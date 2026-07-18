Americký rapper Pitbull má za sebou další mimořádný úspěch. Během vyprodaného koncertu v londýnském BST Hyde Parku se zapsal hned dvakrát do Guinnessovy knihy rekordů. Na jeho vystoupení se sešlo 22 141 fanoušků v „plešatých čepicích“, což je největší podobné shromáždění na světě. Zároveň koncert navštívilo 69 999 lidí, čímž padl rekord návštěvnosti v historii festivalu BST Hyde Park.
Show plnou hitů si už brzy užijí také čeští fanoušci. V neděli 26. července vystoupí Pitbull na Letišti Letňany v Praze, kam přiveze stejné energické vystoupení, které nadchlo desetitisíce diváků v Londýně.
Pitbullův koncert patří k největším hudebním událostem letošního léta v Česku. Organizátoři očekávají vysokou návštěvnost a fanouškům doporučují dorazit s dostatečným předstihem.
Přelom léta nabídne koncertní lahůdky
- Po červencovém koncertu Pitbulla si přijdou na své také fanoušci tvrdší muziky. 2. srpna vystoupí v Ostravar Areně v Ostravě legendární Judas Priest.
- Britská metalová kapela vznikla v roce 1969 v Birminghamu a během své kariéry prodala více než 50 milionů alb.