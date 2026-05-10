Druhá polovina května bude pro závodní rybáře v Česku velmi nabitá. Od dneška se otevírá řada jednodenních závodů pro jednotlivce i dvojice, nejčastěji na plavanou, položenou nebo feeder.
Startovné od tří set korun
Startovné se ve vybraných akcích pohybuje většinou mezi 300 a 600 korunami, výjimkou je závod dvojic ve Svratouchu, kde se platí 1 200 korun za dvojici a občerstvení je už v ceně. U části závodů je možné se přihlásit přímo v den konání, u jiných pořadatelé doporučují nebo vyžadují registraci předem.
Největší jistotu volné kapacity zatím nabízí závody, kde pořadatelé zveřejnili počet přihlášených. V Pšánkách je kapacita 70 závodníků a pár míst je ještě k dispozici. Uzávěrka je už v pátek v 19 hodin nebo do naplnění míst. Startovné je 500 korun, chytá se na jeden prut a jeden návazec a závod proběhne ve dvou tříhodinových částech. V Holicích je limit 50 závodníků a také zde je ještě možné se přihlásit, startovné činí 500 korun včetně občerstvení v hodnotě 100 korun.
Sobota nabídne největší výběr
Silný termín je sobota. Kromě Pšánek se dá vybírat z Mladé Boleslavi, Chotěšova, Svratouchu, Smiřic, Protivína, vesnice Debřece nebo Nasavrk. Mladá Boleslav láká na ceny v hodnotě 50 tisíc korun a pro hosty má startovné 400 korun – přihlášení je možné e-mailem nebo při ranní prezentaci. Debřece a Chotěšov patří mezi dostupnější závody se startovným 350, respektive 300 korun, zatímco Smiřická 12 je delší akcí s omezením na 50 míst.
Registrace se rychle plní
Další víkend navazují Nová Paka, Holice a Hradčany, v neděli pak Slatiňany-Kunčí. V Nové Pace je registrace možná pouze e-mailem a platí se hotově až při losování; Hradčany mají limit 35 závodníků a požadují telefonickou registraci. Závěr měsíce obstará Čáslav a Vrchlabí. Čáslav má on-line přihlášení přes Google formulář, platba je nutná předem do 28. května, na místě se platí vyšší startovné 700 korun.
Kapacity se mohou rychle měnit, proto je vhodné registraci potvrdit přímo u organizátora.
Závodní rybáři mají plno v diáři