Prasklý horkovod, který nedodával teplo do části Prahy před pár dny, mohl některé lidi posunout ve zdravém životním stylu dál. Takové situace jsou totiž teoreticky nejlepším časem k tomu začít okamžitě pracovat na vlastním otužování. Bez obvyklých předsevzetí, že „začnu, až...“, a věčného odkládání. „Chlad je nádherně spravedlivý,“ tvrdí Rostislav Václavek, odborník na funkční dýchání a chladovou terapii. „Otužování má silný vliv na nervový a imunitní systém. Když tělo dostane jasný, krátký signál v podobě chladu, začne fungovat lépe a rychleji,“ upřesňuje Václavek.
Rekordmani
Stejně jako jiní otužilci také on říká, že přece jen je lepší začít s otužováním postupně, ne metodou šoku, kdy na sebe ze sprchy pustíte ledovku. „Chlad nemusí být vždy ledová káď. Někdy stačí pár minut bosou nohou na zemi. Tělo si začne samo říkat, co potřebuje,“ dodává odborník na chladovou terapii Václavek.
Otužilectví rostlo za covidu
I šéf pražských organizovaných otužilců Tomáš Prokop se přimlouvá za malé, ale trvalé krůčky. „Pro řadu lidí je studené sprchování víc nekomfortní než ponořit se do vody. Já to mám taky. Pokud se k tomu nekomfortu přinutíte, když si po teplé sprše dáte studenou, stačí minuta, tak je to příjemné,“ radí otužilec Prokop.
Otužilectví prožívalo relativní boom před pěti lety, lidé v něm během pandemie hledali větší odolnost proti covidu-19. Prokop ale prozrazuje, že otužování nezískalo na oblibě jenom kvůli nabývání odolnosti.
„Během pandemie stál za větším počtem otužilců i fakt, že těch činností, které lze obecně provozovat, není moc. Lidé nemají co dělat. Cyklisté zazimovali kola – a co teď? Pokud přes zimu neběhají, je otužování jedna z možností,“ vysvětluje Tomáš Prokop.
S otužováním je to jako s manželským sexem
Stejně jako u jiných činností vedoucích k lepší fyzické kondici, například u manželského sexu, i u otužování je nejlepší pravidelnost. Stanovte si proto v týdnu čtyři až pět konkrétních dní, kdy se vždy osprchujete ve studené vodě nebo se půjdete ponořit do chladné vody někam do přírodní nádrže.
Pár tipů