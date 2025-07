Za minulého režimu byla povinnost, aby na nových sídlištích, v Praze se jednalo se například o Jižní Město, Černý Most, Nové Butovice nebo Stodůlky, vznikaly i ateliéry pro prominentní malíře nebo sochaře.

Deník Metro měl unikátní příležitost podívat se do jednoho z takových paneláků. Jsme ve Stodůlkách.

Mezonet za hubičku

Zrovna tady se po roce 1989, kdy byl tento dům dokončen, usadila výtvarnice, která měla s komunisty velký problém. Tady jeden z pěti netradičních prostorů získala v Česku veřejnosti zatím ne moc známá, o to zajímavější výtvarnice Věra Nováková. „Po revoluci, v raných devadesátých letech, si jej pronajala společně se svým manželem, malířem Pavlem Brázdou. Později se jim podařilo ateliér koupit, tehdy ještě za relativně nízkou cenu,“ říká pro deník Metro v mezonetovém bytě-ateliéru dcera Novákové Kateřina Trlifajová.

V „panelákovém“ ateliéru, kde od roku 1990 tvořila v Česku méně známá výtvarnice Věra Nováková.

Ukazuje nám zajímavý prostor. Ateliér nemá půlku stropu, nahoru vedou schody a celá jedna stěna je prosklená. Tady Nováková tvořila od roku 1990 až do své smrti v roce 2023. Vitální dáma sem ještě ve svých 95 letech dojížděla z dalekých Vinohrad.

Umělci mezi divočinou

„Takových ateliérů už moc není a nikdy ani nebylo,“ říká malíř Jaroslav Valečka, který tady tvoří už 25 let. Tento dům má zajímavou historii. Tehdejší režim tady kromě pěti malířských ateliérů naplánoval asi 130 garsonek pro stavební dělníky, kteří pracovali hlavně na lince metra B a měli v této oblasti dost práce.

Unikátní a mizející Ateliéry v panelácích se stavěly ve dvou typech. Zřídka se vyskytuje právě ten, který jsme ve Stodůlkách navštívili.

Běžnější typ byl dělaný tak, že v posledním patře byla postavena obrovská prosklená stěna, občas byl i prosklený strop. Ty jsou například kolem metra Hůrka

„Fakt ale je, že těch ateliérů zbylo minimum. Lidi si je předělali na byty,“ říká Valečka.

Umělci se v současné době stěhují do industriálních prostor nebo bývalých továren určených k demolici.

Dům šel začátkem devadesátých let do privatizace. Proběhlo několik prodejů a někteří, kteří koupili ateliéry, si je přestavěli na byty. A zbyly už jen dva. Valečka, který se věnuje klasické obrazové malbě a je úspěšný i v zahraničí, jeden koupil v roce 2000. Pamatuje na temnější období této oblasti. „Bylo to tady docela divoký, noční pitky, rvačky, každou chvíli tu zasahovala policie. Docela jsem váhal, jestli to koupit. Ale bylo to i na tu dobu docela levné. Tenhle barák měl na konci 90. let dost šílenou pověst, protože tady bylo obrovské množství lidí z Balkánu a z postsověstské Evropy. Bylo to tady docela divoký. Naštěstí se ale během pěti let situace změnila k lepšímu,“ prozrazuje něco o začátcích paneláku s ateliéry s tím, že i on sám se bál o svou tehdejší přítelkyni, která ho tady navštěvovala.

Na sever! Okna vždy na sever

Jeho prostor pro tvoření má dohromady 90 metrů a okna míří na sever, což by pro mnohé mohlo být překvapením. Malíři přece potřebují hodně světla! „Naopak. Ateliér by správně měl být udělaný tak, že do něj žádné přímé slunce nejde,“ prozrazuje výtvarník a dává příklad ateliéru AVU u Stromovky.

Výtvarník Jaroslav Valečka ve svém panelákovém ateliéru.

„Přímé slunce ten obraz „rozbombí“, zkrátka zvýrazní lesky a přesvítí, změní se vám kvůli slunečnímu světlu barvy. Třeba modrá se promění do zelena, žlutá začne být oranžová. Nepsané pravidlo také říká, že na dva metry čtvereční podlahy by měl být jeden metr čtvereční okna,“ prozrazuje pro deník Metro Valečka, který do svého stodůleckého aťasu čas od času vyrazí také na kole z Dejvic. „Jezdím přes Vypich, Hvězdu a Motolské traily, je to hezká cesta, která vede z velké části lesem,“ pochvaluje si Valečka, který je členem mezinárodního stuckistického hnutí. Své obrazy v hodnotách i za 150 tisíc pravidelně vystavuje například ve Vídni, New Yorku a Londýně. Jeho dílo je zastoupeno ve většině českých galerií v čele s Národní galerií v Praze.