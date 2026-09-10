O „ocelovém městě“ v Dolních Vítkovicích ví kdekdo, nejen kvůli věži vysoké pece pojmenované po atletovi Usainu Boltovi a hudebnímu festivalu. Česko je ale poseté industriálním dědictvím, které neskončilo jako muzeální atrakce, užitek z něho mají i firmy, které využívají všech dokonalostí 21. století.
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Unikátní vodní dílo
Součástí slezského Hradce nad Moravicí jsou Žimrovice. Papírna, která tady vyrábí nejmodernější papírové obalové materiály, využívá k pohonu malé vodní elektrárny Weisshuhnův kanál. Unikátní vodní dílo je 3,5 km dlouhé, obsahuje tři vodní tunely a dva akvadukty. Jedinečné dílo postavil roku 1890 zakladatel žimrovických papíren, význačný slezský podnikatel Karel Weisshuhn. Dílo sloužilo do roku 1966 pro přísun dřeva do papíren ze vzdálenosti až 60 km, voda pak poháněla turbíny pro výrobu elektřiny.
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Přežila dvě války
Podobné zařízení, také malou vodní elektrárnu, objevíte na Českomoravské vysočině v obci Bítovčice u Luk nad Jihlavou. Zdejší turbína také pamatuje počátky minulého století. Slouží dodnes jako pohon pro pilu a také jako zdroj elektřiny na této části řeky Jihlavy. Zajímavostí je, že turbínu postavila známá pardubická strojírenská společnost, která, podobně jako její výrobky, přežila dvě války i komunistickou etapu.
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I když se soustředila převážně na mlýnská zařízení, vodní pohon mlýnů býval samozřejmou součástí takových zařízení. Bítovčická malá elektrárna kupodivu nevyžaduje pro servis a provoz nejmodernější technologie a techniky s komputery. Při životě drží její mechanickou část především zdejší kováři.
Bítovčice a Luka