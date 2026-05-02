Přehled významných „rodinných“ dat. Kdy se slaví den matek, dětí, otců, seniorů či třeba psů?

Matouš Waller
  9:06
Vyznáte se v klíčových datech, připomínajících velké i malé činy nebo příběhy z rodinného kruhu i okolí? Velký význam může mít i třeba zdánlivě obyčejná neděle nebo pátek. Nabízíme přehled, do kterého jsme vybrali ta nejdůležitější data z přehršle mezinárodních dnů.
Automat na květiny v Tišnově na Brněnsku | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V současnosti už téměř na každý den připadá některý z významných světových či mezinárodních dnů. Vybrali jsme z nich několik nejdůležitějších dat, jež nejsou stěžejní toliko pro stát, jako spíš pro jedince a jejich blízké, na které je dobré nezapomínat.

Mezinárodní den žen

  • Připadá na 8. březen
  • V roce 2027 vyjde na pondělí

Původ Mezinárodního dne žen je poměrně nejasný, respektive existuje hned několik verzí o jeho vzniku. Vycházet by měl z demonstrací či aktivismu počátku minulého století buď v USA nebo ještě na starém kontinentě. Jisté nicméně je, že všechna hnutí či události spojoval společný cíl – požadavek na rovná hlasovací práva.

  • Za tímto účelem se ženy poprvé organizovaně sešly v několika evropských zemích včetně Rakouska-Uherska v roce 1911 a pak ještě několikrát – vždy o některé z květnových nedělí.
  • Tehdy však nikdo nepoužíval název, který známe dnes my – ten dni až v roce 1920 přiřkly sovětské komunistky.
  • OSN jej coby významný den přijala v roce 1977.
Den matek

  • Slaví se vždy druhou květnovou neděli
  • V roce 2026 tedy 10. května

Jednotlivé země vzdávají poctu maminkám i jejich obětavosti v odlišných datech.

  • U nás se držíme vzoru z USA, kde byl v tento den poprvé veřejně slaven v roce 1908. Den matek se v Československu slavil o patnáct let později.
  • Obdoba je však známá i z více vzdálené minulosti – předchůdcem byly třeba už v Anglii šestnáctého století takzvané Neděle matek a obdobné svátky se připomínaly i ve starověkém Řecku.

Mezinárodní den rodiny

  • Připadá na 15. květen
  • V roce 2026 vychází na pátek

Mezinárodní den rodiny (či jen rodin) vyhlásilo Valné shromáždění OSN v roce 1993 ve snaze zvýšit povědomí o jejich potřebách i problémech, jež je sužují.

Mezinárodní den dětí a Světový den rodičů

  • Připadá na 1. červen
  • V roce 2026 vychází na pondělí

Měsíc před letními prázdninami slavíme už od roku 1925 Mezinárodní den dětí.

  • Nepleťte si jej ale se Světovým dnem dětí, jenž od roku 1955 připadá na 20. listopad.
  • Aby však zkrátka nepřišli ani rodiče, na 1. červen připadá i jejich Světový den. OSN jej vyhlásila až v roce 2012.
Den otců

  • Slaví se vždy třetí červnovou neděli
  • V roce 2026 tedy 21. června

Tatínci si (oproti maminkám) na den, který by připomínal i jejich zásluhy při péči o potomka, museli počkat. Den otců se poprvé slavil ve Spojených státech amerických 19. června 1910 – právě o třetí neděli v měsíci, což se ujalo a dodržuje dodnes. V Česku však zatím není Den otců příliš rozšířený.

Mezinárodní den přátelství

  • Připadá na 30. červenec
  • V roce 2026 vychází na čtvrtek

Mezinárodní den přátelství upomíná nejen na vazby mezi jednotlivci, ale i vztahy mezi zeměmi či kulturami. Za jeho vznikem opět stojí Valné shromáždění OSN, které konání dne o předposledním červencovém dnu vyhlásilo v roce 2011. Ani připomínání tohoto dne však nepatří v Česku k rozšířeným.

Mezinárodní den seniorů

  • Vždy první říjnový den
  • V roce 2026 vychází na čtvrtek 1. října

Den babiček nebo den dědečků na rozdíl od sousedního Polska v Česku neslavíme. Vzpomenout si na prarodiče ale jde (mimo jiné) právě na mezinárodní den seniorů. Slaví se teprve od počátku 90. let minulého století, kdy jej zřídilo Valné shromáždění OSN jako připomínku přínosů, kteří senioři přinášejí společnosti, a také upozornění na problémy, jimž čelí.

Mezinárodní den domácích mazlíčků

  • Připadá na 25. října
  • V roce 2026 vychází na neděli

Už od roku 1931 slavíme Mezinárodní den domácích mazlíčků, jež lidem připomíná důležitou úlohu, kterou v našich životech zvířata hrají. Mezinárodní svátky však neopomínají i jednotlivé živočišné druhy, mnoho z nich má vlastní méně či více oficiální dny:

  • 4. dubna: Mezinárodní den potkanů
  • 12. dubna: Světový den křečků
  • 31. května: Světový den papoušků
  • 16. července: Mezinárodní den hadů
  • 8. srpna: Mezinárodní den koček
  • 26. srpna: Mezinárodní den psů
  • čtvrtá zářijová sobota (letos 26. září): Mezinárodní den králíků

V tento den se hodí vzpomenout si kromě vlastních mazlíčků i na zvířata v útulcích a k jejich blahobytu přispět finančně nebo třeba pytlem granulí

Mezinárodní den mužů

  • Připadá na 19. listopad
  • V roce 2026 vychází na čtvrtek

I muži mají své dny. Tedy jeden. Jde však spíše o neoficiální svátek, jež měl být protikladem k Mezinárodnímu dnu žen. První pokusy o jeho zavedení se datují do 60. let minulého století, určité oslavy v menší míře pak proběhly zhruba o tři dekády později. Dnes se slaví zhruba v šedesáti zemích, není však příliš rozšířený.

2. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dobrovolníci s drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami

