interiér nezapomíná na italský šarm.

Jedním z nejzajímavějších prvků je velký oválný panel na palubní desce, do něhož je zakomponována miniatura ikonického autíčka Panda.

Ovál je odkazem na střechu historické továrny Lingotto v Turíně, na které se nachází ikonická testovací dráha. Má charakteristický oválný tvar s klopenými zatáčkami a je legendárním symbolem italské automobilové výroby a dědictví Fiatu.

Celkový dojem s ostrými hranami a svalnatým profilem evokuje pocit, jako by vůz vystoupil přímo z grafiky klasické arkádové hry. Pro český trh je klíčová zejména mild-hybridní verze. Využívá 1,2litrový přeplňovaný zážehový tříválec doplněný 48V mild-hybridním systémem. Výkon je 100 koní, řazení automatické. Cena startuje na 459 900 Kč.

Auto, které se kupuje očima a srdcem

Projeli jsme nový Mini Countryman C a zaměřili se na to, co dělá jeho styl. Designové detaily a chytré vychytávky: Mini jde do boje o řidičovo srdce prostě jinak.

Mini Countryman C narostl na délku 4,44 metru.

Mini Countryman ve své nejnovější generaci dospěl, ale neztratil nic ze svého britského vkusu.

My jsme otestovali základní benzinovou specifikaci označenou písmenem C, která má sice vyšší cenovku (základ je za 870 tisíc, námi testovaný vůz s příplatky vyšel na 1,2 milionu) , ale nabízí nečekaně dynamickou a příjemnou jízdu pro ty, pro něž je styl na prvním místě.

Mini Countryman C je auto, které se kupuje očima a srdcem. I v základní motorizaci je jeho hlavní devízou nezaměnitelný, moderně uhlazený a přitom robustní design. Za vyšší cenu dostáváte prémiovou kvalitu zpracování a interiér, jemuž dominuje futuristický, kulatý OLED displej a hravé detaily.

Pro toho, kdo si potrpí na to, aby jeho auto mělo charakter a bylo odrazem životního stylu, je Mini Countryman C jasnou volbou. Kdo tohle necítí, sáhne zřejmě po něčem méně vyhraněném.

Navzdory tomu, že model C není nejsilnější volbou v nabídce (tu představuje S nebo elektrické SE), dokáže být na silnici překvapivě dynamický a příjemný. Pod kapotou pracuje 1,5litrový tříválec s mild-hybridní technologií, který generuje velmi slušných 170 koní (125 kW) a 280 Nm točivého momentu. Díky sedmistupňové automatické převodovce je zrychlení na 100 km/h záležitostí 8,3 sekundy. V reálném provozu působí auto lehce a svižně. Odpružení je komfortní, ale zároveň dostatečně tuhé na to, aby jízda v zatáčkách byla přesná a zábavná, přesně v duchu značky Mini.

