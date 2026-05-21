Premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové se blíží. Přesouvá se sem z „konkurenčních“ Pardubic

Tereza Šimurdová
Setkání starých letadel a moderních letounů, to byla pro Pardubice desetiletí výsada při setkání pilotů a jejich strojů. Teď se Tradiční akce přesouvá do pár kilometrů vzdáleného krajského města tradičních rivalů. Také zdejší letištní dráha je prý výhodnější.
Ultralehká replika v podobě prvoválečného rakousko-uherského stíhacího dvouplošníku Aviatik Berg D.I | foto: PETR KOLMANN

„Pozor, vrtule!“ upozorňuje pilot všechny, kteří stojí v těsné blízkosti letadla. Já už sedím za ním, na hlavě sluchátka. Potí se mi ruce a nervozita roste. Nacházím se na letišti v Kuněticích, kde právě odpočívá několik letounů, jež se představí na letošním 34. ročníku Aviatické pouti.

Kabina se zavírá a jde se do vzduchu. „Jste připravená?“ ptá se mě pilot nadšeně. Jen přikývnu a snažím se úsměvem zakrýt svůj strach.

Jakmile se vzneseme, lidé na zemi se během okamžiku mění v malé postavičky. Letíme nad krajinou a po levé straně se objevuje hrad Kunětická hora. Zůstávám naprosto fascinovaná. V oblacích působí všechno krásněji, čistěji a jasněji.

Show se přesouvá

Aviatická pouť po letech opouští Pardubice a nově zamíří do Hradce Králové. Vedení města už s organizátory podepsalo memorandum, podle kterého by se letecká show měla na hradeckém letišti konat minimálně do roku 2030.

„Věříme, že se tady bude Aviatické pouti líbit a že tady zůstane natrvalo,“ říká hradecká primátorka Pavlína Springerová. Nové působiště nabízí podle organizátorů několik výhod. Hradecké letiště je civilní, a proto zde nejsou bezpečnostní omezení tak přísná jako v Pardubicích. Zároveň poskytuje větší prostor pro návštěvníky i samotný program.

Máme skvělé zázemí, říkají v Pardubicích

„Byli bychom rádi, pokud by tady akce zůstala i déle, protože oživí prostory hradeckého letiště. Myslím si, že Aviatická pouť tady bude mít naprosto skvělé zázemí, co se týče spolupráce s Leteckými službami a s letištěm jako takovým. A přáli bychom si to i z důvodu návštěvnosti,“ říká náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková.

S pořádáním leteckých akcí má Hradec Králové dlouholeté zkušenosti. Až do roku 2003 se zde konal vojenský CIAF, který v době největší popularity přilákal během jediného víkendu až 50 tisíc návštěvníků. V současnosti letiště hostí například menší akce jako Legendy nebes nebo Open Skies for Handicapped.

Aviatická pouť se v Hradci Králové uskuteční poprvé během posledního květnového víkendu, tedy 30. a 31. května. Předseda správní rady Aviatické pouti Josef Piňos připomíná, že výhodou hradeckého letiště je nejen jeho velikost, ale i jednodušší provozní podmínky. „Čili ta bezpečnostní omezení a restrikce nejsou tak přísné. V tom je malinko jednodušší. Prostorově je pro diváky větší, dává nám větší možnosti. V Pardubicích jsme se museli o prostor dělit s vojáky,“ vysvětluje.

Hradec má lépe orientovanou dráhu

Výhodou je podle organizátorů také orientace vzletové a přistávací dráhy, která vede přibližně od jihu k severu. Diváci budou sledovat letecké ukázky ze západní strany, takže budou mít slunce za zády. V Pardubicích byla situace opačná.

Dráha vede od západu k východu a návštěvníci během odpoledního programu často sledovali letadla proti slunci. Aviatická pouť se od začátku 90. let konala právě na pardubickém letišti. Situaci změnil plán armády přesunout do Pardubic bitevníky JAS-39 Gripen z Čáslavi. Tamní základna se totiž připravuje na provoz nových amerických letounů F-35 a gripeny tak budou v následujících letech operovat z Pardubic.

