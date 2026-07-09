České tenistky ve Wimbledonu dlouhodobě patří k nejúspěšnějším. Petra Kvitová získala titul v letech 2011 a 2014, v roce 2023 triumfovala Markéta Vondroušová a o rok později slavila Barbora Krejčíková. Kateřina Siniaková navíc přidala tři vítězství ve čtyřhře.
Devětadvacetiletá Muchová nastoupí od 14.30 proti Coco Gauff, po ní čeká jednadvacetiletou Noskovou duel s Martou Kosťuk od 16. hodiny. Dvě české semifinalistky na jednom grandslamu byly naposledy k vidění na Australian Open 2019, ve Wimbledonu pak v roce 2014.
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Češkám se daří
Muchová letos prožívá povedenou sezonu. Vyhrála turnaje v Dauhá a Bad Homburgu, zahrála si finále ve Stuttgartu a po třech letech může znovu postoupit do grandslamového finále. Naposledy o titul bojovala na Roland Garros 2023, kde podlehla Ize Świątek.
Nosková zase potvrzuje pověst velkého talentu. Letos získala titul v Berlíně a wimbledonské semifinále je jejím největším grandslamovým úspěchem. Její silnou stránkou jsou především razantní údery, servis a odvaha proti elitním soupeřkám.
Kde zápasy sledovat?
Oba zápasy odvysílá televizní stanice Eurosport 2:
Muchová – Gauff (14.30)
Nosková – Kosťuk (16.00)