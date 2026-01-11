Přestala téct teplá voda? Otužování může pomoct, říká odborník na chladovou terapii

„A funguje nám dole v prvním patře ta sprcha?“ vyptávala se nedávno kolegyně. I ona se stala v minulých dnech na krátko obětí zimní poruchy v dodávkách teplé vody do bytu. Naštěstí alespoň radiátory v jejím bytě nevychladly. Hledala však řešení, aby se doma nemusela sprchovat studenou, což by prý nepřežila, nebo si nemusela ohřívat vodu na mytí.

V rámci otužileckého tréninku lze vyrazit do přírody bos. Nemusíte ale nutně jenom v trenýrkách. Podle otužilců profesionálů se podobní naháči řadí spíše do kategorie neškodných exhibicionistů. | foto: Metro.cz

Prasklý horkovod, který nedodával teplo do části Prahy před pár dny, mohl některé lidi posunout ve zdravém životním stylu dál. Takové situace jsou totiž teoreticky nejlepším časem k tomu začít okamžitě pracovat na vlastním otužování. Bez obvyklých předsevzetí, že „začnu, až...“, a věčného odkládání. „Chlad je nádherně spravedlivý,“ tvrdí Rostislav Václavek, odborník na funkční dýchání a chladovou terapii. „Otužování má silný vliv na nervový a imunitní systém. Když tělo dostane jasný, krátký signál v podobě chladu, začne fungovat lépe a rychleji,“ upřesňuje Václavek.

Rekordmani

  • 156, tolik minut (bez několika vteřin) vydržel v prosinci 2020 Francouz Romain Vandendorpe v ledové tříšti, kterou byl zasypaný v průhledném boxu. Předešlý rekord vylepšil otužilec o 40 minut.
  • Třináct minut a dvanáct vteřin k tomu vydržel Čech Petr Kocián v kryokomoře v Hradci Králové. Průměrná teplota byla po tu dobu minus 125 stupňů Celsia.

Stejně jako jiní otužilci také on říká, že přece jen je lepší začít s otužováním postupně, ne metodou šoku, kdy na sebe ze sprchy pustíte ledovku. „Chlad nemusí být vždy ledová káď. Někdy stačí pár minut bosou nohou na zemi. Tělo si začne samo říkat, co potřebuje,“ dodává odborník na chladovou terapii Václavek.

Otužilectví rostlo za covidu

I šéf pražských organizovaných otužilců Tomáš Prokop se přimlouvá za malé, ale trvalé krůčky. „Pro řadu lidí je studené sprchování víc nekomfortní než ponořit se do vody. Já to mám taky. Pokud se k tomu nekomfortu přinutíte, když si po teplé sprše dáte studenou, stačí minuta, tak je to příjemné,“ radí otužilec Prokop.

Otužilectví prožívalo relativní boom před pěti lety, lidé v něm během pandemie hledali větší odolnost proti covidu-19. Prokop ale prozrazuje, že otužování nezískalo na oblibě jenom kvůli nabývání odolnosti.

„Během pandemie stál za větším počtem otužilců i fakt, že těch činností, které lze obecně provozovat, není moc. Lidé nemají co dělat. Cyklisté zazimovali kola – a co teď? Pokud přes zimu neběhají, je otužování jedna z možností,“ vysvětluje Tomáš Prokop.

S otužováním je to jako s manželským sexem

Stejně jako u jiných činností vedoucích k lepší fyzické kondici, například u manželského sexu, i u otužování je nejlepší pravidelnost. Stanovte si proto v týdnu čtyři až pět konkrétních dní, kdy se vždy osprchujete ve studené vodě nebo se půjdete ponořit do chladné vody někam do přírodní nádrže.

Pár tipů

  • Někdo radí zahájit otužování v létě, jiný na konci léta. Ideální čas prý je začátek podzimu.
  • Začněte s méně vrstvami oblečení.
  • První studená sprcha stačí 30 vteřin.
  • Na první ponor do řeky nebo rybníka najděte bezpečné místo a raději s sebou vezměte doprovod.

