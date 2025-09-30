Podle informací z Pražského hradu začne projev několik minut po 20. hodině v hlavním vysílacím čase. Diváci jej uvidí na ČT1 a ČT24, hlavním kanálu televize Nova a také na CNN Prima News.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
O čem bude řeč
Podle šéfa odboru komunikace Hradu Víta Koláře chce prezident „zklidnit situaci před volbami“ a apelovat na voličskou účast i odpovědnost. Očekává se také jeho ujištění, že demokratické instituce v Česku zůstávají silné bez ohledu na výsledek hlasování.
Sám prezident při nedávné návštěvě České Třebové připomněl, že český volební systém je „robustní a transparentní“ a nikdy v minulosti nedošlo k masivnímu narušení. „Není důvod se obávat, že by to letos bylo jinak,“ dodal.
|
Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž
Kdy proběhnou volby do Sněmovny 2025
Volební místnosti se otevřou v pátek 3. října ve 14:00 a zavřou ve 22:00. V sobotu 4. října budou otevřené od 8:00 do 14:00. Výsledky by měly být známé během několika hodin po skončení hlasování.