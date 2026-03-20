Premiér Babiš svolává bezpečnostní radu. Ranní požár v Pardubicích může souviset s terorismem

Tereza Šimurdová, iDNES.cz
  16:47
Páteční požár v průmyslovém areálu v Pardubicích by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara mohl mít souvislost s teroristickým útokem. Policie po možných pachatelích intenzivně pátrá a ministerstvo zároveň zvažuje, zda kvůli situaci zvýšit stupeň ohrožení terorismem.
Premiér Andrej Babiš

K možnému pátečnímu teroristickému útoku v Pardubicích se přihlásila skupina vystupující pod názvem The Earthquake Faction. Ta totiž zveřejnila dokonce i video zachycující založení požáru v průmyslovém areálu. Policie pravost materiálů prověřuje a zároveň pracuje s verzí, že může jít o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou.

Podezření na teroristický útok

Dnešní požár podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) pravděpodobně souvisí s teroristickým útokem. Policie po možných pachatelích pátrá a ministerstvo zároveň zvažuje, zda zvýší stupeň ohrožení terorismem.

Důvodem útoku může být fakt, že LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.

Páteční požár v průmyslovém areálu v Pardubicích nyní vyšetřují specialisté na terorismus. Případem se zabývá Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), která prověřuje, zda nešlo o úmyslný teroristický útok. Policie o tom informovala na sociální síti X. Na vyšetřování spolupracují také kriminalisté s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, stejně jako Bezpečnostní informační služba (BIS) a Vojenské zpravodajství.

Bezprostřední nebezpečí nehrozí

Ministr vnitra Metnar na tiskové konferenci uvedl, že v tuto chvíli nejsou žádné informace o tom, že by hrozilo další bezprostřední nebezpečí v souvislosti s tímto incidentem. „V průběhu událostí se mohou objevovat různé dezinformace. Oficiální informace bude předávat profil ministra vnitra, policie nebo HZS,“ uvedl ministr.

Dále dodal, že se brzy znovu sejde krizový štáb spolu se zpravodajskou skupinou, která vyhodnotí, zda je potřeba zvýšit stupeň ohrožení terorismem. „V nejbližší době zasedne znovu společně s krizovým štábem společná zpravodajská skupina, která posoudí případné zvýšení stupně ohrožení terorismem,“ doplnil Metnar.

Premiér Babiš svolává bezpečnostní radu

Do věci se vložil i premiér Andrej Babiš a na páteční podvečer svolal zasedání Bezpečnostní rady státu. Informoval o tom na síti X.

Policie podle prezidenta Martina Vondráška prověřuje čtyři možné scénáře vzniku požáru, přičemž všechny počítají s tím, že byl založen úmyslně. Současně pokračuje pátrání po pachatelích. „Jediné, co mohu potvrdit, je úmyslné zavinění ve směru k založení požáru, to máme potvrzené,“ řekl Vondrášek.

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026)

Zároveň vyzval veřejnost k opatrnosti při práci s informacemi, které se objevují na internetu, a doporučil vyčkat na oficiální závěry vyšetřování. „Chci vás požádat, abyste nenaskakovali na informace, které se budou v otevřených zdrojích objevovat, a počkali na závěry vyšetřování,“ doplnil policejní prezident.

GASK pĹ™edstavĂ­ prĂˇce Petra VĂˇlka, Radima Langera a Jakuba Berdycha Karpelise

ZĂˇmek v RosicĂ­ch na BrnÄ›nsku mĂˇ novĂ© nĂˇvĹˇtÄ›vnickĂ© centrum, pokraÄŤujĂ­ dalĹˇĂ­ prĂˇce

