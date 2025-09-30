Předvolební projev prezidenta Pavla: kdy a kde ho sledovat v TV živě

Marek Hýř
  10:19
Prezident Petr Pavel vystoupí v úterý 30. září 2025 večer se zvláštním projevem k národu. Půjde o jeho první předvolební projev ve funkci hlavy státu. Krátké vystoupení odvysílají všechny hlavní televizní stanice v přímém přenosu.
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci mládežnických organizací politických subjektů zastoupených v Parlamentu. (17. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Podle informací z Pražského hradu začne projev několik minut po 20. hodině v hlavním vysílacím čase. Diváci jej uvidí na ČT1 a ČT24, hlavním kanálu televize Nova a také na CNN Prima News.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

O čem bude řeč

Podle šéfa odboru komunikace Hradu Víta Koláře chce prezident „zklidnit situaci před volbami“ a apelovat na voličskou účast i odpovědnost. Očekává se také jeho ujištění, že demokratické instituce v Česku zůstávají silné bez ohledu na výsledek hlasování.

Sám prezident při nedávné návštěvě České Třebové připomněl, že český volební systém je „robustní a transparentní“ a nikdy v minulosti nedošlo k masivnímu narušení. „Není důvod se obávat, že by to letos bylo jinak,“ dodal.

Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž

Kdy proběhnou volby do Sněmovny 2025

Volební místnosti se otevřou v pátek 3. října ve 14:00 a zavřou ve 22:00. V sobotu 4. října budou otevřené od 8:00 do 14:00. Výsledky by měly být známé během několika hodin po skončení hlasování.

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:24

30. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:12

30. září 2025  10:12

30. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

30. září 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

30. září 2025

vydáno 30. září 2025  9:54

vydáno 30. září 2025  9:54

30. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

30. září 2025  9:29

30. září 2025  9:24

