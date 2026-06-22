Přestáváme přemýšlet? Lidé poslouchají umělou inteligenci, i když se plete

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  6:00
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Je v Brně metro a jmenuje se jedna ze stanic Špilberk? Jestli to tvrdí umělá inteligence, tak to přece musí být pravda. Nebo ne? | foto: Shutterstock

Umělá inteligence lidem usnadňuje práci, studium i každodenní rozhodování. Nová studie výzkumníků z Whartonovy školy Pensylvánské univerzity ale ukazuje, že jí často věříme i ve chvíli, kdy se mýlí. Odborníci varují před slepou důvěrou i ztrátou schopnosti ověřovat informace a samostatně přemýšlet.

Umělá inteligence se stává běžnou součástí práce, studia i každodenního života.

Nová studie ukazuje, že rostoucí vliv AI má i stinnou stránku. Lidé jsou totiž ochotni následovat doporučení AI i tehdy, když jsou prokazatelně chybná. Podle odborníků přitom nejde o problém technologie samotné, ale o způsob, jakým ji používáme.

K tomu, co nám umělá inteligence připraví, často přistupujeme až nekriticky.

Výzkumníci z Whartonovy školy Pensylvánské univerzity ve studii sledovali, jak lidé pracují s doporučeními generovanými umělou inteligencí. Když AI poskytla správnou odpověď, účastníci se jí řídili v 92,7 procenta případů. Znepokojivější však byl jiný výsledek. I ve chvíli, kdy systém chyboval, lidé jeho doporučení následovali téměř v osmi případech z deseti.

Autoři tento jev označují jako kognitivní kapitulaci, tedy situaci, kdy člověk přestane aktivně vyhodnocovat informace a rozhodování přenechá technologii.

Riziko není v AI, ale v lidech

Odborníci se shodují, že samotná umělá inteligence kritické myšlení neničí. Může však zesílit tendenci lidí hledat nejjednodušší cestu. „AI může velmi snadno zesílit lenost v přemýšlení. Riziko není v technologii, ale v tom, že lidé přestanou klást otázky a začnou AI používat jako autoritu místo nástroje,“ říká Jan Skovajsa, zakladatel digitální agentury myTimi.

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Také podle Ondřeje Tylečka, ředitele kreativní agentury Fairy Tailors, není problém v samotné technologii. „Používání AI nevede ke ztrátě kritického myšlení. Lidé se slabším kritickým myšlením však díky AI snadněji dojdou ke špatnému výsledku. Dobrý kreativec používá AI hlavně v rutinní části práce, aby získal prostor na činnosti, ve kterých člověk stále vyniká,“ říká pro Metro Tyleček.

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Chatbot není encyklopedie

Právě přesvědčivost odpovědí je podle expertů jedním z hlavních důvodů, proč lidé umělé inteligenci tak snadno podléhají. „Velká část lidí má pocit, že chatbot ví, místo aby chápali, že primárně predikuje pravděpodobnou odpověď na základě dat a kontextu. To vede k přeceňování přesnosti a autority AI. Chatbot může působit velmi sebevědomě i ve chvíli, kdy se mýlí nebo si část informací domýšlí,“ vysvětluje pro Metro Skovajsa.

Studenti si práci zjednodušují

Dopady využívání AI jsou patrné také ve vzdělávání. Podle rektora Unicorn Vysoké školy Jana Čadila umělá inteligence studentům výrazně usnadňuje práci, zároveň však svádí k přílišnému spoléhání na technologie. „Vidíme jasnou tendenci si věci až příliš zjednodušit, zadat AI, aby vyřešila danou úlohu, a na AI se jednoduše nekriticky spolehnout.

K tomu, co nám umělá inteligence připraví, často přistupujeme až nekriticky.

Je to vidět především u zpracovávání úkolů, seminárních prací a podobných aktivit,“ říká. Podle něj existují studenti, kteří AI využívají jako pomocníka a dokážou její výstupy kriticky hodnotit. Jiní však přebírají vše, co jim systém nabídne.

Změna ve hledání informací

Proměna je vidět i v tom, kde lidé informace vůbec hledají. Zatímco ještě nedávno se mluvilo o tom, že mladá generace nahrazuje Google TikTokem, nyní do hry stále výrazněji vstupují nástroje jako ChatGPT.

Podle dat společnosti Adobe 14 procent spotřebitelů napříč generacemi preferuje při hledání informací ChatGPT před Googlem. Preference TikToku jako vyhledávače mezi generací Z naopak za poslední dva roky klesla z osmi na čtyři procenta.

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„TikTok zůstává velmi silný pro attention a discovery, ale firmy si začínají uvědomovat, že není ideální jako hlavní vyhledávací vrstva pro komplexnější rozhodování nebo dlouhodobou práci s informací. Uživatelé chtějí rychlé a konkrétní odpovědi, ne jen inspiraci,“ vysvětluje Skovajsa.

Schopný pomocník

Zkušenost ukazuje, že ani organizace, které s umělou inteligencí pracují každý den, ji nepoužívají bez lidské kontroly. Typickým příkladem je meteorologie, kde se AI stále více zapojuje do zpracování dat a předpovědí.

„AI používáme velmi intenzivně, přesto jsou všechny výstupy pod přímým dohledem meteorologů a programátorů. Žádný výstup ven neprojde bez kontroly,“ říká Bohuslav Zeman, projektový manažer Meteocentra. Podle něj by lidé měli umělou inteligenci vnímat jako velmi schopného pomocníka, nikoliv jako neomylnou autoritu.

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