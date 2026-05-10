Přehled rybářských závodů v Česku: Kde se ještě dá přihlásit a kolik stojí startovné

Metro.cz
  20:00
Druhá půle května bude pro závodní rybáře v Česku mimořádně nabitá. Po celé republice se rozjíždí desítky jednodenních závodů na plavanou, feeder i položenou a řada pořadatelů stále hlásí volná místa. Rybáře lákají nejen hodnotné ceny, ale také dostupné startovné a možnost přihlásit se ještě těsně před začátkem akce.
Závody nabízejí dramatické okamžiky.

Druhá polovina května bude pro závodní rybáře v Česku velmi nabitá. Od dneška se otevírá řada jednodenních závodů pro jednotlivce i dvojice, nejčastěji na plavanou, položenou nebo feeder.

Startovné od tří set korun

Startovné se ve vybraných akcích pohybuje většinou mezi 300 a 600 korunami, výjimkou je závod dvojic ve Svratouchu, kde se platí 1 200 korun za dvojici a občerstvení je už v ceně. U části závodů je možné se přihlásit přímo v den konání, u jiných pořadatelé doporučují nebo vyžadují registraci předem.

Kde hledat kapry před třením? Mělčiny, rákosí i tiché zátoky mohou přinést životní úlovek

Největší jistotu volné kapacity zatím nabízí závody, kde pořadatelé zveřejnili počet přihlášených. V Pšánkách je kapacita 70 závodníků a pár míst je ještě k dispozici. Uzávěrka je už v pátek v 19 hodin nebo do naplnění míst. Startovné je 500 korun, chytá se na jeden prut a jeden návazec a závod proběhne ve dvou tříhodinových částech. V Holicích je limit 50 závodníků a také zde je ještě možné se přihlásit, startovné činí 500 korun včetně občerstvení v hodnotě 100 korun.

Sobota nabídne největší výběr

Silný termín je sobota. Kromě Pšánek se dá vybírat z Mladé Boleslavi, Chotěšova, Svratouchu, Smiřic, Protivína, vesnice Debřece nebo Nasavrk. Mladá Boleslav láká na ceny v hodnotě 50 tisíc korun a pro hosty má startovné 400 korun – přihlášení je možné e-mailem nebo při ranní prezentaci. Debřece a Chotěšov patří mezi dostupnější závody se startovným 350, respektive 300 korun, zatímco Smiřická 12 je delší akcí s omezením na 50 míst.

Když víte, jak na ně, můžete ulovit i takového krasavce. Stejně jako přední...

Registrace se rychle plní

Další víkend navazují Nová Paka, Holice a Hradčany, v neděli pak Slatiňany-Kunčí. V Nové Pace je registrace možná pouze e-mailem a platí se hotově až při losování; Hradčany mají limit 35 závodníků a požadují telefonickou registraci. Závěr měsíce obstará Čáslav a Vrchlabí. Čáslav má on-line přihlášení přes Google formulář, platba je nutná předem do 28. května, na místě se platí vyšší startovné 700 korun.

Kapacity se mohou rychle měnit, proto je vhodné registraci potvrdit přímo u organizátora.

Závodní rybáři mají plno v diáři

  • U většiny závodů je přihlášení řešeno e-mailem nebo telefonicky podle kontaktů uvedených v propozicích na tomto webu. Kapacity se mohou rychle měnit, proto je vhodné registraci předem ověřit přímo u pořadatele.
  • Závodní program odstartuje 16. května, kdy se rybáři vydají například do Pšánek, Mladé Boleslavi, Debřecí, Chotěšova, Svratouchu, Smiřic, Protivína nebo Nasavrk. Startovné se podle typu závodu pohybuje od 300 korun až po 1 200 korun za dvojici ve Svratouchu.
  • O týden později, 23. května, budou následovat závody v Nové Pace, Holicích a Hradčanech, kde pořadatelé myslí také na mládežnické kategorie. V neděli 24. května se uskuteční závod ve Slatiňanech-Kunčí a závěr měsíce obstará 30. května Čáslav a Vrchlabí.
  • Většina pořadatelů přijímá registrace e-mailem nebo telefonicky a vzhledem k omezeným kapacitám doporučuje přihlášení neodkládat.

10. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

