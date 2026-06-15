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Bekyně zlatořitná patří mezi významné listožravé škůdce. Její housenky napadají ovocné stromy, ale i duby, lípy, javory nebo hlohy. V některých letech dochází k prudkému nárůstu jejich populace, což vede k rozsáhlému poškození stromů a keřů.
Výrazné škody byly v posledních týdnech pozorovány například na jihu Čech, kde housenky napadly desítky stromů podél silnic. Podle odborníků jde o silný lokální výskyt, nikoliv o celorepublikovou kalamitu.
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Jak škodí bekyně zlatořitná?
Problémem nejsou pouze škody na vegetaci. Tělo housenek pokrývají jemné chloupky, které mohou u citlivých osob vyvolat podráždění pokožky, svědění, vyrážku nebo alergickou reakci. Potíže se mohou objevit zejména při přímém dotyku s housenkami nebo jejich hnízdy.
Odborníci proto doporučují při manipulaci používat rukavice a vyhýbat se kontaktu s větším množstvím housenek.
Jak poznat napadení stromů
Zahrádkáři by měli věnovat pozornost především nápadným pavučinovým hnízdům na koncích větví. Právě v nich housenky přezimují a na jaře se znovu pustí do mladých listů, pupenů i květů.
Typickým příznakem napadení je rychlé miznutí listů a okousané větve. Při silném výskytu mohou stromy přijít o většinu své listové plochy.
Jak se zbavit bekyně zlatořitné na zahradě
Odborníci doporučují odstraňovat hnízda co nejdříve, ideálně ještě před jarním vylíhnutím housenek. Včasný zásah může výrazně omezit další šíření škůdce a zabránit rozsáhlejším škodám na stromech.
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Při větším napadení je vhodné obrátit se na odborníky nebo využít doporučené metody ochrany rostlin.
Přemnožení přichází ve vlnách
Bekyně zlatořitná je v české přírodě dlouhodobě rozšířeným druhem. Její početnost však kolísá. Zatímco některé roky zůstává téměř bez povšimnutí, jindy se přemnoží natolik, že způsobí výrazné škody na stromech a přitáhne pozornost veřejnosti i odborníků.